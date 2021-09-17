Dr. Astrolog Şenay Devi

Astrolojide Ay duygularımızı temsil eder. Duyguya ait her şeyimizi yönetir ve nasıl hissettiğimizle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Ay aynı zamanda güvenlik ve emniyet duygularımızla da bağlantılıdır. Peki biz Dünya'da hareket ederken duygusal olarak ne kadar güvende hissediyoruz?

Ay ayrıca dişil enerjiyle de bağlantılıdır. Bu enerji tüm canlılarda mevcuttur ve güçlü bir dolunayda dişil ile olan ilişkimiz söz konusu olduğunda ortaya çıkan sorunlarla karşılaşabiliriz. Bazen bunun hayatımızdaki önemli kadınlarla ilişkilerimizde de rol oynadığını görebiliriz. Her Dolunay, kendi bireysel kozmik enerjilerimize ve Ay'ın kendi yaşamlarımızda neyi karıştırmaya yazgılı olduğuna bağlı olarak bizi farklı şekilde etkileyecektir.

Ancak Dolunaylar, nihayetinde bir aydınlanma ve doruk noktası zamanıdır. Ay döngüsünün zirvesini temsil ederler ve tüm iyi hikayelerde olduğu gibi, zirveye ulaştığımızda, bu genellikle yürüdüğümüz bölümün doruk noktası olur. Bu Balık Dolunayı, Eylül ayının başlarında Başak Yeni Ayı'nda ortaya çıkan olaylarla bağlantılıdır, ancak aynı zamanda Mart ortasında ortaya çıkmış Balık Yeni Ayı altında yeniden hareket eden olaylarla da bağlantılıdır. mart ayındaki Balık Yeni Ayı'nın, şimdi zirveye ulaşan hikayenin başlangıcı olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi kendimize soralım, mart ayı boyunca yaşamınızda ortaya çıkanlar ile şimdi arasında herhangi bir bağlantı kurabiliyor musunuz?

Her ne tezahür ederse, muhtemelen şimdi onun sonundasınız ve belki de size sunulan o doruk anını gerçekten hissedebilir ve ona bağlanabilirsiniz.

SEÇİMLERİNİZ BELİRLEYİCİ OLACAK!

Aslında, bunu okurken, bu alanı somutlaştırmanıza yardımcı olacak hızlı bir alıştırma deneyelim. Elinizi kalbinizin üzerine koyun ve gözlerinizi kapatın. Bu anda kendinize sorun.Şu anda nasıl hissettiğimi tanımlayan üç kelime nedir? Kendinize bu soruyu sorduktan sonra durun. Aklınızı kullanarak cevap vermeye çalışmayın, bunun yerine kalbinize dalın ve saf bir duygu yerinden cevap verin. Hangi cevapların bilincinize süzüldüğüne şaşırabilirsiniz. Bazen bu alıştırmayı yaptığımızda, yargıdan çıkıp daha derin ve daha bağlantılı bir alana geçebiliriz. Bazen bu tür bir farkındalığa izin verene kadar gerçekte nasıl hissettiğimizin farkında bile olmayız. Bu küçük uygulama sizi anında duygusal bedeninize bağlayabilir ve hatta kendinizi daha derin bir düzeyde anlamanıza yardımcı olabilir. Duygularımız her zaman bizim gerçeğimiz değildir, ancak her zaman geçerlidirler ve neyi keşfetmemiz, bakmamız veya daha derine inmemiz gerekebileceği konusunda yol gösterici olabilirler. Duygular aldatıcı olabilir, bu yüzden onları etiketlememek veya yargılamamak en iyisidir. Bunun yerine, onlara izin verin. Onları ziyaretçiler, gelen ve giden, alçalıp akan ziyaretçiler olarak hayal edin. Bazen duygularımız sadece duyulmak ve görülmek ister. Bazen yükselmelerine izin verdiğimizde, çok hafif bir şekilde kendi yollarını bulabilirler. "YARATICI PROJELERİN TAM ZAMANI" Neptün ayrıca su ve okyanuslarla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle Balık Dolunayı'nda denize yakın vakit geçirmek, sıcak bir banyo yapmak veya hatta fazladan susuz kalmak gibi, bu zamanda oldukça terapötik olabilir. İçme suyunuzu kristaller, niyetler ve dua ile programlamak da bu enerjiyi kullanmanın harika bir yoludur. Yaratıcı projelere zaman harcamak da en iyi tercihlerden biri olabilir. Bu Balık Dolunayı, Neptün'ün enerjileriyle birlikte, tüm sanatsal çabalar için harika bir kombinasyon oluşturuyor. Yaratıcı bir alanda çalışıyorsanız veya yaratıcı bir projeniz varsa, bu Dolunay enerjisi ilahidir ve destekle yüklüdür. Tüm bu güçlü enerji, sezginizle bağlantı kurmak ve yaratıcı hayalleri desteklemek için iyi olsa da, bunaltıcı hissetme ve bizi duygusal dengesizlik alanına itme riski de var. Bu aynı zamanda gerçeklikten kaçma veya hayatımızın baskılarından kaçma ihtiyacı hissi olarak da ortaya çıkabilir. Bazı kaçış biçimleri sağlıklı olabilirken, bize zarar verebilecek başka biçimler de vardır. Bu sadece bu Balık Dolunayı'nın enerjisi altında farkında olunması gereken bir şeydir. Kaçma ihtiyacı hissediyorsanız, kendinize meditasyon yapmak, ibadette bulunmak, iyi bir kitapla kendimizi geliştirmek, hatta bir filme dalmak gibi sağlıklı çıkışlar vermeye çalışın. Ne yazık ki bu hayatta, gerçeklik kapımızı bir kez daha çalmadan önce ancak çok uzun süre kaçabiliriz. Kapınızı çalan her şeyle başa çıkacak güce sahip olduğunuzu bilin. Bilin ki, eğer ararsanız, kalbinize ağır gelen her şeyde gezinmek için ihtiyacınız olan desteği bulacaksınız.

