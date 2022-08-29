Temizlemede üstüne yok! Mutfak temizliğinde ortalığı silip süpüren yöntem…

Sabun köpüğü; lavabolar, musluklar ve tahtalarda çizgilere ve izlere neden olabilen ince bir tabakadır. Sabundaki bileşenler, sudaki minerallerle reaksiyona girdiğinde ve yüzeylere yapıştığında izler ortaya çıkar. Özellikle parlak yüzeylerde, minerallerin daha yaygın olduğu sert sularda bulunan alanlarda fark edebilirler.

HEM MUTFAKTA HEM DE BANYODA KULLANABİLİRSİNİZ

Sabun köpüğünün oluşmasına ve sertleşmesine izin verildiğinde, temizlenmesi daha da zor bir hale dönüşebilir. Basit ve doğal malzemelerle hazırlanan lavantalı temizleyici oluşturmak için ev hanımlarının kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntemle geldik! Bu yöntem hem mutfak temizliğinde hem de banyo temizliğinde kullanılabilir.

Uzmanlar bu krem temizleyicinin, mutfakta ve banyodaki lavaboları, ve küvet üzerinde kullanmak için çok etkili olduğunu söylüyor. Ayrıca pllastik, seramik ve paslanmaz çelik üzerinde kullanımı oldukça güvenlidir. Bu ev yapımı mutfak temizleyicisi isteğinize göre kokulu olabilir veya olmayabilir. Uzmanlar, koku olarak lavantayı öneriyor.