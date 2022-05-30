Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Çene Kisti Nedir?

Kemikte veya vücuttaki yumuşak dokuda yerleşmiş içerisinde bazen püre kıvamını andıran sıvı bulunan etrafı ise dokuyla kaplanmış olan boşluklara kist denir.

Çene kisti çeşitleri genellikle nadiren görülmektedir. Çene kistleri hem iyi huylu hem de kötü huylu olabilirler. Başlarda iyi huylu olan kistler zamanla kötü huylu bir kiste dönüşebilir. Kötü huylu kistler çene kaslarında ciddi sorunlara ve hasarlara yol açabilir. Bu sebepten dolayı çene kisti oluşan hastaların uzman diş hekimlerine başvurmaları oldukça önemlidir.

Çene Kistleri Tehlikeli Midir?

Çene kisti iyi huylu olabildiği gibi kötü huylu da olabiliyor. Bu nedenle tamamen tehlikesiz ve zararsız oluşumlar olduğu söylenemez. Yapılan incelemelerde kistin iyi huylu olduğu tespit edilebilir. Başlarda iyi huylu olan kistler zamanla kötü huylu bir kiste dönüşebilir. Çene kistleri, aynı zamanda çene kaslarına da ciddi düzeyde zarar verebilir. Tedavisi yapılamayan bu kistler çene kemiğinde de önemli tahribatlara yol açarak çene kemiğinin zayıflamasına neden olur. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda da kistlerin oluşabildiğini söyleyebiliriz:

Dişte travma olması

Diş tedavisinin doğru şekilde yapılmaması

Dişte çürük olması

Gömülü diş

Çene Kisti Nasıl Tedavi Edilir?

Çene kisti, çene cerrahlarının enükleasyon ve marsüpyalizasyon adı verdikleri iki yöntemle tedavi edilmektedir.

Enükleasyon yöntemi ile yapılan cerrahi işlem kistin bulunduğu yerden bir bütün parça olarak çıkarılmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sırasında tercihen lokal veya genel anestezi uygulanır ve diş eti kaldırılıp kist çıkarılır ve tekrar dikiş atılarak kapatılır.

Marsüpyalizasyon yöntemi ise, tek parça halinde çıkarılması mümkün olmayan kistlerin öncelikli olarak küçültülerek sonrasında temizlenmesidir. Bu yöntem uygulanırken bölgeye küçük bir delik açılarak kistin içindeki sıvı boşaltılıp basınç azaltılır. Daha sonra cerrahi müdahale ile kist temizlenir.