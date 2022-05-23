Buzdolabınızı 3 dakikada temizlemeye yarayan muhteşem yöntem! Profesyonel temizlikçilerin sırrı...

Tüm yemekleri sakladığınız buzdolabı, evinizdeki en temiz yerlerden biri olmalı. Ancak gün boyu en sık kullanılan yerlerden biri olduğu için farkında olmadan yemeklerin dökülmesi ve bulaşması mümkün olduğu gibi arkalarda kalmış, son kullanma tarihi çoktan geçmiş ürünler de bulunabiliyor. Düzenli aralıklarla bu adımları uygularsanız dolabınız hep temiz ve düzenli kalacaktır.
BUZDOLABINI NASIL TEMİZLENİR?
Buzdolabında genel olarak fazla yemek tutmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Dolu bir buzdolabı genelde dağınık olur ve birçok yiyecek daha siz orada olduklarını fark edemeden bozularak hem hijyenik olmayan bir ortam yaratır hem de kötü kokar. Bu nedenle buzdolabını temizlemeden önce ilk yapmanız gereken son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürünleri atmaktır.
Ayrıca buzdolabında kesinlikle sert kimyasallar kullanmamalısınız. Çünkü besinlerinizi tuttuğunuz bu alanda kimyasallar yiyeceklere geçebilir. Onun yerine doğal içerikli antibakteriyel temizleyiciler ya da kabartma tozu gibi malzemelerle temizliğinizi yapabilirsiniz.
BUZDOLABINDAKİ TÜM ÜRÜNLERİ ÇIKARIN
Temizliğe başlamadan önce ilk yapmanız gereken dolaptaki tüm ürünleri dışarı çıkarmaktır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri bu sayede fark etmeniz de daha kolay olacaktır. Şişeleri ve kavanozları silmeyi ve soğukta durması gereken ürünleri de serin bir yerde saklamayı da ihmal etmeyin.
Buzdolabını temizlemeden önce fişini çıkarmak çoğu kişinin tercih ettiği bir yöntemdir. Ayrıca buzdolabını ne kadar boşken temizlerseniz o kadar rahat edersiniz. Mümkünse temizliği alışverişe çıkmadan yapın. Ayrıca dondurucuda da ne kadar az ürün olursa buzları temizlemek de o kadar kolay olacaktır.
TÜM RAFLARI ÇIKARIN
Buzdolabının içerisi hala soğukken rafları çıkarmaya çalışmak kırılmalarına neden olabilir. Çünkü soğuk, rafların donarak dolaba yapışmasına neden olmaktadır. Eğer fişini çıkarmayı tercih ettiyseniz mutlaka rafları çıkarmadan önce buzdolabını içerisinin de ısınmasına izin verin ve rafları daha kolay çıkarabilirsiniz.
Aynı şekilde çalışan buzdolabından çıkardığınız soğuk rafları da bir anda sıcak suya tutarsanız çatlamalarına neden olursunuz. Bu nedenle tüm malzemelerin oda sıcaklığına gelmesine izin verin.
BUZDOLABINI TEMİZLEYİN
Buzdolabının içerisini temizlerken kullabileceğiniz iki doğal malzeme bulunuyor. Her evde kolayca bulunan ürünlerle temizliği ise böyle yapabilirsiniz.
Sirke ile buzdolabı temizliği
Sprey bir şişenin içerisine 1 ölçüye 1 ölçü denk gelecek şekilde sirke ve su ekleyip çözeltinizi hazırlayın. Ardından tüm buzdolabının içerisine sıkın. İnatçı ve kurumuş lekeler var ise bu alanlara yoğunlaşıp direkt üstlerinize çözeltiyi sıkabilirsiniz.
Ardından buzdolabının içerisini temiz, nemli bir bezle silin. Silme işlemi sırasında sık sık bezinizi suyla durulamayı ihmal etmeyin. Sirke ve su buzdolabınızı dezenfe etmekle kalmaz aynı zamanda kötü kokuları da anında giderir.