"NİYETLERİNİZİ BELİRLEYİN, ENERJİNİZİ SERBEST BIRAKIN"

Dolunaylar aynı zamanda enerjik bir serbest bırakma zamanıdır, bu nedenle hayatınızdan özgürleştirmek istediğiniz bir şey varsa, bu ay bazı niyetler belirlemek için mükemmel bir noktadır. Artık tutunmak istemediğiniz şeyleri düşünün. Ona sevgi ve şükran gönderin ve sonra Dolunay'ın parlak ışığı altında hepsini soluyun. İllüzyonların, rüyaların ve sezgilerin gezegeni Neptün, bu Dolunay altında çok aktif. Bunun nedeni Dolunay'dan sadece 7 derece uzakta olmasıdır.

Neptün aktif olduğunda, biraz sisli enerji yaratabilir. Önümüzde ne olduğunu göremediğimiz için sık bir ormanda yürüyormuşuz gibi hissedebiliriz. Karar vermek veya net bir zihinle düşünmek daha zor olabilir. Neptün ayrıca duygularımızı harekete geçirerek yüzeyin altında nelerin olduğunu görmemizi sağlar. Onun varlığı altında, ne hissettiğimizi analiz edemeyebiliriz, bunun yerine kendimizi sadece bir duygu alanı ile diğeri arasında gidip gelirken bulabiliriz.

Bunun gibi bir Dolunay altında, kalbimiz tüm ihtişamı ile yaşamlarımızın merkezindeyken onu yönlendirmemiz en iyisidir. Bir şeyleri rasyonel zihnimizle anlamaya çalışmak, kafa karışıklığına katkıda bulunabilir. Ancak, bir an için düşünce süreçlerimizin gitmesine izin verir ve bunun yerine bir duygu yerine odaklanırsak, aradığımız cevapları sezebiliriz. Sezgi genellikle bir bilme duygusu olarak tanımlanır. Çoğu zaman, böyle hissetmek için somut bir kanıtınız veya nedeniniz yoktur, bu sadece güçlü bir bilme duygusudur.

"SEZGİLERİNİZE GÜVENİN"

Birçok yönden burası, Eylül Dolunayının bizi gitmemiz için çağırdığı yerdir. Bizi rasyonel zihnimizden çıkıp duygu alanımıza girmeye çağırıyor. Kanıt aramaktan kopmamızı ve bunun yerine duygularımızla bağlantı kurmamıza izin vermemizi istiyor. Dolunaylar her zaman sağlıksız alışkanlıklara veya yaşam tarzı seçimlerine son vermek için iyi bir zamandır, bu yüzden bu enerjiyi kendi yararınıza kullanın. Sezginize güvenin ve karşınıza çıkan zorlu engellerin üstesinden gelmek için altıncı hissinizi kullanın.

Genel olarak, Eylül Balık Dolunayı rüya gibi, yaratıcı ve sezgisel bir zamandır. Kendimizi ekstra hassas hissedebilsek de, etrafımızdaki dünyanın daha süptil frekanslarıyla bağlantı kurmanın bir güzelliği var. Duygusal bedenimizin gelgitleriyle bağlantı kurmanın da bir güzelliği var. Hissettiğimiz her duygu en yüksek gerçeğimiz olmasa da, insani deneyimimizin bir parçası da kendimize hissetmemize, duygusal gökkuşağını deneyimlememize izin vermektir.

Bu gökkuşağı sayesinde daha şefkatli, daha açık, daha bilinçli ve daha nazik oluyoruz. Bizi neyin yönlendirdiğini ve niyetlerimizin nereden gelebileceğini daha derin bir düzeyde anlamaya başlayabilmemiz duygularımız aracılığıyla olur. Bu Dolunay altında duygusal ritimlerinizi keşfetmenize izin verin. Akan şeyi yargılamadan kucaklayın, bir dalga gibi içinizden geçmesine izin verin ve sizin gibi geride kalan sezgisel içgüdülere ve fısıltılara güvenin.