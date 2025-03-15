Yaren Leylek 14. yılında da Adem Amca'yla buluştu! Gönüller ferahladı...

Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayağına ilk kez 14 yıl önce konan Yaren Leylek ile ikili arasında başlayan büyük dostluğun ünü, ülke sınırlarını aşmıştı.

'Yaren' leylek yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi

Her yıl kış başında göçe giden ve baharla birlikte geri dönen Yaren Leylek bu yıl gecikmeli de olsa en yakın dostu Adem Yılmaz ile buluştu. Geçtiğimiz yıl 1 Mart'ta gerçekleşen buluşma, bu yıl 14 Mart akşamı gerçekleşti. Köye önce Yaren Leyleğin eşi Nazlı geldi. Balıkçı Adem Yılmaz, gözü havada Yaren Leyleği bekledi.

Nihayet eşinden 5 gün sonra da Yaren Leylek döndü. Endişeyle beklediği Yaren leylekle bir kez daha buluşan Adem Yılmaz, "Yaren bu sene biraz gecikti. Endişeyle bekledim ama çok şükür döndü. Artık 6 ay boyunca beraberiz. Her sabah erkenden birlikte balığa çıkacağız" dedi.

"AİLEMİZDEN BİRİ OLDU"

Adem Yılmaz ile birlikte Yaren leyleğin sabırsızlıkla gelmesini bekleyen Eskikaraağaç köylüleri de Yaren'in köye dönmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Köylerinin adını dünyaya duyuran Yaren leyleğin kendilerini için sıradan bir hayvan olmadığını söyleyen köy sakinleri "O bizim bir parçanız, ailemizden biri gibi oldu. Gelmesini dört gözle bekledik. Niyahet yuvasına geri döndü" dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin dostluk hikayesi, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken, Avusturya ve Almanya'da ise ders kitaplarına konu olmuştu.