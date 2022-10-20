Mutfağınızı dekore ederken dikkat etmeniz gerekenler! Bu renkler klostrofobik hissettiriyor…

Uzman: "Mutfaklar, çoğu ailenin zamanının çoğunu geçirdiği ev içindeki odadır." dedi. "Mutfağınızı boyarken temel olarak kahvelerden, kırmızı, yeşil, mor ve mavinin koyu tonlarından uzak durmanız önemlidir. Bu renkler duvarlarınızı gerçekten içe karanlık gösterebilir. Bu, klostrofobik bir his yaratabilir ve onları sizi bunalmış hissettirebilir."

Küçük bir mutfağınız varsa, bu renkler odanın daha da küçükmüş gibi hissiyat uyandırmasına neden olabilir. Bir oda tasarlarken mümkün olduğunca büyükmüş ilizyonu yaratmak önemlidir ve ev sahipleri bunu açık renkler kullanarak ve doğal ışıktan faydalanarak yapabilirler.

Bunların her ikisi de illüzyon ile daha büyük ve daha açık bir mutfak yaratabilir. Uzman, "Mutfağınıza ışıltılı, parlak bir görünüm kazandıracak renkleri seçmeniz önerilir." diyor.

Ek olarak tamamen siyah bir tema ile devam ederek ışıltılı bir his yaratmanın da mümkün olduğunu söylüyor. "Ancak, bunu dikkatli bir şekilde planlamanız çok önemli. Gri veya siyah değil, saf siyah kullandığınızdan emin olun." diyor.