Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Sakın hafife almayın! Hem beyninizi hem de kalbinizi tehlikeye atıyor: Diş etlerinizde şişme varsa...

Sakın hafife almayın! Hem beyninizi hem de kalbinizi tehlikeye atıyor: Diş etlerinizde şişme varsa...

Sakın hafife almayın! Hem beyninizi hem de kalbinizi tehlikeye atıyor: Diş etlerinizde şişme varsa...

Dişlerde çoğunlukla stafilokok adı verilen bakteriler nedeniyle oluşan irin birikmelerine diş apsesi adı verilir. Apseler aslında vücudun bakterilere karşı savunma mekanizmasının bir sonucudur. Diş apsesinin ana semptomu, apse bölgesinde şiddetli, zonklayan bir diş ağrısıdır. Ağrı genellikle aniden ortaya çıkar ve sonra birkaç saat veya birkaç gün içinde giderek kötüleşir.

Kırık ve hasarlı dişler, çürük, diş eti rahatsızlıkları ya da zarar görmüş dolgular apsenin başlıca nedeni olabilir. Belirtileri ise genellikle; kulağa ve çeneye vuran şiddetli ağrılar,çiğneme esnasında oluşan ağrılar, dişlerde sıcak ve soğuğa karşı aşırı hassasiyet,diş etinde yanakta kızarıklık ve şişme, ağızda oluşan koku, ateşlenme, tat alamama şeklinde görülebilir.

Bu belirtilere sahip bir kişinin öncelikle yapması gereken ilk şey, bir diş hekimine görünmek olmalıdır. Hekimin müdahalesine kadar kişilere yardımcı olacak bazı yöntemler vardır. Bunlardan en yaygın olanlar;

Tuzlu su ya da karbonatlı su ile gargara yapmak. Bu işlem, diş çevresinde oluşan iltihabı temizleyerek ağrıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.

Soğuk kompres yapmak. Bu işlem de tıpkı garagara yapmak gibi apsenin oluştuğu bölgeye uygulanarak şişkinliği indirmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.

Unutulmamalıdır ki başlangıçta çeşitli solüsyonlarla ağzı çalkalamak ya da ağrı kesici kullanmak gibi yöntemler geçici bir rahatlama sağlasa da aslında bir çözüm değildir. İlerleyen süreçte yanakta oluşan şişlikler büyeyerek, ağrıların şiddeti dayanılamayacak boyutlara ulaşmasına sebep olacaktır. Bu sebeple kulaktan dolma tariflerle ve evde kendi kendinize apse boşaltmak gibi uygulamalara zaman ayırarak aslında apsenin giderek kuvvetlenmesine ve tedavi sürecini hem uzamasına hem de zorlaşmasına sebep olabilirsiniz.

Diş hekimi tarafından tedavi edilmediği takdirde, diş iltihap derin dokulara ilerleyerek, çevre dokulara ve çene kemiğine doğru yayılır. Bu durum şiddetli ağrı ile birlikte, ağız kokusuna sebep olabilir, yutkunma ve solunumda güçlük oluşturur ve çene altı lenf bezlerinin büyümesine ve halsizliğe neden olur.

Apse tedavisi ne tür bir apse ile karşı karşıya kalındığına bağlı değişir. Bu sebeple öncelikle rahatsızlığınızın soğuk apse mi yoksa sıcak apse mi olduğu tespit edilmelidir.

Diş apsesi tedavi edilmediği takdirde dişinizi kaybetmenizin yanı sıra iltihap beyin ve kalbe giderek ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden zaman kaybetmeden, uzman bir diş hekimiyle en kısa sürede tedaviye başlanması gerekir. Diş apselerinin oluşmaması için günlük diş bakımı ve belirli aralıklarla diş hekimi kontrolleri aksatılmadan yapılmalıdır. Bunların yanı sıra; diş hekiminin vereceği talimatları birebir uygulamaya özen göster oldukça önemlidir.