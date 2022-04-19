Kuru fasulyenin gazını anında alıyor! Tencerenin içerisine 1 tane koymanız yeterli...

Fasulyeyi pişirmeden önce haşlama işlemi uygularken tencerenin içerisine 1 çay kaşığı kimyon koymak, gaz yapmasının önüne geçer. Aynı şekilde ve miktarda koyacağınız kekik de benzer bir etki yaparak gaz yapma sorununu çözecektir. Kuru fasulyeyi yapmaya önceden karar verdiyseniz, bir gece önceden su içerisinde bekletmeniz de oldukça etkili bir yöntemdir. Bir kabın içerisine fasulyeleri koyup üstünü geçecek kadar su ekleyerek ertesi güne kadar bekletmeniz gerekmektedir. Ardından pişirmeden önce haşlama esnasında yüzeye çıkan köpükleri kaşıkla alarak gaz problemini kökünden çözebilirsiniz.

Fasulye haşlanırken içerisine bir yemek kaşığı karbonat eklemek de yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir. Fasulyenin de daha hızlı haşlanmasını sağlayacak bu yöntem, gaz yapma sorununu da yok edecektir. Son olarak kullanılan yöntem ise fasulye yemeğini pişirirken içerisine çiğ olarak dörde bölünmüş bir patates eklemek bulunuyor. Fasulyenin tüm gaz yapma özelliğini alacak olan patatesin pişirilme işleminden sonra tüketilmeden atılması ise önemli bir nokta.