Mutfakta adeta şefe dönüşeceksiniz! Herkesin yaptığı bu hataları bıraktığınızda…

YEŞİL SEBZELER

Tüm yeşil sebzeler soğuk su yerine kaynar, tuzlu suya konulmalı. Sebzeler süzüldükten sonra da pişmeye devam eder, bu yüzden bunu da hesaba katın. Aşırı pişme riski varsa, süzün ve bir kase buzlu suya daldırın. Nasıl yapıldığını test etmek için her zaman metal bir şiş bulundurun. Yeşil sebzelerin çoğu maksimum üç dakikaya ihtiyaç duyarken, karnabahar ve brokoli, boyutlarına bağlı olarak bir veya iki dakika daha uzun süreye ihtiyaç duyar.