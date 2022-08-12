Sertleşen havluları atmaya veda edin: Sadece 1 fincan yumuşatıcı etkisi yaratmaya yetiyor…

Sertleşen havlular çok sinir bozucu bir durum olsa da, bu formülle havlularınızı eskisinden daha yumuşak yapacaksınız… Havlularınızı pamuk gibi yapacak o yönteme gelin birlikte bakalım.
MİNERALLERLE DOLU
Sabun ve cilt pullarının ötesinde kullandığımız suda mineraller de var ve bunlar da havluların doğal olarak çok çabuk kabarmasına neden oluyor. Talihsiz bir durumdur, çünkü banyo yaptıktan sonra en çok istediğimiz şey temiz ve yumuşak bir havluyla kendimizi rahatlıkla kurulamaktır. Ancak, havlularınızın yumuşaklığını geri almanın oldukça kolay bir yolu var!
SICAK SU ÇOK ÖNEMLİ
Her şeyden önce, Havluları sıcak suda yıkamak genellikle çok daha iyidir. Bunu yaparsak, normalde tamamen arınmayan sabunu çıkarırız. Kumaş yumuşatıcı kullanarak,havluları tekrar yumuşak hale getireceğini düşünebilirsiniz Çünkü ürünün adında söylediği şey budur, ancak bunu yapmanızı kesinlike önermiyoruz.
İçeriğini düzgün bir şekilde okursanız, yumuşatıcıların hiç de iyi olmayan birçok kimyasal maddeye sahip olduğunu ve aslında bu ürünlerin birçoğunun sağlığa zararlı olabileceğini fark edeceksiniz.Havlularınızın yumuşaklığını geri kazanmasını istiyorsanız, farklı bir şey denemek daha iyidir ve bu şey herkesin evinde olan bir şey!
AMONYAK VE SİRKE KULLANIN
Yüksek sıcaklıkta su kullanmanın yanı sıra, bir fincan sirkeyi, biraz amonyakla birleştirerek kıyafetlere eklemelisiniz. Çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine bu karışımı ekleyin ve ardından yalnızca normalde kullandığınız miktarda deterjanı çamaşır makinenizin karşılık gelen boşluğuna ekleyin. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını ve sirkenin de aynı işi ancak suyu oluşturan minerallerle yapmasını sağlıyoruz. Kombine edildiğinde amonyak ve sirke, havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.