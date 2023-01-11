Gelinle tartışan baş nedime öyle bir şey yaptı ki... "İptal ettim ve onlara söylemedim"

"Yaşadığımız bu durumu kendi açımdan arkadaşlarıma da anlattım. Bunun sonucunda ise gelin, artık düğüne davetli olmadığımı söyledi. Düğünde pastadan ben sorumluydum ama davetli olmadığım ve bu düğüne yaptığım tüm yatırımların geri ödenmesini istediğim için siparişi iptal ettim."

"Geline de pastayı onlar için getiremeyeceğimi söyledim. Yeni nedime pastayı almaya gittiğinde ise siparişi iptal ettiğimi öğrendi. Düğün için farklı bir pasta aldılar ancak sipariş ettikleri kadar güzel değildi. Gelin, damat ve düğüne katılan kız kardeşim pastayı iptal etmenin adil olmadığını söylediler."