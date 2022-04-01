Uyumadan önce bunu asla yapmayın! Kulak kurduna sebep oluyor

Kulak kurduna yakalanan insanlar uykuya dalmakta daha fazla güçlük çekiyor, gece uyanmaları daha fazla oluyor ve uykunun hafif evrelerinde daha fazla zaman geçiriyorlar. Araştırmacılar, bir kulak solucanından kurtulmanın en kolay yolunun, tamamen beyninizi kulak solucanlarından uzaklaştırmaya yardımcı olan bir göreve, soruna veya etkinliğe odaklanmak olduğunu öneriyor. 5 ila 10 dakika arasında bir yapılacaklar listesi yazmanızı ve dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olması için düşüncelerinizi kağıda dökmenizi öneriyorlar.