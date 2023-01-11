Camlardaki kararmanın sonunu getiriyor! Silikonlardan bile küfü kolayca temizleyen yöntem

Buna karşın temizlik uzmanları banyoda inatçı küfleri çıkarmanın yolunu şöyle anlattı; "Beyaz sirke ve karbonattan bir macun yapıp ve bir gün bekletebilirsiniz. Ardından tüm küften kurtulduğunuzu göreceksiniz." Bu yöntemin çamaşır suyundan çok daha etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, aynı zamanda kimyasal olmadığını da vurguluyor.

Tercihen beyaz sirke ile karbonat kullanılmasını öneren uzmanlar küfün boyutuna bağlı olarak bir saat ila bir gece boyunca bekletilmesini öneriyor. Ardından ise alanın soğuk su ile durulanması gerektiğini söylüyorlar. Eğer sirkenin kokusu sizi rahatsız ederse camları bir süre açmak yeterli olacaktır. Temizlik uzmanları: "Banyodaki bu silikon alanar, özellikle bir süre kendi haline bırakılmışsa, küf için bir mıknatıs olabilir. Neyse ki, banyo macunundan küfün nasıl çıkarılacağını öğrenmek aslında o kadar da zor değil.