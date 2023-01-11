Camlardaki kararmanın sonunu getiriyor! Silikonlardan bile küfü kolayca temizleyen yöntem

Silikon dolgu macununun su geçirmezlik özelliği nedeniyle üzerlerinde küf oluşamayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak zamanla silikon yüzeyden uzaklaşarak suyun arkasında birikmeye başlamasına neden olabilir.
Küf, sıcak ve nemli ortamları sever. Banyo, yapılan faaliyetlerin doğası gereği ıslak bir ortam olduğundan, yüzeyler kurutulmazsa küfün saldığı mikroskobik sporlar nemin üzerine düşerek büyüyebilir.
Sosyal medya üzerinden bu şikayetini dile getiren pek çok kişi sorunlarını şöyle paylaştı:
"Küf sökücüyü bu alanlar üzerinde kullandım ve hiçbir işe yaramadı. Çok amaçlı temizleyici ve metal bir yıkayıcı ile temizledim ancak hiçbir şey yapmadı."
Buna karşın temizlik uzmanları banyoda inatçı küfleri çıkarmanın yolunu şöyle anlattı; "Beyaz sirke ve karbonattan bir macun yapıp ve bir gün bekletebilirsiniz. Ardından tüm küften kurtulduğunuzu göreceksiniz."
Bu yöntemin çamaşır suyundan çok daha etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, aynı zamanda kimyasal olmadığını da vurguluyor.
Tercihen beyaz sirke ile karbonat kullanılmasını öneren uzmanlar küfün boyutuna bağlı olarak bir saat ila bir gece boyunca bekletilmesini öneriyor. Ardından ise alanın soğuk su ile durulanması gerektiğini söylüyorlar.
Eğer sirkenin kokusu sizi rahatsız ederse camları bir süre açmak yeterli olacaktır.
Temizlik uzmanları: "Banyodaki bu silikon alanar, özellikle bir süre kendi haline bırakılmışsa, küf için bir mıknatıs olabilir. Neyse ki, banyo macunundan küfün nasıl çıkarılacağını öğrenmek aslında o kadar da zor değil.
"Karbonat ve beyaz sirke gibi bazı günlük malzemeler silikondan küfü çıkarmanıza yardımcı olabilir."
Tek yapması gerekenin bir bardak beyaz sirke ve iki ila üç çay kaşığı karbonattan bir macun oluşturmak ve macunu kalıbın üzerinde beş dakika bekletmek olduğunu belirttiler.
Ardından, macunu temizlemek için sert kıllı bir fırça kullanın ve silerek temizleyin. Lekeler kalırsa yöntemi tekrarlayın.
Doğal yolu sevenler için uzmanlar, silikon dolgu kalıbını çıkarmak için beyaz sirke ve soda bikarbonat kullanılmasını da tavsiye etti. Ancak silmeden önce macunun en az 30 dakika üzerinde bırakılmasını önerdiler.
Profesyoneller şunları ekledi: "Küf yine de kımıldamıyorsa, çözeltinin iyice işlemesini sağlamak için kalıbın yüzeyinde kalması için streç film veya bezle örtmeyi deneyin."