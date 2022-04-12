Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Diş implantı, diş protezlerine destek vermek için çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Diş ve gülüş estetiğini bozan eksik dişlerin varlığında, genellikle diş implantı tercih edilir. Diş implantı uygulamalarında, vücut dokularına uyumlu yapay diş kökleri, steril bir ortamda küçük bir cerrahi işlemle çene kemiğine yerleştirilir. Yaklaşık olarak 2-3 ay içinde çene kemiğine tamamen tutunan implant, üzerine konacak protezi taşıyacak duruma gelir. Eksik diş veya dişlerin bulunduğu bölgelere uygulanarak mevcut boşluklar kapatılabilir. Bir başka implant tipi de diş implantlarıdır. Kendi mevcut dişlerinin kaybedildiği durumlarda çene kemiği ve diş eti içerisine diş kökünün yerini üstlenecek yapay bir diş kökü konulur. Dişler konumlanan yeni köklerin üzerine yerleştirilir. Dental implantlar, dişlerini yitiren hastaların rahat gülmelerini, konuşmalarını, sosyal aktivite gerçekleştirmelerini, iyi beslenmelerini ve dişlerinin en doğal görünümü kazanmasını sağlar.

Kimlere Diş İmplantı Uygulanır?

Günümüzde implant hemen hemen herkese uygulanabilmektedir. Diyabet, kalp, tansiyon gibi sistemik hastalıkları olan hastaların kontrol altında ve ilgili doktorunun da takip ve onayı ile işlem süresine izin verilir ve implant uygulanır. Bağışıklık sistemini baskılayarak ilaç kullananlar ve kanser hastalarının da (tedavi gören, görmüş) gerekli tetkikler yapılmadan ve kontrol altında olduğu doktor izin vermeden implant uygulanması doğru bulunmamaktadır. Bir veya birden fazla kaybedilmiş, kaybedilmeye yüz tutmuş dişleri bulunan kişilere implant tedavisi uygulanmaktadır.

Dişe İmplant Nasıl Yapılır?

İmplant, genel olarak dört farklı şekilde uygulanabilir. İlk yöntemde, diş çekilir ve oluşan boşluğa implant hemen yerleştirilir. Bu hasta ve doktor için en rahat ve en pratik yöntemdir. Dikiş ve cerrahi müdahale gerektirmez, hemen hiç acı vermez. İkinci yöntem ise kapalı tekniktir. Hastanın implant uygulanacak dokusunu kesmeden lazer kullanılır ve bir oyuk oluşturulur. İmplant bu oyuğa yerleştirilir. Üçüncü yöntem mini implantlar için söz konusudur. Bu yöntemde, mukoza üzerinden direk implant uygulaması yapılır. Dördüncü yöntem ise halk arasında en çok bilinen klasik cerrahi yöntemdir; ameliyat ile kişinin çene kemiğinde uygun bir boşluk açılır, buraya implant yerleştirilir ve dikişler yaklaşık bir hafta sonra alınır.

Diş İmplantların Avantajı

Diş implantların birçok avantajı vardır. Eksik dişlerin yerine gelen sağlam dişler sayesinde dengeli bir çiğneme fonksiyonu kazanılarak ileride oluşabilecek mide rahatsızlıkları, diğer dişlerde oluşabilecek anatomik bozukluklar, çene eklemi sorunları, eksik dişin bulunduğu bölgedeki çene kemiği miktarının azalması gibi daha ciddi ve tedavisi zor problemlerin önüne geçilmiş olunur.