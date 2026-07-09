Hırsız diye koştu baykuş çıktı! Kuşla sohbeti gündem oldu

Aslen Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden olan ancak Beşikdüzü'nde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Mustafa Kara, gece saatlerinde evinden gelen seslerle uyandı. İlk anda eve hırsız girdiğini düşünen Kara, tedbirini alarak sesin geldiği odaya yöneldi. Işığı açtığında ise karşısında daha sonra internetten araştırarak peçeli baykuş olduğunu öğrendiği kuşu gördü.



"HIRSIZ SANDIM, KARŞIMA BAYKUŞ ÇIKTI"

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Kara, "Evde uyurken bazı sesler duydum. Sanki birisi yürüyordu. 'Herhalde hırsız girdi' dedim, önlemimi alıp sesin geldiği yere gittim. Işığı yaktığım anda üzerime doğru geldi. İnsan ister istemez heyecanlanıyor. Sonuçta evin içinde bir baykuş var" dedi.

Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video



ARICI MASKESİNİ TAKIP MÜDAHALE ETTİ

Arıcılıkla uğraştığı için arı maskesini takarak önlem aldığını belirten Kara, "Bütün odaların kapılarını kapattım. Balkon camından geldiğini fark ettiğim için sadece o camı açık bıraktım. Eşim de bana 'Becerip de atamadın baykuşu dışarıya' diye sesleniyordu. Sanki böcek atacağım. Baykuş bu en nihayetinde" ifadelerini kullandı. Kara, daha sonra havlu yardımıyla tuttuğu baykuşu balkona bıraktığını ve hayvanın uçarak gözden kaybolduğunu söyledi.



"RABBİMİN YARATTIĞI HER CANLI ÖZELDİR"

Baykuşun oldukça sevimli olduğunu dile getiren Kara, "Çok güzel ve şirin bir hayvandı. Böyle güzel bir canlının evimize gelmesi bizim için mutluluk verici oldu. Bu ilk defa olan bir şey de değil. Daha önce de eve muhabbet kuşları, bülbüller geldi. Kafesten kuşu kaçanların kuşları bile bizim eve geliyor. Ne var bu evde bilmiyorum ama Allah bereket versin" diye konuştu.



Baykuşların uğursuzluk getirdiğine yönelik inanışlara da değinen Kara, "Kimileri bana 'Baykuş uğursuzluktur, eve ölüm getirir' dedi. Bence Rabbimin yarattığı her canlı bir can taşıyor. Onun için de özeldir, bizim için de özel" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mustafa Kara'nın gece evine giren peçeli baykuşla yaptığı esprili konuşmaların yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.