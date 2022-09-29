Çoraplarınızın bembeyaz kalmasını sağlayan yöntem! Bir bardak eklediğinizde...

Beyaz çorapların yıkandığı halde beyaz kalmaması en sinir bozucu olaylardan biri oluyor. Bu çorapları, temizlemek zor gibi gözükse de aslında oldukça kolay. Gelin bu yönteme birlikte bir bakalım.
ÇORAPLARINIZI BEYAZLATIN!
Griye dönmüş çorapları nasıl yıkayacağımıza geçmeden önce, beyaz çoraplarınızın daha uzun süre daha beyaz kalmasına yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey var:
KARBONAT
Kabartma tozu, taze olmayan beyaz çoraplarla mücadele etmek için cephaneliğinizde harika bir silahtır. Kullanmanın birkaç yolu var. En iyi seçeneğiniz, çoraplarınızı bol miktarda kabartma tozu serpilmiş sıcak bir lavaboda birkaç saat bekletmektir. Daha sonra kuruladıktan sonra normal toz veya sıvınızla birlikte deterjan çekmecesine 150-200 ml kabartma tozu ekleyerek makinesinde yıkayın. Güneş gözlüklerinizi hazırlayın çünkü o kötü çoraplarınız parlayacak!
ÇAMAŞIR SABUNU
Tabii ki, yorgun beyaz çorapların üzerine basit bir çamaşır sabunu kullanarak fazla yanlış yapmış olamazsınız. İşin püf noktası, çoraplarınızı çamaşır sabunu ile köpürtmeden önce limon suyuyla ılık suda ıslatmaktır. Sonra onları plastik bir torbaya aktarın, bağlayın ve gece boyunca bırakın. Ertesi gün, onları çantadan çıkarın ve normal şekilde yıkayın. Tüm bu süreçten geçtikten sonra kar beyazı çıkmaları gerekir.
LİMON SUYU
Limon suyunun leke çıkarma güçleri için tekrar tekrar ortaya çıktığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni limonlarda bulunan asidin antibakteriyel, antiseptik olması ve doğal ağartıcı görevi görmesidir. Ağaran çoraplarınızı 2-3 saat taze sıkılmış limon suyuyla demlenmiş ılık bir su kabına bırakmak bile harikalar yaratabilir. Sitrik ıslatma işleminden geçtikten sonra, çoraplarınızı düzenli bir yıkama için makineye koymanız yeterli olacaktır!
SİRKE
Limonlara benzer şekilde, beyaz sirke, inatçı lekeleri kesen kendi asidik özelliklerine (sirke durumunda asetik asit) sahiptir. Bir litre kaynamış suya bir bardak beyaz sirke ekleyin ve gece boyunca ıslatmak için çoraplarınızı atın. Beyaz çoraplarınız ertesi gün fark edilir şekilde daha cıvıl cıvıl olacaktır.