Çamaşırları yıkarken sirke kullanmak için 10 neden! Bir defa deneyince vazgeçemeyeceksiniz…

İşte çamaşır rutininize sirke eklemek için 10 neden…
KÜF KOKUSUNU GİDERİR
Islak havluları bir sepette veya çamaşır makinesinde giysilerle bırakmak bir küf oluşumuna ya da küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini sıcak suyla doldurun, 2 bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama programı çalıştırın. Ardından deterjan eklenmiş olarak ikinci bir tam döngü çalıştırın. Bu, az miktarda küf ve ekşi kokular için işe yarar. Daha büyük küf sorunları ve lekeler için daha agresif bir yöntem uygulamanız gerekebilir.
GİYSİLERİ DAHA PARLAK VE BEYAZ YAPAR
Damıtılmış beyaz sirkedeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Yine de sabun ve deterjanlardaki bileşenlerin bıraktığı artıkları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece 1/2 bardak sirke eklemek, daha parlak, daha net renkler elde etmenize yardımcı olacaktır. Damıtılmış beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin veya sirkeyi durulama döngüsünün başında manuel olarak ekleyin.
Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve sararmış bulaşık bezlerini tekrar beyazlatmak için, büyük bir su kabına 1 bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli malzemeleri ekleyin. Gece boyunca bu karışımda bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. Bu yöntem sadece yüzde 100 pamuklu kumaşlarda kullanılmalıdır.
KUMAŞLARI YUMUŞATIR
Ağır kokulu ticari yumuşatıcıları kullanma fikrinden hoşlanmıyorsanız ve daha yumuşak giysiler istiyorsanız, damıtılmış beyaz sirke doğal bir yumuşatıcı görevi görür ve çamaşırlarda kalıntı bırakmaz. Sadece son durulama döngüsüne 1/2 bardak ekleyin. Hafif bir kokudan hoşlanıyorsanız, sirke şişesine lavanta gibi esansiyel bir yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.
TÜYLERDEN ARINDIRIR
Durulama döngüsünde sadece 1/2 bardak beyaz damıtılmış sirke eklemek, tüylenmelerin oluşumunu engeller ve evcil hayvan tüylerinin giysilere yapışmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, bazı tiftik üreten havlularla yanlışlıkla koyu renkli bir şey yıkadıysanız, aşırı tiftikten kurtulmanıza da yardımcı olur.
TER KOKUSUNU ORTADAN KALDIRIR
Bir sprey şişesini seyreltilmemiş damıtılmış beyaz sirke ile doldurun ve ter kokusunu ve yıkanabilir giysiler üzerindeki lekeleri çıkarmak için çamaşırhanede elinizin altında bulundurun. Sirkeyi doğrudan koltuk altı bölgelerinin içindeki kumaşa püskürtün ve giysiyi çamaşır makinesine atmadan önce en az 10 dakika etki etmesine izin verin. Kumaş yıkamadan önce sert geliyorsa, kalıntıyı parçalamak için yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Sirke, giysilerde kalan deodorant kalıntısını kesmeye ve koltuk altı sararmasını da önlemeye yardımcı olacaktır.
KOYU RENKLİ GİYSİLERİN RENGİNİ CANLI TUTAR
Son durulama döngüsüne 1/2 bardak damıtılmış beyaz sirke eklenmesi, yıkanabilir siyah giysilerin donuk görünmesine neden olan sabun ve deterjan kalıntısını giderir.
KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUR
Giysilerdeki kötü kokuları, yıkama döngüsüne 1/2 bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyerek yok edebilirsiniz. Yastık ve perde gibi sadece kuru temizleme gerektiren giysiler ve mobilyalar için küveti çok sıcak suyla doldurun ve 1 bardak sirke ekleyin. Giysileri veya kumaşı buharlaşan suyun üzerine asın ve buharın liflere nüfuz edebilmesi için kapıyı kapatın. Damıtılmış beyaz sirke, mutfak veya diğer küçük ev yangınlarının ardından havadaki ağır duman kokularının giderilmesinde de etkilidir.
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLER
Temiz bir çamaşır makinesi, daha temiz çamaşır demektir. Çamaşır makinenizin hortumlarında su akışını ve performansını kısıtlayan sabun köpüğü ve mineral birikintileri birikebilir. Yılda dört kez, sabun köpüğünü çıkarın ve yıkayıcı boşken sıcak su ve 2 bardak damıtılmış beyaz sirke kullanarak tam bir yıkama döngüsü çalıştırarak hortumları temizleyin. Otomatik deterjan veya yumuşatıcı dağıtıcılarınız varsa, performansı sınırlayabilecek herhangi bir kalıntı birikimini çözmek için dağıtıcılara damıtılmış beyaz sirke koyun. Önden yüklemeli bir yıkayıcıyı küf kokularıyla tazelemeye yardımcı olmak için daha sık sirkeyle temizlemeniz önerilir.
ÜTÜNÜZÜ TEMİZLER
Mineral birikintileri, ütünün buhar deliklerini ve püskürtme uçlarını tıkayabilir. Bir ütüyü temizlemek ve bu birikintileri çıkarmak için, su haznesini eşit miktarda damıtılmış beyaz sirke ve damıtılmış sudan oluşan bir çözelti ile doldurun. Ütüyü ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde dik konuma getirin ve yaklaşık beş dakika buharlaşmasına izin verin. Ütü soğuduğunda, hazneyi damıtılmış suyla durulayın. Ütüyü yeniden doldurun ve havalandırma deliklerinden eski bir beze suyu püskürtün. Son olarak, giyilebilir giysilerin ütülenmesine geçmeden önce kalıntıları gidermek için eski bir bezi birkaç dakika ütüleyin. Ütünün ön yüzündeki yanık izlerini çıkarmak için, eşit miktarda damıtılmış beyaz sirke ve tuzdan oluşan bir macunla ovun. Tam güçte damıtılmış beyaz sirke ile nemlendirilmiş bir bezle ön plakayı silerek bitirin.
GİYSİLERİNİZİ İLK GÜNKÜ GİBİ TUTAR
Temizlemede etkili ancak yıpratıcı olmayan sirkenin düzenli kullanımı kıyafetlerin de ilk günkü gibi kalmasında etkilidir. Bu nedenle sürekli olarak kullanıldığında kıyafetlerin yıpranmasını en aza indirger ve daha iyi bakım yapar.