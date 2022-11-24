Tek bir köşesinde bakteri kalmıyor! İşte kristal berraklığında bir banyo...

Banyo temizliği, hem zorunlu hem de zorlu bir süreç. Düzenli olarak ayrıntılı bir temizliğe ihtiyaç duyulan bu alanda yeteri kadar dikkat edilmediğinde, nem ve bakteri oluşumuna zemin hazırlaması nedeniyle sağlığınızı kolaylıkla tehdit edebilir. Banyoların nasıl temizleneceği ise aslında birkaç ayrıntının konusu haline geliyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:02 PAYLAŞ ABONE OL

Banyonuzu doğru şekilde nasıl temizleyeceğinizi bilmek sandığınız kadar zor değil. Aslında, uzman tavsiyeleriyle kolayca gerçekleştirilebilecek bir göreve bile dönüşebilir. Banyonuzu ne sıklıkla temizlemelisiniz? Karakaian, her gece yatmadan önce lavabo ve ayna önünün toplanması gerektiğini belirtiyor. Derin temizliği haftada bir kez yapabilirsiniz.

HAVALANDIRMA TEMİZLİĞİ Karakaian, havalandırma deliklerinden gelen toz ve döküntü parçalarının yeni temizlenmiş banyo yüzeylerini kirletmemesi için yukarıdan aşağıya doğru bir temizlik yapmasını öneriyor. Banyo havalandırması, çok önemli olduğu için başlamak için ideal bir noktadır. Havalandırma deliğinden görünen toz parçalarını silmek için bir mikrofiber bez veya kağıt havlu kullanın. Tozu emmek için elektrikli süpürge başlığı da kullanabilirsiniz . Ardından, bir bez ve sprey sirkeli su temizleyici kullanarak yüzeyi (iç kısmı ıslatmamaya dikkat edin) ve havalandırma deliğinin dışını silin. Her altı ayda bir, havalandırma kapağını çıkarmayı ve sabunlu suya batırmayı içeren daha derin bir temizlik yapmanız gerekiyor. Uygun önlemleri almanız gerekecek, bu nedenle bir sonraki büyük temizliğiniz için bir banyo egzoz fanının nasıl derinlemesine temizleneceğine ilişkin bu açıklayıcıyı saklayın.