Silme işleminin ardından ise her yeri tamamen kuruladığınızdan emin olun yoksa ıslaklık yiyeceklerle temas ederek hızlı bozulmalarna yol açabilir.
Kabartma tozu ile buzdolabı temizliği
Özellikle çok kirli olmayan buzdolapları için bu yöntem idealdir. Sıcak ile ılık arası suyun içerisine bir miktar kabartma tozu ekleyip bezi bu karışıma batırarak tüm buzdolabınızı silebilirsiniz. Ayrı temiz ve nemli bir bez ile durulayıp kağıt havlu ile tamamen kuruladığınızdan emin olun.
BUZDOLABI ÇEKMECELERİNİ TEMİZLEYİN
Buzdolabının içerisinde bulunan çekmeceli dışarı çıkarmadan temizlemek oldukça zordur. Bu nedenle tüm çekmeceleri dışarı çıkarıp sabunlu ılık bir suya batırmak etkili olacaktır. Kenarlarda kalan kireç gibi lekeleri ise şişe temizleme veya diş fırçası yardımıyla ovabilirsiniz. Ardından durulayıp kuruladığınız çekmeceleri yine yerine yerleştirin.
Küçük bir tezgah alanına sahipseniz tüm çekmeceleri tek bir seferde çıkarmak yerine her çekmeceyi ayrı ayrı çıkarıp temizleyip sonra bir sonrakine geçebilirsiniz.
BUZDOLABI RAFLARINI TEMİZLEYİN
Buzdolabı raflarını oda sıcaklığına geldikten sonra çekmecelerde olduğu gibi sabunlu suyun içerisinde bekletin. Yan kısımlarında ulaşılması zor lekeler var ise kurdan yardımıyla tüm dar alanları temizleyebilirsiniz. Ardından suyla durulayıp kurulayarak yerlerine yerleştirebilirsiniz.
Sabunlu su kullanmak istemiyorsanız onun yerine karbonat kullanmanız da yeterlidir. Benzer işlevleri sayesinde bu malzeme de oldukça etkilidir.
DONDURUCU BÖLÜMÜNÜ TEMİZLEYİN
Dondurucuda ilk yapılması gereken ise buzların çözülmesini beklerken alt kısmına bir havlu yerleştirmek. Dondurucudaki tüm ürünleri bir dondurucu poşetine koyun ve ardından temizleme işlemine başlamadan önce oda sıcaklığına gelmesine izin verin.
Buzların çözünmesinin ardından ise bir sprey kabına bir ölçü sirkeye bir ölçü su karışımını hazırlayıp buzluğun duvarlarına sıkın. Yumuşak bir bez yardımıyla yüzeye işlemiş çözeltiyi silip arından iyice kurulayın.
Dondurucuyu fazla doldurmak içerideki havanın dolaşamamasına neden olacağından dondurucuyu etkin şekilde kullanmanızı engeller. İçeride havanın eşit şekilde dolaşması için yiyeceklerinizi eşit parçalara bölerek saklayın ve aşırı doldurmaktan kaçının.
TEKRAR SOĞUMASINI BEKLEYİN
Temizleme işlemi sırasında ısınan buzdolabınıza yiyecekleri koymadan önce tekrar soğumasını beklemeniz gerekiyor. Aksi halde içerisi dolu olan buzdolabının eski soğukluğuna dönmesi de uzun zaman alacaktır ve bu durum bazı ürünlerin bozulmasına neden olabilir. Aynı şekilde dondurucu kısmının da tamamen eski ısısına döndüğünde emin olmadan tekrar doldurma işlemine başlamayın.
BUZDOLABININ DIŞINI SİLİN
İçerisini temizlediğiniz karışım, buzdolabının dışarısını temizlemek için de ideal bir malzemedir. Temiz bir bezin üzerine hazırladığınız karışımı döküp tüm dış yüzeyleri silmek için kullanabilirsiniz. Kapakların üst kısımları ve kulpları en çok gözden kaçırılan yerlerdir. Özellikle bu alanları da temizlemeyi unutmayın.