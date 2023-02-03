Soğuk havalarda sıcak kalmanın yolu! 5 adımda en soğuk havalarda bile üşümeyin…

Buz gibi havalarda bile dışarı çıktığınızda hem güzel görünüp hem de sıcacık kalmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.
TERMAL KATMANLAR EKLEYİN
Vücut ısısının tutmak istediğinizde katmanlama önemlidir. Herhangi bir kış kıyafetinin temeli olarak, kalınlaşmadan maksimum sıcaklık için tasarlanmış termal kumaşlarla başlayın. Tozluklardan ve uzun kollu üstlerden yardım alabilirsinz. Ardından üzerine bol bir katman ekleyin ve dış giyimle bitirin.
KUMAŞ SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİN
En sıcak kumaşlar, ekstra yalıtım sağlayan küçük hava cepleri oluşturan bir teknolojiyle çalışır. Bu nedenle, hava soğuduğunda yün ve suni kürk fazladan ısı sağlayacaktır. Maksimum ısı tutma kapasitesi için polar astarlı eşofmanları ve suni kürk astarlı şapkaları deneyebilirsiniz.
PARMAKSIZ ELDİVENLER
Elleriniz sürekli üşüyorsa ancak yazı yazmak veya diğer etkinlikler için parmaklarınızı kullanmanız gerekiyorsa, parmaksız eldivenler tam size göre. Ekstra uzun kollu veya başparmak halkalı sportif sweatshirtler de yardımcı olacaktır.
ÇİFT ÇORAP GİYMEYİ DENEYİN
Vücut, çekirdek ve hayati organlarımızı sıcak tutmaya öncelik verdiğinden, sıcaklık düştüğünde genellikle ekstremitelerimiz en çok zarar görür. Etkiyi ortadan kaldırmak için iki çift çorap giyin ve ayak bileğinde soğuk havanın içeri girmesi için boşluk olmadığından emin olun.
EL ISITICILARI
Bazen ellerinizi cebinizde sıkıca tutmanız bile parmak uçlarınızın donmasını engellemeye yetmiyor, özellikle de buz gibi havalarda. Cebinize birkaç el ısıtıcısı koyarak ısıyı artırın. Yeniden kullanılabilir jel paketleri veya şarj edilebilir elektrikli ısıtıcılar en çevre dostu olanlardır.