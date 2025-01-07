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İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Yavru gorile isim aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:48
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İSTANBUL HAVALİMANI’NDA BULUNMUŞTU! YAVRU GORİLE İSİM ARANIYOR

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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