Sertleşen havluları 5 dakikada ilk günkü haline çeviren yöntem! Pamuk gibi yapmanın tek sırrı...

Beğenerek aldığınız yumuşak ve ipeksi havlularınız zamanla sertleşip kullanılamaz hale gelebilir. Bunun başlıca nedeni ise havluları yıkarken kullandığınız yumuşatıcıdır. Yumuşatıcı, çamaşırlarınızı güzel kokulu ve yumuşak tutar ancak konu havlular olduğunda tam tersi etki yapar.
Havluların sert ve kullanılamaz hale gelmesinin en büyük nedeni yumuşatıcı ile etkileşimleridir. Zaman içerisinde yumuşatıcının içerisindeki yağ ve bileşenler havlunun liflerini kaplayarak emici özelliklerinin kaybolmasına neden olur.
Bu nedenle havlularınızı yumuşatıcı yerine beyaz sirkeyle yıkamak ilk günkü hallerine dönmelerini sağlar. Hem havlularınızı yumuşatacak hem de üzerlerinde biriken bakterilerin ölmesini sağlayacak beyaz sirke, aynı zamanda sertleşen havlularınızdaki yumuşatıcı kalıntıları temizleyerek ilk günkü hale dönmelerini sağlar.
HAVLULARINIZI YUMUŞACIK YAPIN
Öncelikle yapmanız gereken çamaşır makinanızın içerisini sadece sertleşen havlularla doldurmak. Giysileri bu yıkamanın dışında tutun. Eğer çok fazla havlunuz varsa birden fazla yıkama yapmak daha iyi olacaktır. Sonuçta havlu, ağır ve yer kaplayan bir ürün olarak makinanızı yorabilir ve yıkamadaki su yeterli olmayabilir.
Yumuşatıcı kullanmak istiyorsanız beyaz sirke ile yumuşatıcı havlularınızı yıkamadan dönüşümlü olarak kullanmanız önerilmektedir. Çamaşırlarınızı yıkarken deterjan kullanmak ne kadar yaygınsa havlularınızı yıkarken bunun tam aksini yapmak o kadar doğru olacaktır.
Kullanılan deterjan havlunun liflerini kimyasalla kaplayarak kullanılmasına olanak tanımıyor. Aynı şekilde yumuşatıcı da benzer bir etki yaratarak havlularınızın çok daha kısa ömürlü olmasına neden oluyor.
Bunları göz önünde bulundurarak havluları yıkamadan önce çamaşır makinesinin deterjan gözündeki ürünüleri boşaltın. Yerine ise sadece yumuşatıcı bölümüne yarım bardak beyaz sirke dökün.
HAVLULAR YIKAMAK İÇİN İDEAL SICAKLIK
Havluları yıkarken kullanılacak su, soğuk ile ılık arasında olmalı. Makinenizde 40 ila 60 derece arasında bir seçim yapmanız ideal olacaktır. Kurutma işlemi için yüksek ısılar kullanmak da onlara aynı oranda zarar verebilir. Havluları kuruturken kurutma makinesi kullanmamak, onun yerine açık havada kurumalarına izin vermek çok daha doğru olacaktır.
Havlularınızı asarak açık havada kurutma şansınız yoksa kurutma makinesinde uzun süre ve yüksek sıcaklıkta kalmadıklarından emin olmalısınız. Yüksek ısı havlunun liflerinin yıpranıp parçalanmasına yol açabilir. Kurutma makinesine koymadan önce havlularınızı silkeleyip sallayın. Bu sayede lifler gevşeyecek ve fazla yıpranmayacaktır. Aynı işlemi havluları yıkamadan önce de yapmakta fayda var.