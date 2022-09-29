Çoraplarınızın bembeyaz kalmasını sağlayan yöntem! Bir bardak eklediğinizde...

Çoğumuzun çorap çekmecesinde en az bir çift kirli beyaz çorap vardır.Taze, göz kamaştırıcı beyaz bir çift çorap olarak başlayan şey, bir süre sonra o beyazlığını tamamen kaybedip yerini gri çoraplar alacaktır. Peki bu çorapları nasıl bembeyaz yaparız? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:26 PAYLAŞ ABONE OL

Beyaz çorapların yıkandığı halde beyaz kalmaması en sinir bozucu olaylardan biri oluyor. Bu çorapları, temizlemek zor gibi gözükse de aslında oldukça kolay. Gelin bu yönteme birlikte bir bakalım.

ÇORAPLARINIZI BEYAZLATIN! Griye dönmüş çorapları nasıl yıkayacağımıza geçmeden önce, beyaz çoraplarınızın daha uzun süre daha beyaz kalmasına yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey var: Onları bir günden fazla giymeyin ve düzenli olarak yıkayın.

Çoraplarınızın malzemesi hangi temizleme yöntemini kullandığınızı belirtmelidir.

Çoraplarınızı çok kuvvetli ovmamaya dikkat edin, bu onların şekline zarar verebilir.

Beyaz çoraplarınızı her zaman renkli giysilerden ayrı yıkamayı unutmayın.

Çoraplarınızı yıkamadan önce ıslatmak, inatçı kirlerden kurtulmanın genellikle en etkili yoludur.