Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Periodontitis (diş eti çekilmesi) veya diş eti hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Dişlerin çevresindeki yumuşak dokuya zarar veren ve eğer tedavi edilmezse bireyin dişlerini destekleyen kemiği yok edebilen ciddi bir diş eti enfeksiyonudur. Diş eti çekilmesi (periodontitis) dişlerin gevşemesine veya diş kaybına neden olabilir.

Genellikle ağız temizliği ve bakımının kötü yapılmasından kaynaklanır. Bireyin günde en az iki kez diş fırçalaması, günlük diş ipi kullanımı ve düzenli diş muayenesi yaptırması, hem diş eti çekilmesi (periodontitis) gelişmesi ihtimalini düşürür hem de başarılı tedavi şansını büyük ölçüde artırabilir.

Periodontitis (Diş Eti Çekilmesi) Neden Olur?

Diş eti çekilmesi, temelde bakterilerden meydana gelen yapışkan bir film olan plak oluşumu ile başlar. Bu plak tedavi edilmeden bırakılırsa, sonunda periodontite ilerleyebilir. Dişlerde kalan plak diş eti çizgisinin altında sertleşerek tartar, yani diş taşı haline gelebilir. Tartarın çıkarılması plaklara göre daha zordur ve bakteri ile doludur. Dişlerinizde ne kadar uzun süre plak ve tartar kalırsa, o kadar çok zarar verebilir.

Diş Eti Çekilmesi (Periodontitis) Belirtileri Nelerdir?

Sağlıklı diş etleri sert ve soluk pembe renktedir ve dişlerin etrafına tam oturur. Diş eti çekilmesi (Periodontitis) durumunda ise aşağıda sıralanan belirti ve semptomlar gözlemlenir.

Şişmiş veya kabarık diş etleri

Parlak kırmızı, koyu kırmızı veya morumsu diş etleri

Ağız kokusu

Ağrılı çiğneme

Dişler arasında gelişen yeni boşluklar

Dişler ve diş etleriniz arasına boşluk

Aşağı çekilerek dişleri normalden daha uzun gösteren diş etleri

Diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken kan tükürmek

Dokunulduğunda hassas olan diş etleri

Diş Eti Çekilmesi (Periodontitis) Nasıl Tedavi Edilir?

diş eti çekilmesi tedavisi, diş hekimi tarafından etkilenen bölge derinlemesine temizlenerek yapılır. Derin temizlik sırasında, diş eti çizgisinin altındaki dişlerde ve kök yüzeylerinde oluşan plak ile tartar dikkatlice çıkarılır ve açıkta kalan kök alanı bakterilerin tutunmasını zorlaştırmak için düzgünleştirilir. Diş hekiminiz gerekli görürse, kalan zararlı bakterilerden kurtulmak için antibiyotik de önerilebilir.