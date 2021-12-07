Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Bu tip durumlarda çok beklemeden diş hekimine danışmak, çene ve ağız sağlığı açısından önem taşır. Aksi takdirde diş eti sorunları, kemikte aşınmalar, çene kemiğinde kırıklar, nadir de olsa kistlerin tümöre dönüşmesi gibi sorunlar yaşanabilir.

HANGİ DURUMLARDA ÇEKİLMELİDİR?

Yirmi yaş dişi, çenenin en arka kısmında bulunan bölümde genelde 17-25 yaşları arasında çıkan ya da çıkmaya çalışan bir diştir. Toplam dört tane olan yirmi yaş dişleri sorunsuz da çıkabileceği gibi bazen de çenede şiddetli ağrı oluşturabilir. Peki yirmi yaş dişleri hangi durumlarda çekilmelidir?

Çürük:

Yirmi yaş dişi çıkarken diş etini aralar. Bu tip durumlarda açılan kısma bakteri, yiyecek parçaları gireceği için çürüme başlar. Çürüyen yirmi yaş dişi, diğer dişlerin de çürümesine neden olabilir. Bu tip durumlarda diş hekimine danışmakta yarar vardır.

Diş Eti Hastalığı:

Diş etini aralayarak çıkan yirmi yaş dişi, enfeksiyon oluşumuna yol açar. Oluşan enfeksiyon ise ağız kokusu, ödem ve şiddetli ağrıya neden olur. Uzman bir diş hekimine, zaman kaybetmeden başvurmak önemlidir.

Kist Oluşması:

Yirmi yaş dişinin neden olduğu sorunların en büyüklerinden biri kist oluşumudur. Çene yapısının bozulması, kemik hasarı ve dişlerin bozulması gibi sorunlara sebep olan kistin oluşmaması için uzman bir hekimin yardımı ile yirmi yaş dişinin çekilmesi gerekmektedir.

YİRMİ YAŞ DİŞİ NASIL ÇEKİLİR?

Yirmi yaş dişi gömülü bir şekilde ise diş, tek parça halinde bulunduğu bölgeden alınamaz. Bu durumda çekilecek olan diş, hekim tarafından parçalara ayrılarak alınır.

Bir diğer yöntem ise henüz çıkmamış olan yirmi yaş dişinin, diş etinin kesilerek çıkarılmasıdır. Diş eti kesildikten sonra çekim daha rahat olacaktır. Bütün bu işlemler, uzman bir diş hekimi tarafından yapılmaktadır.