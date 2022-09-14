Mutfakta adeta şefe dönüşeceksiniz! Herkesin yaptığı bu hataları bıraktığınızda…

Vaktimizin çoğunu mutfakta yemek yapmakla geçiririz. Fakat bu yemekleri çoğu zaman yanlış formüller uygulayarak pişirmeye kalkarız. Gelin bu yanlışların neler olduğuna birlikte bir bakalım.
YEŞİL SEBZELER
Tüm yeşil sebzeler soğuk su yerine kaynar, tuzlu suya konulmalı. Sebzeler süzüldükten sonra da pişmeye devam eder, bu yüzden bunu da hesaba katın. Aşırı pişme riski varsa, süzün ve bir kase buzlu suya daldırın. Nasıl yapıldığını test etmek için her zaman metal bir şiş bulundurun. Yeşil sebzelerin çoğu maksimum üç dakikaya ihtiyaç duyarken, karnabahar ve brokoli, boyutlarına bağlı olarak bir veya iki dakika daha uzun süreye ihtiyaç duyar.
KEKİN YOĞUNLUĞUNU İYİ AYARLAYIN
Kekinizin yoğun olmasının birkaç nedeni var. Yumurta ve şekeri yeterince uzun süre çırpmamaktan havanız yetersiz olabilir; belki çırpıcıyı karıştırma kabının kenarına vurdunuz ve hamurunuzun havasını boşalttınız; unu hafif bir elle değil, ağır bir elle katlamış olabilirsiniz; veya kullanılan kabartma tozunun tarihi geçtiyse bu da kekinizin iyi kıvama gelmesini engeller.
FAZLA PİŞMİŞ YUMURTA
Yumurtalar oldukça çabuk pişen besinlerdir. Ayrıca ocaktan alındıktan sonra da pişmeye devam ederler. Bir omletle, ortası hala cıvıkken katlayın. Çırpılmış yumurtalar orta ateşte pişirilmelidir. Mükemmel bir haşlanmış yumurta için, oldukça akıcı bir yumurta sarısı için altı dakika, daha sıkı, daha kremsi bir yumurta sarısı için yedi dakika bekleyin. Daha da önemlisi, bir zamanlayıcı kullanın.
KEK KABARIK OLMUYORSA
Kekinizin ortası çökerse muhtemelen ortası pişmemiş olabilir, bu nedenle her zaman temiz çıkması gereken bir şiş ile test edin. Batan, fırında dalgalanan sıcaklıklardan da kaynaklanabilir. Bazı fırınlarda sıcak noktalar vardır, bu nedenle kekinizi pişirmenin yarısında çevirmek isteyebilirsiniz, ancak bunu fırın kapağını tamamen açmadan hızlı bir şekilde yapın.
ETİN SUYUNU SALMASINI ÖNLEYİN
İster et ister kümes hayvanları fırından çıkınca dinlendirilmesi gerekiyor. Dinlenme, etteki proteinlerin pıhtılaşmasını sağlar ve suların çoğunu etin içinde tutar. Bir tavuk veya bifteği 10 dakika, bir et eklemini yaklaşık 20 dakika ve hindiyi kesmeden önce 45 dakika dinlendirin. Dinlenmek aynı zamanda kesme işlemini de kolaylaştırır.
ÇİKOLATA ERİTİRKEN BUNA DİKKAT!
Eritilmiş çikolatanız pütürlü, pütürlü bir karışıklık haline geldiyse, mutlaka bir yanlışlık yapmışsınızdır. Bunun nedeni, çikolatanın aşırı ısınması veya alttaki tavadaki suyun bir kısmının çikolataya sıçraması veya altındaki suyun çok sıcak olmasıdır. Bunu önlemek için, kasenin altındaki su ona değmemeli ve hafifçe kaynatılmalıdır.