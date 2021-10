Dr. Astrolog Şenay Devi

Ekim ayı gökyüzü enerjileri ateşle suyun tehlikeli dansını yansıtıyor. Gökyüzünün notaları, insan makamında atan yürekler ve işiten kulakların duyabileceği, merhametli kalplerin hissederek derin uykusundan değişim enerjisi ile uyanabileceği, zoru imtihan olarak değerlendirip isyan etmeden azimle gayret göstermeyi tercih edenlerin değer görüp kazanacakları bir ay. Ya ateşi seçecek yakıp yıkılacak ya suyun maneviyatın da arınıp yenileneceğiz yanlışlarımızdan günahlarımızdan daha güzel bir dünya temiz kalpler ve iyiliğin toplum bilincinde hakim olabilmesi için!

Bireysel olarak dönüşümde mümkün öfke patlamaları şiddet tahammülsüzlük sonucu yaşanabilecek üzücü olaylar ile karşılaşabileceğimiz bir ay Ekim. Unutmayın hayat seçimlerimiz ile şekillenir!

Dünya genelinde ve ülkemizde tıp, tarım, e-ticaret, teknoloji, mikro cerrahi gibi alanlarda yenilikler, önemli gelişmeler olabilir. Nükleer olaylar, siber saldırılar, volkanik doğa olayları, su yatakları, sudan gelecek zararlar ve trajediler duygusal olarak sarsılabileceğimiz ve askeri sistemleri ilgilendiren konuların yoğunlaşacağı enerjiler ile karşı karşıya kalabileceğimiz enerjiler söz konusu.

BÜYÜK TERAZİ ENERJİSİ VE 6 EKİM'DE YENİ AY

Ekim ayının ilk birkaç haftası, kişilerarası daha güçlü bağlantılar kurmaya, ortaklıklarımıza uyum getirmeye ve mevsimsel değişiklikler arasında denge bulmaya odaklanmamızı sağlayan 2021 Terazi sezonunun büyük bölümünü oluşturuyor . Eylem gezegeni Mars ve zihinsel gezegen Merkür de ayın çoğu için Terazi'dedir ve bu da diplomatik ve iletişim odaklı havayı güçlendirir. Bununla birlikte, (18 Ekim'e kadar sürecek olan) 2021 Sonbaharı Merkür gerilemesi nedeniyle bazı karışık sinyaller ve sosyal engeller arasında gezinmemiz gerekebilir. Merkür retrosu önlemleri aldığınızdan emin olun .

6 Ekim'de Terazi'nin havadar enerjisi Ekim 2021 yeni ayı (sonbaharın ilk yeni ayı olacak) ile doruğa geliyor . Bu ay tutulması sırasında, güneş, ay, Merkür ve Mars Terazi'de bir araya gelecek - romantizm peşinde koşmak, ortaklıkları güçlendirmek ve kendi içimizde barışı bulmak söz konusu olduğunda bize güçlendirilmiş yeni bir başlangıç sunacak. Yeni ay karışımında alıngan Mars ile, bu, niyetlerinizi belirlemek ve hedeflerinizi takip etme konusunda cesur olmak için harika bir zamandır.

YAY BURCUNDAKİ VENÜS AŞKTA ŞANS GETİRİYOR

7 Ekim'de aşk ve güzellik gezegeni Venüs , boğucu Akrep'ten ayrılıyor ve ayın geri kalanında kalacağı özgür ruhlu Yay krallığına giriyor. Ne zaman Venüs Yay ise bu romantik ufuklarını genişletmek ve ilişkilerde yeni deneyimler arayan için muhteşem bir geçiş olacak şekilde, tüm zodyak işaretleri, daha açık fikirli ve sevgi ve değerler konusunda iyimser hissetmek için bir eğilim var. Yay, şanslı gezegen Jüpiter tarafından yönetildiğinden , Venüs'ün buradaki yolculuğu, kişisel tarzımızdan flört etmeye kadar her konuda biraz risk almamıza ve biraz daha maceracı olmamıza ilham veriyor. Konfor alanınızdan çıkarak ve heyecan verici bir şey deneyerek hayatınızı renklendirin.

RETRO SEZONU SONA ERİYOR

Ekim ayının ilk haftası bir bataklık çukurunda güçlükle yürümek gibi geliyorsa, gezegenleri suçlayabilirsiniz. Çünkü ayı, 2021 retro sezonunun zirvesinde başlatıyoruz . Aynı anda (yılın son Merkür gerilemesi dahil) tüm hızıyla devam eden altı gezegensel geri dönüşle, planlarımızda ilerlemek veya geleceğimizin net bir resmini elde etmek zor gelebilir.

