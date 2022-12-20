Günlük hayatta yapılan en yaygın hata! Nevresimlerinizi değiştirirken...

DİŞLERİ DÜZENSİZ FIRÇALAMAK YA DA DİŞ İPİ KULLANMAMAK

Diş fırçanızı ve diş ipinizi bırakırsanız ne olur ? Dr. Natasha Lee, "Öncelikle şişmiş, kanayan diş etleri ve ağız kokusu çürüklerin işareti olabilir" diyor. Tedavi edilmeyen boşluklar sinire kadar uzanır, kök kanallarını etkiler ve sonunda dişlerinizin düşmesine neden olan ağrısız bir durum olan diş eti hastalığına yol açabilir.

Ve daha da kötülesüne neden olabilir. Dr. Lee, "Diş eti hastalığı ile kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer sağlık sorunları arasında bir ilişki olduğunu gösteren birçok araştırma var" diyor.