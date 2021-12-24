Parmağımızın ucundaki dünya: 2021’de telefonlarımızla en çok ne yaptık?

Mobil internet, yaşamımızı büyük oranda değiştirdi. Fiziksel iletişimin yerini genellikle "mobil iletişim" alsa da aslında farklı bir dünyanın değil, bulunduğumuz yaşamın farklı bir parçasını sunan önemli alanlarından biri haline geldi. Peki tüm bu değişim, yaşamlarımızı nasıl etkiledi? İşte Visual Capitalist'in yaptığı çalışma, insanların en çok hangi uygulamalarda ve telefonda nelerle uğraşarak vakit geçirdiğinin bir özetini sunuyor.

"EN ÇOK VİDEO İZLENMİŞ"

Yapılan çalışmada, günlük mobil internet kullanımı oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı. %49 ile video izleme, tüm bu süreçte en çok dikkat çeken mobil aktivitelerden biri. 2021 yılının büyük çoğunluğunun video izlemekle geçtiğini ortaya koyan bu veri, YouTube kullanımını da %48 ile en ön sıralara taşıyor. Böylece aslında telefonlarımızın izleme deneyimindeki en önemli araçlardan biri olduğu anlaşılıyor.

Mobil veriyi harcadığımız bir diğer aktivite olan sosyal medya kullanımı ise %19 ile ikinci sırada yerini alıyor. Sosyal medyada ise hepimizin en çok bildiği ve kullandığı Facebook ve Instagram ilk sıralarda yer alıyor. Instagram %42 ile ikinci Facebook ise %51 ile ilk sırada bulunurken %7'lik kısmı Twitter gibi büyük sosyal medya platformları paylaşıyor. Bu verilere göre, video izleme ve sosyal medyada dolaşma, 2021'de en çok yaptıklarımız arasında yerini alıyor.

"TÜM DÜNYAYA ULAŞMANIN EN BÜYÜK ARACI"

Web siteleri ise mobil veride önemini koruyor. %41 ile tek başına Google bu konuda başı çeken arama motoru olmaya devam ediyor. Fakat geri kalan yüzdelikleri diğer arama motorları hep birlikte paylaşıyor. Web sitelerini yıl boyunca %13 oranında kullanmaya devam ederek aslında internetin en büyük amaçlarından birini de telefonlarımızla cebimizde taşıdığımız anlaşılıyor: Tüm dünyaya parmaklarımızın ucunda ulaşmak!

Mesajlaşma ise günlük hayatta en çok yaptığımız eylemlerden biri. Fakat mobil veri kullanımında %7'lik oranı ile 4. sırada yer alıyor. Mesaj kullanımı uygulamaları ise %31 ile WhatsApp öncülüğünde sıralanıyor. LINE, Skype veya Facebook mesajlaşma gibi mesajlaşma platformları, geri kalan bölümü paylaşıyor.