Soğuk havalarda sıcak kalmanın yolu! 5 adımda en soğuk havalarda bile üşümeyin…

Havaların soğumasıyla birlikte dışarı çıktığımız anda suratımıza çarpan soğuk hava dalgası hastalıklara da davetiye çıkarabiliyor. Ancak kışın tadını çıkarmak adına alabileceğimiz bazı önlemler bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde en soğuk havalarda bile dışarı çıktığınızda üşümemeniz mümkün. İşte hem pratik hem de etkili o yöntemler…

Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:30 PAYLAŞ ABONE OL

Buz gibi havalarda bile dışarı çıktığınızda hem güzel görünüp hem de sıcacık kalmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

TERMAL KATMANLAR EKLEYİN Vücut ısısının tutmak istediğinizde katmanlama önemlidir. Herhangi bir kış kıyafetinin temeli olarak, kalınlaşmadan maksimum sıcaklık için tasarlanmış termal kumaşlarla başlayın. Tozluklardan ve uzun kollu üstlerden yardım alabilirsinz. Ardından üzerine bol bir katman ekleyin ve dış giyimle bitirin.