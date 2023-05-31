Tüm havluları pamuk gibi yapıyor! Çamaşır makinesine 1 bardak ekleyin... Bir sonraki yıkamaya kadar pamuk gibi havlular

İşte pamuk gibi havlulara kavuşmanın en etkili yolları…

Çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölmesine uygun miktarda çamaşır yumuşatıcısı ekleyin. Yumuşatıcılar havluların yumuşak ve tüylü olmasını sağlar. Talimatlarına göre doğru miktarda kullanmaya dikkat edin.

Yıkama işlemine başlamadan önce, çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölmesine biraz beyaz sirke ekleyin. Sirke, havluların liflerini yumuşatır ve aynı zamanda deterjan kalıntılarını da çıkarır. Yaklaşık yarım su bardağı sirke kullanabilirsiniz.

KURUTMADAN SONRA SİLKELEYİN

Havluları kurutma makinesinden çıkarırken kuru haldeyken hafifçe sallayın. Bu, havluların liflerini gevşetir ve daha yumuşak hissetmelerini sağlar.

HAFİF NEMLİ BIRAKIN

Havluları tamamen kurutmak yerine, hafif nemli bırakın ve havada tamamlamak için asın. Bu, havluların doğal olarak yumuşamasına yardımcı olur.