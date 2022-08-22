Bu yöntemi daha önce duymadınız: Aynalardaki sert lekeleri tek dokunuşta bitiriyor! Biraz nişasta ve…

Doğru malzemelere sahipseniz her zaman parlayan aynalara sahip olmanızın çok kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat gerçek bundan biraz daha fazlası. Aynalar, kolaylıkla kirlenebilen ve lekelerin kolayca dağıldığı bir yüzeye sahiptir. Basit bir silme işlemi ise aslında bu sorunun en doğru çözümü değildir. İşte püf noktası…
Banyoda veya evin diğer alanlarında bulunan aynalar, aynı zamanda mikrop ve bakteriler için de tam bir üreme alanı. Önünde bekleyen bir diş fırçası veya bazı makyaj malzemelerinin sıçrayışı… Tüm bunlar aynanın görünmez kirli tarafları. Fakat düzenli bir ayna temizliğe rutinine sahipseniz bunların hiçbirinden endişelenmenize gerek kalmıyor. İşte bu nedenle doğru bilgiye ulaşmak önemli. İşte ayna temizliğinde en çok yapılan hatalar…
UYGUNSUZ BEZ KULLANIMI
Ne kadar temizlerseniz temizleyin, yeterince parlak ve iz olmayan bir aynaya sahip olamadığnızı düşünüyorsanız, aslında sorun bezinizde olabilir. Örneğin; farkında olmadan üzerinde biraz olsun kir bulunan bir havlu veya bezle yüzeyi silmeye çalışıyorsanız, etkili sonuçlar almayacağınız kesindir. Bu nedenle mikrofiber bez kullanmak, en iyi seçenektir. Sentetik ve dayanıklı bir malzemeden yapılan bu bezler; yüzeyi çizmeden nazikçe temizler. Mikrofiber bezler, toz ve kiri üzerlerine çekmeleri sebebiyle daha kolay bir temizlik sağlar. Ayrıca çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir ve çabuk kuruyarak bakteri ve mikropların oluşması için uygun bir ortama neden olmazlar.
CAM TEMİZLEYİCİLERİ YANLIŞ KULLANIYORUZ
Cam temizleyicileri, ayna gibi cam yüzeyleri temizlemek için mükemmel bir çözüm gibi görünse de aslında en etkili ürün değildir. Bazı temizleyicilerin içeriğinde bulunan etanol, metanol, izopropil alkol ve hatta amonyak gibi solunduğunda veya yanlışlıkla yutulduğunda sağlık sorunlarına neden olabilecek bileşenler içerir. Bu tür ürünleri kullanırken iyi havalandıran bir odada olmanız önemlidir. Ayrıca koku, aracınızın içine hapsolabileceği için arabanızın dikiz aynalarında kullanmamanız gerekiyor.
Bu kimyasal içerikler yerine beyaz sirke ve suyu 1:1 oranında karışıtırarak ayna temizliğinde mikrofiber bir bezle kullanabilirsiniz. Sirke içeriğindeki asetik asit sayesinde tek başına bir temizlik aracıdır. Ayrıca sert su ve sabun lekeleri için karışıma bir yemek kaşığı mısır nişastası eklemek, bu lekelerden kolaylıkla kurtulmanızı sağlayacaktır.
YANLIŞ TEKNİK
Bu karışım ve ipuçlarının yanı sıra en etkili temizlik için doğru yöntemi kullanmak, büyük önem taşıyor. Örneğin; dairesel şekilde aynayı silmek, istenmeyen çizgilere ve dalgalanmalara neden olabilir. Temizlik Uzmanı Rachel Ray, mikrofiber bezinizle S hareketiyle silme işlemenin en etkili yöntem olduğunu belirtiyor. Artık tamamen lekesiz aynalarınızın keyfini çıkarabilirsiniz