Gelinle tartışan baş nedime öyle bir şey yaptı ki... "İptal ettim ve onlara söylemedim"

Baş nedime olması kararlaştırılan kadının düğüne daveti son anda gelin tarafından iptal edilince düğüne olan katkısını da geri çekmeye karar verdi.
Reddit isimli sosyal medya platformu üzerindeki bir grupta diğer kullanıcıların fikrini merak eden kadın olayı şöyle anlattı;
"Eskiden en iyi arkadaşım olan kişi bu cumartesi evlendi. Baş nedime olmam gerekiyordu ama makyajım, saçım ve düğününe yeterince ilgi göstermediğim gibi şikayetleri sonucu tartıştık."
"Yaşadığımız bu durumu kendi açımdan arkadaşlarıma da anlattım. Bunun sonucunda ise gelin, artık düğüne davetli olmadığımı söyledi. Düğünde pastadan ben sorumluydum ama davetli olmadığım ve bu düğüne yaptığım tüm yatırımların geri ödenmesini istediğim için siparişi iptal ettim."
"Geline de pastayı onlar için getiremeyeceğimi söyledim. Yeni nedime pastayı almaya gittiğinde ise siparişi iptal ettiğimi öğrendi. Düğün için farklı bir pasta aldılar ancak sipariş ettikleri kadar güzel değildi. Gelin, damat ve düğüne katılan kız kardeşim pastayı iptal etmenin adil olmadığını söylediler."
"Kız kardeşim, özel günlerinin tadını çıkarmalarına izin vermem gerektiğini ve para konusunu daha sonra konuşmam gerektiğini düşünüyor. Ancak gelin pastanın hediye olduğunu ve hediyenin iade edilemeyeceğini söylüyor. Damat da gelinin bu düşüncelerine katılıyor."
Gelin ve damadın bu durumdan dolayı üzgün olduklarını söyleyen kadın diğer kullanıcılara da düşüncelerini sordu. Yorumlarda herkes kadını haklı bulurken bir kişi, "Birine düğününüze gelemeyeceğini söyleyip üzerine bir de hediye bekleyemezsiniz" dedi.
Bir başkası, "Bu yaptıklarının normal olduğunu düşünmeleri çok gülünç" dedi. Bir kullanıcı ise, "Katılmayacağın bir düğün için hala pastanın parasını ödeyeceğini varsaymaları beni şaşırttı" diye ekledi.