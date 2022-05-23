Buzdolabınızı 3 dakikada temizlemeye yarayan muhteşem yöntem! Profesyonel temizlikçilerin sırrı...

BUZDOLABINDAKİ TÜM ÜRÜNLERİ ÇIKARIN

Temizliğe başlamadan önce ilk yapmanız gereken dolaptaki tüm ürünleri dışarı çıkarmaktır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri bu sayede fark etmeniz de daha kolay olacaktır. Şişeleri ve kavanozları silmeyi ve soğukta durması gereken ürünleri de serin bir yerde saklamayı da ihmal etmeyin.

Buzdolabını temizlemeden önce fişini çıkarmak çoğu kişinin tercih ettiği bir yöntemdir. Ayrıca buzdolabını ne kadar boşken temizlerseniz o kadar rahat edersiniz. Mümkünse temizliği alışverişe çıkmadan yapın. Ayrıca dondurucuda da ne kadar az ürün olursa buzları temizlemek de o kadar kolay olacaktır.