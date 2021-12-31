Yeni yılın dilek çiçeği kokina: Şans ve bereket getiriyor

Kokina, anavatanı Avrupa olan fakat İstanbul'un ormanlarında da sıklıkla yetişen bir bitki. Adını ise Yunanca kırmızı anlamına gelen kokinadan alıyor. Yeşil yaprakları ve kırmızı meyvesiyle oldukça uyumlu bir görünüm sunan bu çiçek, yeşil ve kırmızının yeni yıl ruhunu da içerisinde yansıtıyor.

Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokina çiçekleri, insan eliyle toplanıyor ve silcan adı verilen kırmızı meyveleri toplanarak top haline getiriliyor.