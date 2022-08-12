Sertleşen havluları atmaya veda edin: Sadece 1 fincan yumuşatıcı etkisi yaratmaya yetiyor…

Sertleşen havlular çok sinir bozucu bir durum olsa da, bu formülle havlularınızı eskisinden daha yumuşak yapacaksınız… Havlularınızı pamuk gibi yapacak o yönteme gelin birlikte bakalım.

MİNERALLERLE DOLU

Sabun ve cilt pullarının ötesinde kullandığımız suda mineraller de var ve bunlar da havluların doğal olarak çok çabuk kabarmasına neden oluyor. Talihsiz bir durumdur, çünkü banyo yaptıktan sonra en çok istediğimiz şey temiz ve yumuşak bir havluyla kendimizi rahatlıkla kurulamaktır. Ancak, havlularınızın yumuşaklığını geri almanın oldukça kolay bir yolu var!