En eski havlunuz bile yepyeni haline dönüşecek! İşte yumuşacık o dokuyu yakalamanın sırrı…

Düzenli yıkama ve kurutma, havlu liflerini sert hale getirebilir, ancak hangi yıkama sıcaklıklarının kullanılacağını, çamaşır makinesinin nasıl doldurulacağını ve hangi ürünlerin seçileceğini bilmek, havlulara yumuşaklık kazandırabilir ve bu duruma tekrar girmelerini önleyebilir. Temizlik Uzmanı Tom Drake, "havluları yumuşak tutmak ve sert bir hale gelmelerini önlemek" için en iyi ipuçlarını paylaştı.
"UYGUN DERECELERDE YIKAMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Havlularınızda daha az emici bir tabakaya neden olan sabun ve deterjan birikmesi nedeniyle havlular sertleşebilir. Çok fazla yumuşatıcı ve sıcak derecelerde havlularınızın daha temiz olacağını düşünebilirsiniz, ancak bu aslında tam tersi bir etkiye sahip olabilir.
Yumuşak, kabarık havlular için, makineye girmeden önce tüm havluların etiketlerinde bulunan çamaşır sembollerini kontrol ederek yıkama sıcaklığına dikkat edin.
Tom Drake, daha yüksek sıcaklıkların giysi temizliği için daha iyi olduğu sanılsa da, havlular için optimum sıcaklık 30 ila 40 derece arasında olduğunu söyledi. Ilık su deterjanı daha iyi emer ve daha az kimyasal havlularınızın üzerinde bırakır ve bu da onları sert hissettirir.
Havlularınızı daha yüksek sıcaklıklarda yıkamak mikroplardan kurtulmanın en etkili yolu olsa da, 30 veya 40 derece yine de bakterilerinizin çoğunu ortadan kaldıracak ve havlularınızın liflerini koruyacaktır.
"ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİ ÇOK DOLDURMAYIN"
Ayrıca, tüm kiri ve deterjanı durulamak için yeterli alana izin vermeyeceğinden, yumuşak havlular isteniyorsa çamaşır makinelerini aşırı doldurmaktan kaçınılmalıdır. Kumaşların nefes alması için alana ihtiyaç duyacağından, çarşaflar da dahil olmak üzere tüm çamaşırlar için genel kural budur.
"YUMUŞATICI YERİNE KABARTMA TOZU…"
Yumuşatıcı, Tom'a göre havluların "daha az emici" hale gelmesinin nedeni olduğu için havluların düşmanıdır. Tom Drake, yumuşatıcıların havlunun liflerini kaplayacağını ve zamanla birikerek havluların sertleşmesine ve daha az emici olmasına neden olacağını belirtti.
Tom Drake'ye göre; havlularınızın sertleşmesine neden olan sabun kalıntıları gidermek için birkaç haftada bir sadece beyaz sirke dolu bir kapta, havluları bekletebilirsiniz. Bu işlem için bir bardak beyaz sirke yeterli olacaktır. Drake, yumuşatıcıyı yerine kabartma tozu kullanmanızı öneriyor. Bu sayede havluların sertleşmesine neden olan deterjan kalıntılarını da ortadan kaldırabilir.
Ayrıca kabartma tozu yalnızca havlularınızı parlatmaya ve yumuşak kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kokuları da uzak tutar. Normal deterjanınızla birlikte yük başına yarım fincan kabartma tozu işinizi görecektir.