Herkesin yaptığı hata! Sütü buzdolabında oraya koyarsanız…

Sütlerinizi buzdolabı kapağında saklıyorsanız vereceğimiz bilgilerden sonra bu alışkanlığınızdan vazgeçmek isteyebilirsiniz. Buzdolabını ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek besinlerin çok daha uzun süreler taze şekilde saklanmasını sağlayacak. Nasıl yapılacağına gelecek olursak, tüm detaylar bu yazıda sizleri bekliyor.

BUZDOLABINIZI DÜZENLEYİN

Buzdolabının görevi besinleri serin tutmak olsa da, kapağı açılıp kapandığı için aslında her yeri aynı sıcaklıkta değildir. Bu nedenle daha kolay bozulacak yiyecekleri en soğuk kısımda saklamak size fazladan zaman kazandıracaktır.

Yemeklerinizin mümkün olan en uzun süre boyunca taze kalmasını sağlayacak şekilde düzenlemek için yapmanız gerekenler ise şöyle;

Öncelikle her yiyeceğe özel bir alan belirlemelisiniz. Bir evin beslenme alışkanlıkları ve o eve alınan ürünler genelde benzerlik gösterirler. Bu nedenle kahvaltılıklara bir alan, meyve ve sebzeler için ayrı bir alan hazırlamak akıllıca olacaktır.