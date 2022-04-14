Sertleşen havluları 5 dakikada ilk günkü haline çeviren yöntem! Pamuk gibi yapmanın tek sırrı...

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HAVLULARINIZI YUMUŞACIK YAPIN Öncelikle yapmanız gereken çamaşır makinanızın içerisini sadece sertleşen havlularla doldurmak. Giysileri bu yıkamanın dışında tutun. Eğer çok fazla havlunuz varsa birden fazla yıkama yapmak daha iyi olacaktır. Sonuçta havlu, ağır ve yer kaplayan bir ürün olarak makinanızı yorabilir ve yıkamadaki su yeterli olmayabilir.

Yumuşatıcı kullanmak istiyorsanız beyaz sirke ile yumuşatıcı havlularınızı yıkamadan dönüşümlü olarak kullanmanız önerilmektedir. Çamaşırlarınızı yıkarken deterjan kullanmak ne kadar yaygınsa havlularınızı yıkarken bunun tam aksini yapmak o kadar doğru olacaktır.