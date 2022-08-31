İncir diye arı yiyor olabilirsiniz!

ARI YEMİŞ OLUYORSUNUZ

Bitkilerin meyve verebilmesi için tozlaşmaya ihtiyacı vardır ancak incirler diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Rüzgarla da tozlaşmaları mümkün değildir. Aslında bu çiçeğin kendisi ters dönerek kıvrılır ve incire dönüşür. Arılar, incirin içine girerek yumurtalarını bırakır. Yumurtalar ise büyüyüp arı olduğunda, incir deliğinden çıkar ve başka incir ağaçlarına gider. Böylelikle incirin olgunlaşması sağlanır. Ancak bazen dişi arılar, incirin cinsinden dolayı dışarı çıkamayabilir ve içinde ölür. Bu demek oluyor ki istemeden de olsa zaman zaman arı yemiş oluyoruz.