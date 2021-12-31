Yeni yılın dilek çiçeği kokina: Şans ve bereket getiriyor

Kokina, anavatanı Avrupa olan fakat İstanbul'un ormanlarında da sıklıkla yetişen bir bitki. Adını ise Yunanca kırmızı anlamına gelen kokinadan alıyor. Yeşil yaprakları ve kırmızı meyvesiyle oldukça uyumlu bir görünüm sunan bu çiçek, yeşil ve kırmızının yeni yıl ruhunu da içerisinde yansıtıyor.
Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokina çiçekleri, insan eliyle toplanıyor ve silcan adı verilen kırmızı meyveleri toplanarak top haline getiriliyor.
"BİNLERCE YILLIK BİR EFSANE"
Şans ve mutluluk getirdiğine inanılan bu çiçek, binlerce yıllık bir efsanenin de baş kahramanı. Yeni yılda evlere giren kokinaların diğer yıla kadar sormadan, rengi bozulmadan kalıyorsa o evden şansın eksik olmayacağına inanılıyor. Üstelik rengi değişmemiş kokinalar, yeni bir ev alacağınız anlamına geliyor.
Canlı bir çiçek olmaları nedeniyle kokinalar bakım gerektiriyor. Haftada iki kez sulamanın yeterli olduğu bu çiçek, kolay bir bakım sürecine sahip. Böylece yıl boyunca canlı kokina çiçeklerine sahip olabilir, uğurunuzu yıl boyunca evinizde tutabilirsiniz.
"YIL BOYUNCA CANLI KALAN KOKİNA ÇİÇEKLERİ PÜF NOKTASI"
Kokina çiçeğini, serin ve gölgeli bir ortamda tutmak, ömürlerini uzatıyor. Doğal ortamında ormanda yetişen bu çiçek, güneşsiz alanlarda kolaylıkla yetişir. Bu nedenle kokina çiçeklerini evinizde muhafaza ederken bulundukları ortamın ışık seviyesine dikkat etmeniz, çiçeklerin yaşam ömrünü uzatacaktır.
Şans, bereket ve huzuru simgeleyen bu çiçek, yenilebilen meyvelere sahip değildir. Daha çok kırmızının canlı tonu ile dekorasyonda hoş bir görünüm ortaya çıkarır. Bu nedenle evcil hayvanlarınız varsa bu çiçekten uzak tutmanız oldukça önemlidir.