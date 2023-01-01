Çöpteki kötü kokuyu anında gideren yöntem! Tek bir malzeme ile mutfağınız çiçek gibi kokacak

Et ve balık gibi keskin kokulu malzemeleri attığınız zaman çöp kokularından kaçınmak zordur. Hatta bu kötü koku tüm odayı hızla doldurabilir. Uzmanlar, mutfak çöpünüzdeki hoş olmayan kokuları uzaklaştırmanın ve tekrar oluşmasını önlemenin yollarını paylaştı.
ÇÖP KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
KARBONAT
En ucuz ve en etkili doğal çöp kokusu gidericilerden biri karbonattır. Temizlik uzmanlarına göre, bu basit içerikli madde kokuyu maskelemekle kalmıyor ve diğer temizlik ürünlerinden farklı olarak kokuyu emip ve etkisiz hale getirir. Bu nedenle kötü kokular geçtikten sonra da tekrar geri dönmesini engeller.
Bununla birlikte, bu yöntemin işe yaraması için, önce çöp kutunuzu "taze ve temiz" bırakmak üzere mevcut yiyecek artıklarını ve kötü kokuya neden olabilecek çöpleri çıkarmanız gerekir. Temizlik uzmanı bunu yapmak için karbonat, bulaşık sabunu, bir bez veya sünger ve lastik eldivene ihtiyacınız olacağını söyledi.
Çöpünüzün iç haznesiniz dışarı çıkarıp kalıntıları silkeleyerek temizlemeye başlayın. Ardından büyük bir kapta, iki bardak su ve birkaç damla bulaşık sabunu ile dört yemek kaşığı karbonatı kullanarak bir temizleme solüsyonu oluşturun. Haznenin içini ve dışını yıkamak için bu solüsyonu kullanın. Bezle ve biraz temiz suyla hafifçe ovalayın.
Ya çöp kutusunu açık havada kurumaya bırakın ya da nemi almak için temiz havluyla kurulayın. Yeni bir çöp kutusu poşeti yerleştirin ve boş torbanın dibine "bol miktarda" karbonat serperek uygulamayı bitirin.
KEDİ KUMU
Bu evcil hayvan ürünü kokularını nötralize etmek için tasarlanırken, benzer şekilde çöp kokularını gidermek için de kullanılabilir. Bir uzmana göre bu kumlar, çöp kutusunda da"taze bir koku" bırakmak için kokuları ve sıvıları emer.
Kedi kumunu küçük bir tabaka olarak mutfak çöp kovanızın tabanına yerleştirebilir veya yemek artıklarını koyduğunuz kabın altına ayrı bir poşetin içerisinde koyabilirsiniz. Bu hile, sıvı malzemelerle dolu çöp kutularına karşı çok etkili olsa da, kedi kumu daha fazla sıvı ememez hale geldiğinde, ortalama olarak bir hafta sonra değiştirilmesi gerekecektir.Kedi kumları arasında çok büyük farklar yoktur, bu nedenle dilediğiniz kedi kumunu tercih edebilirsiniz
KURUTMA KAĞIDI
Kedi kumunda olduğu gibi, kurutucu kağıtlar da iç mekan çöp kutuları için bir başka etkili koku önleyici araçtır ve ulaşılması kolaydır. Yeni bir kurutucu kağıdı almanıza bile gerek yoktur. Çünkü kullanılmış olanlar da gıda ve ambalajlardan kaynaklanan kötü kokulara karşı aynı derecede koruma sağlayacaktır.
Bunları çöp kutusu ile çöp poşetinin arasındaki kutuda kullanırsanız, ıslandıklarında kutunun kenarına yapışma eğilimi gösterirler ve çıkarılması zor olabilir. Bunun yerine, mutfak atıklarının kokusunu önlemek için çöp poşetinin alt kısmına yerleştirin.
TUVALET JELİ
Karbonat, kedi kumu veya çöp kutunuzdaki kurutma kağıtlarını değiştirmek söz konusu olduğunda bir rutini sürdüremiyorsanız, bu zahmetsiz tüyo kesinlikle denemeye değer. Sadece tuvalet jeli kullanarak aylarca kötü kokularla mücadele edebilirsiniz.
Bu numarayı daha önce internette paylaşan bir anneye göre, diski çöp kutunuzun kapağına yapıştırmak ve sihrini yapması için bırakmak kadar basit. Diğer koku giderici yöntemlerin aksine kapağı her açtığınızda keyfini çıkaracağınız güzel bir koku sağlar. Çiçek kokularından meyve kokularına uzanan çok çeşitli kokular arasından seçim yapabileceğiniz için, hoş olmayan kokulara katlanmak yerine mutfağınızın tam olarak nasıl kokacağını seçebilirsiniz.