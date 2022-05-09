Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Diş çürükleri hem görüntü olarak hem de ağız içi bakımı konusunda rahatsız edici olduğu için insanların kaçındığı ve sahip olmak Diş çürükleri hem görüntü olarak hem de ağız içi bakımı konusunda rahatsız edici olduğu için insanların kaçındığı ve sahip olmak istemedikleri bir durumdur. Diş çürükleri genç, orta yaş fark etmeksizin her yaşta görülebilir. Diş çürümesi genellikle yenilen ve içilen ürünlerden kaynaklanmaktadır. Diş plağının üzerinde biriken ve oluşan asit diş yüzeyinizi parçalamaya başlayarak diş eti hastalıklarına ve diş kaybına yol açabilir. Diş çürüğünün erken evrelerinde herhangi bir belirtisi yoktur; sadece diş hekimleri tarafından ya da diş röntgeni çekildiğinde erken evredeki bir diş çürüğü tespit edebilir. Çoğunlukla iki dişin arasındaki kalan yüzeyler çürümeye daha meyillidir. Çürükler, yemek artıkları ve plağın bu bölgelerde sıkışmasından dolayı oluşmaktadır.

Diş Çürümesi Engellemek İçin İpuçları

Diş Fırçalama

Ağız ve diş sağlığının en önemli bakımı dişlerin düzenli ve doğru şekilde fırçalanmasıdır. Dişler her yaşta, günde en az 2 defa dairesel hareketler ile fırçalanmalıdır. Diş fırçası 3 ayda bir yenilenmelidir.

Diş İpi Kullanma

Dişlerin sadece fırçalanması, ağız ve diş sağlığı açısından yeterli gelmemektedir. Diş fırçasının ulaşamadığı diş araları genellikle çürümeye daha meyillidir. Dişlerin bu kısımları diş ipi yardımı ile kolayca temizlenebilir.

Ağız Bakım Suyu Kullanma

Ağız bakım suları dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı dezenfekte etmeye ve diş çürümesine neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca florür içeriyorsa dişlerinizin güçlenmesine de katkısı olur.

Düzenli Diş Hekimi Kontrolü

Düzenli olarak diş hekiminize diş kontrolü yaptırmak tüm diş hastalıklarının erken evrede teşhis edilmesine yardımcı olur. Olası ağız ve diş hastalıklarının önüne geçmek ve hastalıkların ilerlemesini önlemek oldukça önemlidir.istemedikleri bir durumdur. Diş çürükleri genç, orta yaş fark etmeksizin her yaşta görülebilir. Diş çürümesi genellikle yenilen ve içilen ürünlerden kaynaklanmaktadır. Diş plağının üzerinde biriken ve oluşan asit diş yüzeyinizi parçalamaya başlayarak diş eti hastalıklarına ve diş kaybına yol açabilir. Diş çürüğünün erken evrelerinde herhangi bir belirtisi yoktur; sadece diş hekimleri tarafından ya da diş röntgeni çekildiğinde erken evredeki bir diş çürüğü tespit edebilir. Çoğunlukla iki dişin arasındaki kalan yüzeyler çürümeye daha meyillidir. Çürükler, yemek artıkları ve plağın bu bölgelerde sıkışmasından dolayı oluşmaktadır.