Bu yöntemi daha önce duymadınız: Aynalardaki sert lekeleri tek dokunuşta bitiriyor! Biraz nişasta ve…

Doğru malzemelere sahipseniz her zaman parlayan aynalara sahip olmanızın çok kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat gerçek bundan biraz daha fazlası. Aynalar, kolaylıkla kirlenebilen ve lekelerin kolayca dağıldığı bir yüzeye sahiptir. Basit bir silme işlemi ise aslında bu sorunun en doğru çözümü değildir. İşte püf noktası…

Banyoda veya evin diğer alanlarında bulunan aynalar, aynı zamanda mikrop ve bakteriler için de tam bir üreme alanı. Önünde bekleyen bir diş fırçası veya bazı makyaj malzemelerinin sıçrayışı… Tüm bunlar aynanın görünmez kirli tarafları. Fakat düzenli bir ayna temizliğe rutinine sahipseniz bunların hiçbirinden endişelenmenize gerek kalmıyor. İşte bu nedenle doğru bilgiye ulaşmak önemli. İşte ayna temizliğinde en çok yapılan hatalar…