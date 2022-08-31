İncir diye arı yiyor olabilirsiniz!

İncir besin değeri çok yüksek bir meyvedir. Potasyum, lif ve mineraller açısından zengin olan bu besinin birden fazla yararı bulunuyor. Fakat yararlarından önce incirin oluşumuna gelin birlikte bakalım.
ARI YEMİŞ OLUYORSUNUZ
Bitkilerin meyve verebilmesi için tozlaşmaya ihtiyacı vardır ancak incirler diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Rüzgarla da tozlaşmaları mümkün değildir. Aslında bu çiçeğin kendisi ters dönerek kıvrılır ve incire dönüşür. Arılar, incirin içine girerek yumurtalarını bırakır. Yumurtalar ise büyüyüp arı olduğunda, incir deliğinden çıkar ve başka incir ağaçlarına gider. Böylelikle incirin olgunlaşması sağlanır. Ancak bazen dişi arılar, incirin cinsinden dolayı dışarı çıkamayabilir ve içinde ölür. Bu demek oluyor ki istemeden de olsa zaman zaman arı yemiş oluyoruz.
İNCİRİN SAĞLIĞA YARARLARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
İncirlerin genellikle yüksek lif içeriği nedeniyle doğal bir müshil görevi görürler. Sağladıkları lif ayrıca prebiyotik özelliklere sahiptir, bağırsak bakterilerini besler ve sonuç olarak sindirim sağlığını iyileştiren sağlıklı bir bağırsak ortamını teşvik eder.
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR
Olgun incirler polifenol adı verilen koruyucu bitki bileşikleri açısından zengindir. Bu bileşikler koruyucu antioksidan özelliklere sahiptir, bu, oksijenin diğer kimyasallarla reaksiyona girmesini, hücrelere ve dokulara zarar vermesini önlemeye yardımcı oldukları anlamına gelir, böylece oksidasyonu yönetmenin anahtarıdır.
SAĞLIKLI KAN BASINCINI DESTEKLER
Birçoğumuz işlenmiş gıdalarda bulunan sodyumu çok fazla tüketiyoruz. Yüksek sodyum alımı potasyum eksikliklerine yol açabilir ve bu dengesizlik yüksek tansiyona (hipertansiyon) yol açabilir. Taze incir de dahil olmak üzere meyve ve sebzelerden zengin bir diyet, doğal olarak potasyum seviyelerini artırır ve bu nedenle kan basıncını yönetmeye yardımcı olur.
KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER
İncir, kalsiyum, magnezyum ve fosfor dahil olmak üzere iyi bir kemik dostu mineral kaynağıdır. İncir özellikle kalsiyum açısından çok zengindir. Bazı araştırmalar diğer meyvelerden 3,2 kat daha fazla içerdiğini düşündürmektedir.