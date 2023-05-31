Donmuş tereyağını anında yumuşacık yapan yöntem! Çözülmesini beklemeye gerek kalmıyor…

Size önereceğimiz bu yol sayesinde tereyağını eritmeden veya oda sıcaklığına gelmesini beklemeden yumuşatmanız mümkün.
Avustralyalı bir anne, 'şimdiye kadarki en iyi pişirme ipuçlarından biri' olarak adlandırdığı ve internet üzerinden yöntemi anlattığı bir videoyu paylaştı. Kısa sürede birçok kişinin deneyip memnun kaldığı yöntem ise oldukça pratik.
Deneyenlerin de gerçekten işe yaradığını söylediği yöntem ise şöyle;
Tereyağını hemen yumuşatmanız gerekiyorsa ama eritmek istemiyorsanız, bardağı ısıtmak için bir bardağa kaynar sıcak su koyun.
Suyu boşaltın ve tereyağının üzerine gezdirin. Birkaç dakika içinde tamamen yumuşak ve kullanıma hazır olacaktır.
Deneyen herkesin memnun kaldığı bu yönteme karşın öne çıkan bir yöntem de mikrodalga fırında ısıtmaktı. Sadece 10 saniye içerisinde tereyağını eritebileceğinizi söyleyen kullanıcılar da bulunmakta.