Uzmanlar açıklıyor: Aile sofralarının çocuklar üzerindeki 9 etkisi!

Yarın yeni bir yıla uyanacağız. Bugün 2022'yi uğurlama günü. Hani "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer" derler ya, işte bu sebeple, bu akşam bizim ülkemizde de genelde coşkuyla yaşanır. Çünkü biz birlikte olmayı, aileyle, dostlarla vakit geçirmeyi seven ve buna önem veren bir milletiz. Aile sofrası geleneğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız aile kahvaltıları bu akşam yerini akşam yemeğine bırakıyor. Aile sofrasını özellikle vurguluyorum. Çünkü araştırmalar, kalabalık sofraların çocuğun gelişime katkısının çok önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple bu akşam anne-babalarımızı, kardeşlerimizi ve aile büyüklerimizi yemeğe davet etmenin tam zamanı. Aile terapisti Anne Fishel'in yönettiği Aile Yemeği Projesi, çocuk ve ergenlerin aslında aile ile yenilen yemeklere çok önem verdiğini gösteriyor. Ayrıca, bazı çatışmalar bu sofralarda ortaya çıksa da, sorunun varlığını görme ve çözüm bulma konusunda büyük önem taşıyor. Bu çalışmaya göre de, aile ile yemek yemenin çocuğun gelişimine 10 faydası bulunuyor. İşte o faydalar...