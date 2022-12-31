Çay süzgecini temizlemenin 5 basit yolu! Kabartma tozu ve…

Çay demleme süreci, bu sıcak içeceği içmeyi sevenler için en tatmin edici deneyimlerden biridir ve tüm bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan tek şey, çayı o bardağa süzmeye yardımcı olduğu için çay süzgeci/demliktir. Ancak zamanla çay süzgeçleri ve demlikler tıkanır ve bunları temizlemek neredeyse imkansız görünür. Siz de onları temizlemekten yorulduysanız ve hala sonuç alamıyorsanız, işte onları kolayca temizleyebileceğiniz 5 kolay yol.
BULAŞIK DETERJANI KULLANIN
En basit yöntemlerden biri normal bulaşık deterjanı ile temizlemektir. Ancak, bir kez yaptığınızdan emin olun, akan su altında temizleyin ve ardından yaklaşık 5 dakika sıcak suda bekletin. Daha sonra soğuk su ile durulayın, aslında uzun süre lekelerin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Süzgeci saatlerce yıkamadığınızda lekeler var. Bu da yüzeydeki lekelerin kurumasına ve böylece çay süzgecinizin temizlenmesini zorlaştırır.
KABARTMA TOZU KULLANIN
Kullanılmadan mutfak dolaplarınızda duran en iyi temizlik maddelerinden biridir. Hem plastiği hem de çelik çay süzgecini/demliği temizlemek için kullanılabilir. Tek yapmanız gereken küçük bir kase alıp 1 yemek kaşığı kabartma tozu ile 4-5 yemek kaşığı ılık suyu karıştırmak. Bu karışımı, süzgeci içinde birkaç saat (5-6 saat) daldırabileceğiniz geniş bir kap içine dökün. Bundan sonra, süzgeci düzgün bir şekilde ovalamak ve yıkamak için eski bir diş fırçası kullanın.
ÇAMAŞIR SUYU
Bu, çay süzgecini temizlemek için son önleminiz olmalıdır. Bu yöntemi kullanmak için 1 yemek kaşığı çamaşır suyunu 1 bardak soğuk suyla karıştırın. Kabartma tozu yönteminde olduğu gibi, süzgeci çamaşır suyu çözeltisine batırın, ancak saatlerce değil, birkaç dakikalığına. Daha sonra çay süzgecini temizlemek için diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Bundan sonra, kalan çamaşır suyu solüsyonunu çıkarmak için suyla uygun şekilde temizleyin.
OCAĞA KOYUN
Lekeleri çıkarmanın en etkili yöntemlerinden biri de çay süzgecini ocağa koyup gazı yakmaktır. Bu, süzgeçteki tüm süt veya çay kalıntılarını yakacaktır. Bittiğinde, normal bulaşık deterjanınızla yıkayın ve lekeler kolayca çıkacaktır.