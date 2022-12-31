Çay süzgecini temizlemenin 5 basit yolu! Kabartma tozu ve…

Çay, geçmişten günümüze kadar bizimle olan milli içeceklerimizden biri oluyor. Sabah kahvaltısından, akşam yemeklerine kadar her anımızda yanımızda olan bu içecek, sağlığada oldukça faydalı. Peki çay süzgeçleri nasıl temizlenmeli? İşte detayları geliyor…

Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:43 PAYLAŞ ABONE OL

Çay demleme süreci, bu sıcak içeceği içmeyi sevenler için en tatmin edici deneyimlerden biridir ve tüm bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan tek şey, çayı o bardağa süzmeye yardımcı olduğu için çay süzgeci/demliktir. Ancak zamanla çay süzgeçleri ve demlikler tıkanır ve bunları temizlemek neredeyse imkansız görünür. Siz de onları temizlemekten yorulduysanız ve hala sonuç alamıyorsanız, işte onları kolayca temizleyebileceğiniz 5 kolay yol.

BULAŞIK DETERJANI KULLANIN En basit yöntemlerden biri normal bulaşık deterjanı ile temizlemektir. Ancak, bir kez yaptığınızdan emin olun, akan su altında temizleyin ve ardından yaklaşık 5 dakika sıcak suda bekletin. Daha sonra soğuk su ile durulayın, aslında uzun süre lekelerin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Süzgeci saatlerce yıkamadığınızda lekeler var. Bu da yüzeydeki lekelerin kurumasına ve böylece çay süzgecinizin temizlenmesini zorlaştırır.