Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Diş etleri ağız ve dişleri koruyarak ortaya çıkabilecek hastalıkları engellemektedir. Diş etlerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir hastalık hem ağız hem de diş sağlığını riske atar.

Diş eti hastalıkları, dişleri desteklemeye yarayan dokularda iltihaplı hastalıkların ortaya çıkması sonucu oluşan rahatsızlıklar olarak ifade edilmektedir. 7'den 70'e herkeste gözlemlenebilen ve dişleri çevreleyen dokularda görülen bu enfeksiyon durumu, tedavi edilmediğinde dişlerde kanama, ağız kokusu, sallanma ve hatta diş kaybına sebep olabilir. Dişeti hastalıkları içerisinde, görülme oranı en çok olan 2 değişik diş eti hastalığı bulunmaktadır. Bunlar; basit diş eti hastalıkları ve periodontitistir.

Gingivitis (Basit diş eti hastalıkları)

Diş eti hastalığının en erken aşaması olan Gingivitis (diş eti iltihabı), ağız hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda meydana gelen dişeti hastalığıdır. Diş ipi kullanılmadığında ve dişlerin düzenli olarak fırçalanmaması durumunda; diş etinin hasar görmesine neden olacak toksinler, diş iltihabına yol açabilir. Bu durumda ki diş etilerinde, fırçalama yaparken ve diş ipi kullanırken, kanama gözlemlenebilir.

Periondontitis

Gingivitisten farklı olarak, dişleri tutan destek kemik ve liflerin geri döndürülemez şekilde hasar görmüş olduğu durumdur. Periondontitis diş kökünü saran kemiği ve bu 2 doku arasında bulunan bağ dokusunda zedelenmeye neden olan iltihabi bir hastalıktır. Diş eti çizgisinin altında; plakları tutan bir cep oluşturmaya başlar. Periodontitis, hastayı rahatsız edecek düzeyde ilerleyerek zaman içerisinde diş etinde zedenlenmelere neden olur. Hastalığın ilerlemiş seviyede olması halinde, diş etinde apse oluşumu görülebilir. Hastalar daha çok bu durumu, dişin sebep verdiği iltihabi bir durum şeklinde düşünerek, ağrı ile beraber diş doktoruna gider.

Diş eti hastalıklarının tedavisi nedir?

Diş eti hastalığının evresine, daha önceki tedavilerin etki etme derecesine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak diş eti tedavisi için seçilen yöntemler değişiklik gösterir. Günümüzde antibiyotik kullanımı ile beraber diş kök yüzeylerinin temizlenme uygulaması yapılabilmektedir. Bu sayede dişler eski sağlıklı görünümüne geri dönebilir. İlerlemiş diş eti hastalıklarında ise cerrahi yöntem gerektiren ve cerrahi olmayan tedaviler ile müdahale edilir. Diş hekimi, hastanın diş eti hastalığının evresine göre yılda 2 defadan fazla profesyonel diş temizliği önerebilir veya dişlerin etrafındaki cepleri iyice temizlemek ve çevresindeki kemiğe daha fazla zarar gelmesini önlemek için cerrahi işlem uygular.