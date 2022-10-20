Mutfağınızı dekore ederken dikkat etmeniz gerekenler! Bu renkler klostrofobik hissettiriyor…

Dekorasyon uzmanı Ryan McDonough, mutfağı boyarken uzak durmanız gereken boya renklerini paylaştı.
Uzman: "Mutfaklar, çoğu ailenin zamanının çoğunu geçirdiği ev içindeki odadır." dedi. "Mutfağınızı boyarken temel olarak kahvelerden, kırmızı, yeşil, mor ve mavinin koyu tonlarından uzak durmanız önemlidir. Bu renkler duvarlarınızı gerçekten içe karanlık gösterebilir. Bu, klostrofobik bir his yaratabilir ve onları sizi bunalmış hissettirebilir."
Küçük bir mutfağınız varsa, bu renkler odanın daha da küçükmüş gibi hissiyat uyandırmasına neden olabilir. Bir oda tasarlarken mümkün olduğunca büyükmüş ilizyonu yaratmak önemlidir ve ev sahipleri bunu açık renkler kullanarak ve doğal ışıktan faydalanarak yapabilirler.
Bunların her ikisi de illüzyon ile daha büyük ve daha açık bir mutfak yaratabilir. Uzman, "Mutfağınıza ışıltılı, parlak bir görünüm kazandıracak renkleri seçmeniz önerilir." diyor.
Ek olarak tamamen siyah bir tema ile devam ederek ışıltılı bir his yaratmanın da mümkün olduğunu söylüyor. "Ancak, bunu dikkatli bir şekilde planlamanız çok önemli. Gri veya siyah değil, saf siyah kullandığınızdan emin olun." diyor.
Bu, donuk bir atmosferden kaçınmanıza ve siyahı bol ışıkla kontrast oluşturmaya yardımcı olacaktır.
Odayı geniş ve yüksek göstermek için de kullanabileceğiniz belirli renkler bulunuyor. Bu renkler genellikle beyaz, gri ve bej gibi sıcak, parlak rahatlatıcı renklerdir.
Yumuşak mavi ve yeşil tonlar da eve hoş bir hava vermek için idealdir diyen dekoratör, "Farklı renklerin ruh halinizi etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak da önemlidir" diyor.
Araştırmalar, yumuşak mavilerin ve yeşillerin bir odaya sakinleştirici, dingin bir atmosfer getirdiğini ve onları yatak odası veya banyo gibi odalar için mükemmel renk seçenekleri olduklarını göstermiştir. Beyaz temizlik hissi verir ve bir odayı önemli ölçüde aydınlatır, bu da kendinizi bunalmış hissettiğiniz bir ortam için harika bir tercihtir.
Uzmana göre, soluk portakal ve sarılar, oturma odası gibi odalarda "heyecan verici bir enerji" getirdikleri için genellikle popüler renklerdir.
Ancak bir odadaki enerji seviyesini yükseltebileceği gibi zihni çok fazla harekete geçirebileceği için kırmızılardan uzak durmak önemlidir. Bu renkler ayrıca tehlike, stres, korku ve olumsuzluk hissine de neden olabileceğinden tercih edilmemelidir.