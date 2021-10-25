Doç. Dr. Gökhan Okan

Hindistan cevizi yağı nedir?

Hindistan cevizi, palmiyegiller ailesinde yer alan bir bitkinin meyvesidir.Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen bir yağdır ve büyük kısmı orta zincirli yağ asitlerinden oluşur. Oda sıcaklığında katı bir yağ olmasına rağmen içerdiği orta zincirli yağ asitleri ile diğer doymuş yağlardan farklılık gösterir. İçeriğinde bulunan laurik asit antimikrobial özelliğe sahiptir, cilt yüzeyindeki bakterileri öldürerek, enflamasyonu azaltır. Yüksek miktardaki linoleik asit ise cilde nem ve yumuşaklık kazandırır. Ayrıca yoğun miktarda B grubu vitaminler ve mineraller barındırmaktadır. Magnezyum, bakır, selenyum ve fosfor en fazla bulunan minerallerdir.

Hindistan cevizi yağı cilt üzerine nasıl etki gösterir?

Hindistan cevizi yağının cilt ve saç üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Harici uygulamanının, cilt bariyerlerini güçlendirdiği ve inflamasyonu azalttığına dair klinik çalışmalar bulunmaktadır. Bu yüzden cildin nemlenmesi, UV ışınlarına karşı korunması ve kuruluk giderilmesi gibi cilt sorunlarının tedavisine destek amaçlı kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı içeren saç bakım ürünleri ve saç maskeleri saçların daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Saçlardaki cansız ve mat görünümü gidererek saç derisini güçlendiririr.

Hindistan cevizi yağı içeriğinde gallik asit, salisilik asit, kumarik asit, kafeik asit gibi bileşenlerde bulunmaktadır. Bu maddeler vücutta bulunan serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi azaltırlar. Bu sebepten cildin dış etmenlerden zarar görmesini engellerler.

Hindistan cevizi yağının fazla kullanımı farklı sonuçlar gelişmesine neden olabilir mi?

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitlerinden zengin olduğundan özellikle akneye, komedona yatkın olan ciltlerde gözeneklerin tıkamasına, komedon gelişimine, akne oluşmasına neden olabilir.

Cilt tipine göre etkileri değişir mi?

Yağlı cilt yapısına sahip olan kişilerde cildin yağ oranın artmasına, komedon çıkmasına sebep olabileceğinden hindistan cevizi yağı içeren ürünler bu cilt yapısına sahip kişilerde önerilmez. Ayrıca hindistan cevizine alerjisi olan kişiler içinde bu ürünler uygun değildir, egzama tarzı döküntülere neden olabilir.

Hindistan cevizi yağı içeren ürünlerin en iyi etki etmesi için nasıl kullanılmaları gerekir?

Saç, tırnaklar ve cilt üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle tek başına yada farklı maddelerle bir arada bakım amaçlı kullanılabilirler. Saça olumlu etkileri nedeniyle saç maskelerinin içerisinde sıklıkla yer alırlar. Tek başına veya farklı sağlıklı bitkisel yağlarla karıştırılarak saç maskesi şeklinde kullanılabilirler. Cilt üzerinde direkt olarak kullanılabilirler, kremlerin içeriğinde aktif madde olarak da yer alabilirler. Tek başına uygulandıklarında özellikle akşam kullanım tercih edilmelidir. Banyo sonrası hafif nemli deriye uygulanmaları emilimini arttırır. Cilt daha iyi nem ve canlılık kazanır.