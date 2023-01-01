Çöpteki kötü kokuyu anında gideren yöntem! Tek bir malzeme ile mutfağınız çiçek gibi kokacak

Çöpünüzün iç haznesiniz dışarı çıkarıp kalıntıları silkeleyerek temizlemeye başlayın. Ardından büyük bir kapta, iki bardak su ve birkaç damla bulaşık sabunu ile dört yemek kaşığı karbonatı kullanarak bir temizleme solüsyonu oluşturun. Haznenin içini ve dışını yıkamak için bu solüsyonu kullanın. Bezle ve biraz temiz suyla hafifçe ovalayın.

Ya çöp kutusunu açık havada kurumaya bırakın ya da nemi almak için temiz havluyla kurulayın. Yeni bir çöp kutusu poşeti yerleştirin ve boş torbanın dibine "bol miktarda" karbonat serperek uygulamayı bitirin.

KEDİ KUMU

Bu evcil hayvan ürünü kokularını nötralize etmek için tasarlanırken, benzer şekilde çöp kokularını gidermek için de kullanılabilir. Bir uzmana göre bu kumlar, çöp kutusunda da"taze bir koku" bırakmak için kokuları ve sıvıları emer.

Kedi kumunu küçük bir tabaka olarak mutfak çöp kovanızın tabanına yerleştirebilir veya yemek artıklarını koyduğunuz kabın altına ayrı bir poşetin içerisinde koyabilirsiniz. Bu hile, sıvı malzemelerle dolu çöp kutularına karşı çok etkili olsa da, kedi kumu daha fazla sıvı ememez hale geldiğinde, ortalama olarak bir hafta sonra değiştirilmesi gerekecektir.Kedi kumları arasında çok büyük farklar yoktur, bu nedenle dilediğiniz kedi kumunu tercih edebilirsiniz