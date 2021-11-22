Avukat Ceren Yıldırım

Daha önce şiddet ile karşı karşıya kalan kişilerin özellikle kadınların hangi yolları izleyebileceğini ayrıntılı açıklamıştık. Ancak flört şiddeti çoğu zaman istismar edilen kişinin yaşı ve duygusal tecrübesizliğinden dolayı fark edilmeyebiliyor ve bunun bir sonucunda da maalesef önlenemiyor.

Peki flört şiddeti nedir? Flört şiddeti, ilişkide partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı, fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü şeklinde tanımlanmaktadır. Flört şiddetinin en tehlikeli kısmı ise yapılan araştırmalar neticesinde flört şiddetine en çok maruz kalan yaş grubunun 14-24 yaş arası olmasıdır . Bunun başlıca nedenleri arasında ergenlik dönemi ile kişinin kimlik oluşturma çabası ile farklı çevrelere girmeye başlaması yine bunun bir sonucu olarak flört ilişkileri içine girmesidir. Ancak bu yaş grubu duygusal tecrübenin yetersizliği sebebi ile istismar edilmeye çok açıktır.

Çoğu zaman duygusal tecrübesizlik ile flört ettiği kişinin yani partnerinin kendisine yönelik şiddet eylemini doğru yere koyamayan kişi, bu sağlıksız ilişkiyi yürütmeye devam edebilir. Flört şiddetinin türlerini bilmek ve anlamak bu yüzden önemlidir.

Fiziksel flört şiddeti

Flört ilişkisi içindeki partnerlerden birinin diğerinin bedenine kasıtlı zarar vermesidir. Örneğin; partnerizin sizi itmesi, çekiştirmesi, kolunuzu sıkması, hatta alkol kullanmaya zorlaması bir fiziksel şiddettir. Unutmayın ki fiziksel şiddet için özellikle canınızın yanmasına gerek yoktur.

Psikolojik flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini küçük düşürecek, korkutacak davranışlarda bulunmasıdır. Örneğin; partnerinizin size isim takması, başkalarıyla kıyaslaması, bağırması, istediğini yapmadığınızda intihar edeceğini söylemesi, duvarları yumruklaması, eşyalarını etrafa fırlatması gibi davranışların hepsi psikolojik şiddettir.

Cinsel flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini cinsel yakınlık veya cinsel birliktelik için zorlaması; duygusal baskı yoluyla cinsel birliktelik veya yakınlık için onay almasıdır. Cinsel yakınlık talebine hayır cevabını alan partnerin 'bana güvenmiyor musun ?' , 'seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun?, ' böyle şeyler ilişki için zorunludur. ' gibi ısrarları dahi şiddettir.

Dijital flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini kontrol etmek veya baskı kurmak için teknolojik araçları ve sosyal medya hesaplarını kullanması, bu araçlar yoluyla tehdit etmesidir. Sosyal medyada ortak hesap açmaya zorlamak, sosyal medya şifrelerini istemek, son görülme saatlerini kontrol etmek, sosyal medyada arkadaş kısmını incelemek ve kimlerle arkadaş olabileceğini belirlemek, profil fotoğrafına birlikte oldukları fotoğrafı koyması için baskı yapmak, izinsiz bir şekilde telefon ve bilgisayarı karıştırmak, mesaj gönderdiğinde anında cevap vermesini beklemek dijital flört şiddetidir.

Israrlı takip/Musallat olma / Stalk

Birliktelikleri devam eden veya son bulmuş olan partnerlerden birinin diğerini korkutmak, rahatsız etmek üzere sürekli takip etmesidir.

Sosyal flört şiddeti

Partnerlerden birinin sevgi ve kıskançlığını öne sürerek diğerinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, partnerinin yalnızlaşmasına sebep olacak şekilde davranmasıdır.

Flört şiddetinin bu denli yoğun olmasının ve çoğu zaman engellenememesinin nedeni ise yukarıda bahsettiğimiz üzere flört şiddetine maruz kalan kişilerin genellikle yaşının çok küçük olmasıdır. Küçük yaşta, duygusal anlamda tecrübesiz olan kişi 'seven kişi kıskanır, zaten bütün ilişkiler böyle, partnerim beni sürekli kontrol ediyor çünkü beni çok düşünüyor' gibi kalıp algılar ile bu şiddetti fark etmeyebilir. Bazen de flört şiddetine maruz kalan kişi bu şiddeti fark etse dahi ailesi tarafından yargılanacağını, kısıtlanacağını düşünerek bunu kimseye anlatamayabilir. Ancak yapılan uzun vadeli araştırmalar sonucunda, flört şiddetine maruz kalan kişiler de birçok psikolojik, sosyal ve fiziksel yaralanmalar ortaya çıkmaktadır.

Şiddetin kimden nasıl geldiğinin hiçbir önemi yoktur. Eğer tüm bu anlattığımız şiddetlerden herhangi birine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız en yakın emniyet merkezine veya savcılığa başvurabilir, karşı tarafı şikâyet edebilirsiniz. İlgili karakola veya savcılığa başvuran kişinin ifadesi alınacak ve soruşturma başlatılarak gerekli işlemler yürütülecektir. Savcılık, söz konusu iddianın yargılama gerektirdiğine karar verir ise iddianame düzenleyerek kamu davası açacaktır.

Sağlıklı ve güvene dayalı ilişkiler yaşamınız dileği ile….