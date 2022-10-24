Tıkanmış tuvaleti anında açan yöntem! Sadece iki bardağı saniyeler içinde etkisini gösteriyor…

KARBONAT EKLEYİN Pistonun olmadığı durumlarda bulaşık deterjanı kullanmaya alternatif olarak, bu tamamen doğal çözümü deneyin. Tuvalete bir bardak karbonat ve iki bardak sirke dökün. Yarım saat köpürmesine izin verin. Tıkanma geçmezse, sıcak su hilesini deneyin.

PLASTİK ŞİŞE KULLANIN Bu tıkanıklık açma hilesi dağınık olabilir. Klozetten mümkün olduğunca fazla su alarak başlayın. Bunu, küçük bir kabı tuvalet suyuyla tekrar tekrar doldurarak ve suyu bir kovaya dökerek yapabilirsiniz. Ardından, büyük bir plastik şişeyi ılık suyla doldurun. Baş parmağınızı şişenin üst kısmına yerleştirin ve şişenin üst ucunu tuvaletin altındaki çıkışa yerleştirin. (Bu adım için lastik eldiven giymek isteyeceksiniz.) Baş parmağınızı çıkarın ve şişeyi, içindeki suyun borudan aşağı akması için sıkın. Eklenen basınç, tıkanmaya neden olan şeyi yerinden çıkarabilir.