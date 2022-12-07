Halıdaki lekeleri tek hamlede çıkarıyor! Bu yöntem halılarınızı yeni gibi yapacak…

Ev ve dekorasyon uzmanı Rosalind Peters, halıdaki "makyaj lekelerini" çıkarmak için en önemli ipuçlarını paylaştı ve bu lekeleri çıkarmanın yollarını anlattı.

Uzman Rosalind Peters, evde makyaj lekelerinden nasıl kurtulacağına dair bazı altın kurallar paylaştı; "Bir lekeyi temizlerken her zaman hafifçe tampon hareketlerle müdahale edin, çünkü bu lekenin daha fazla yayılmasını önlemeye yardımcı olur, oysa silmek lekeyi daha fazla yayar."

Peters, bu yöntemleri yanlış kullanmanın ise lekeleri daha da kötüleştirebileceğinin altını çizerek dikkatli olunması konusunda uyardı.

"Lekenin dışından merkezine doğru çalışmanız gerekmektedir, böylece farklı alanlara da lekenin bulaşmasını önlersiniz. Ayrıca, bazı lekelerin diğerlerinden daha inatçı olduğunu unutmayın, bu nedenle tüm renk izleri giderilene kadar bu adımı birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir."

"Sert kimyasallar kullanıyorsanız, yüzeyiniz için kullanmanın güvenli olduğundan emin olun. Örneğin, bir halıdaki lekeyi çıkarmak için ağartıcı tavsiye edilmez, çünkü renk atmasına neden olabilir."