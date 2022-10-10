En eski havlunuz bile yepyeni haline dönüşecek! İşte yumuşacık o dokuyu yakalamanın sırrı…

Düzenli yıkama ve kurutma, havlu liflerini sert hale getirebilir, ancak hangi yıkama sıcaklıklarının kullanılacağını, çamaşır makinesinin nasıl doldurulacağını ve hangi ürünlerin seçileceğini bilmek, havlulara yumuşaklık kazandırabilir ve bu duruma tekrar girmelerini önleyebilir. Temizlik Uzmanı Tom Drake, "havluları yumuşak tutmak ve sert bir hale gelmelerini önlemek" için en iyi ipuçlarını paylaştı.

"UYGUN DERECELERDE YIKAMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Havlularınızda daha az emici bir tabakaya neden olan sabun ve deterjan birikmesi nedeniyle havlular sertleşebilir. Çok fazla yumuşatıcı ve sıcak derecelerde havlularınızın daha temiz olacağını düşünebilirsiniz, ancak bu aslında tam tersi bir etkiye sahip olabilir.

Yumuşak, kabarık havlular için, makineye girmeden önce tüm havluların etiketlerinde bulunan çamaşır sembollerini kontrol ederek yıkama sıcaklığına dikkat edin.