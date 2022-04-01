Uyumadan önce bunu asla yapmayın! Kulak kurduna sebep oluyor

Yapılan araştırmalar, yatmadan önce müzik dinlemenin kulak kurduna yani müziği tekrar tekrar dinlemek istemenize sebep olduğunu ve uyku kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca, enstrümantal müziğin kulak kurdunu da iki kat artırdığı bulundu. Kulak kurdu olarak bilinen, istemsiz müzikal görüntüler yaşayan kişilerin, nadiren kulak kurdu yaşayan kişilere göre daha düşük uyku kalitesine sahip olma olasılığı daha yüksektir.
KULAK KURDU NEDİR?
Kulak kurdu artık çalmadığında bir kişinin dinlediği müziği takıntılı bir şekilde tekrar tekrar dinlenmesine sebep olan psikolojik bir olgudur. Bu psikolojik olgu, aslında farkında olmayan birçok kişide mevcut.
MÜZİK UYKUNUZU NASIL BOZAR?
Sıklıkla müzik dinleyen kişilerin, daha kötü uyku kalitesi ile ilişkili olarak sürekli gece kulak solucanları rapor ettiğini gösterdi.Ayrıca enstrümantal müziğin gece kulak solucanlarının insidansını arttırdığını ve uyku kalitesini teşhis etmek için kullanılan kapsamlı bir test olan polisomnografiyi kötüleştirdiğini gösteriyor. Her iki çalışmada da, kulak solucanlarının uyanma sırasında deneyimlenmesi, uyuyan beynin müzikal melodileri işlediğini düşündürmektedir.
Kulak kurduna yakalanan insanlar uykuya dalmakta daha fazla güçlük çekiyor, gece uyanmaları daha fazla oluyor ve uykunun hafif evrelerinde daha fazla zaman geçiriyorlar. Araştırmacılar, bir kulak solucanından kurtulmanın en kolay yolunun, tamamen beyninizi kulak solucanlarından uzaklaştırmaya yardımcı olan bir göreve, soruna veya etkinliğe odaklanmak olduğunu öneriyor. 5 ila 10 dakika arasında bir yapılacaklar listesi yazmanızı ve dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olması için düşüncelerinizi kağıda dökmenizi öneriyorlar.