Ekmeklerini "mermerden" çıkaran o kadınlar!

Fabrikanın gürültüsünden taktıkları kulaklık, tozundan ise ağızlarını kapattıkları eşarplar ve maskelerle korunan kadınlar, ince işçiliğin gerektiği mozaik yapıştırma ve satışa hazır hale gelen ürünlerin son kontrollerini de yapıyor.

Kadınlar tarafından el emeği göz nuru ile ortaya çıkarılan eserler 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, Muğla bölgesinin kendi içindeki firmalarla her yıl ortalama 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, malzemeyi bu bölgeden alan firmalar ile bu rakamın 250 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Sektörde yan ürünler ve destek olan alt kuruluşlarla yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ekonominin yönetildiğini belirten Işık, bunun Muğla için önemini vurguladı.