Bununla birlikte, 6 Ekim'de Plüton retrosu Terazi'deki uğurlu yeni ay ile aynı gün sona ereceğinden, ki bu topluca yeni bir başlangıç hissi uyandırıyor, rahat bir nefes alabileceğiz. Jüpiter ve Merkür 18 Ekim'de aynı şeyi yapacaklar ve bu noktada iletişim, düşünme ve lojistik meseleler çok daha sorunsuz işlemeye başlayacak.

20 EKİM'DE "KANLI" DOLUNAY

20 Ekim'de Terazi sezonunun son günlerinde, sonbaharın ilk dolunayı, hedeflerimizin altını ateşleyen ve iç liderlerimizden adım atmasını ve parlamasını isteyen cesur Koç burcunda yükselecek. Ekim 2021, dolunay yüzden, akış ile gitmek dramı önlemek ve kontrol altında olmak için ihtiyaç gitmesine izin deneyin, diğer bazı gezegenler bazı gergin bağlantılarını yapıyor.

Bu ay genellikle Avcı'nın Ayı olarak bilinir ve Farmer's Almanac'a göre , diğer takma adı Kanlı Ay olarak bilinir. Ürkütücü mevsim ruhuna girmek istiyorsanız, bu, bir serbest bırakma ritüeli planlamak ve kalbinizin gerçek arzularına yer açmaya odaklanmak için muhteşem bir dolunaydır .

KOÇ

Olmak istediğinde gururla, şiddetle bağımsızsın, Koç, ama derinlerde, senin yanında benzer düşünen en iyi arkadaşının veya meslektaşının olmasının seni daha da güçlü biri yaptığını biliyorsun. 22 Eylül'de başlayan Terazi sezonu, size başka yardımcı olabilecek astrolojik bir andır. Ve 6 Ekim'de, ortaklık bölgenizde yeni ay olduğunda, sadece en anlamlı ortaklıklarınızı nasıl bir sonraki seviyeye taşımak istediğinizi düşünmekle kalmayıp, aslında her ne iseniz ona göre hareket etmek için özel bir fırsatınız olacak. Bunların hepsi, iki gün sonra Terazi'de güneşle birleşen ve size yapabileceğiniz bir enerji patlaması veren, eylem odaklı, oldukça önemli bir görünümü sayesindedir. Ve gezegenlerin hareketlerinden bağımsız olarak dünyada risk almak ve cesur hamleler yapmak üzere olsanız da, romantik Venüs'ün 7 Ekim'den 5 Kasım'a kadar macera bölgenizdeki yolculuğu, bu iç ateşi harekete geçirir ve inanç sıçramaları yapmaya yönlendirir, bilgiyi içinize çekin ve sevdiğiniz insanlarla ufuk açıcı anlara öncelik verin.

BOĞA

22 Eylül'den bu yana tüm hızıyla devam eden Terazi mevsimi, güneşin yolculuğu sayesinde size kendinize bakma en yakın ve en sevdiğiniz bağlantınızı daha düzenli, günlük olarak besleme fırsatı sunuyor. 6 Ekim'de, yeni ay ve Mars ile eşleştiğinde, denediğiniz her şeyi somut sonuçlara dönüştürmek için kararlı hissediyor olabilirsiniz. İster daha iyi sınırlar belirleyerek daha iyi bir iş-yaşam dengesi elde etme konusunda heyecanlı olun, ister favori fitness rutininizde kişisel rekorunuzu kırın, kararlılığınız kıskanılacak bir şeydir. Yavaş ve istikrarlı bir tempoya bağlı olduğunuzu ve bu yaklaşımdan elde ettiğiniz büyümenin genellikle en sürdürülebilir olduğunu unutmayın. Yöneticiniz, Venüs'ün de 7'sinde, 5 Kasım'a kadar yakınlık bölgenizden geçecek bir burç geçişi var, böylece aşk hayatınzın daha duygusal, dönüştürücü bir hal almasını bekleyebilirsiniz. Derinden iyileştirici konuşmalar, kıvılcımların uçmasına zemin hazırlar. Ardından, 23'ünde başlayan Akrep sezonu, ortaklık sektörünüzü aydınlatıyor ve romantik veya platonik bir sevgili ile güçlerinizi birleştirmek özellikle tatmin edici ve üretkenliği artırıcı olabilir. Aslında, 30 ila 13 Aralık arasında, yoğun Mars da aynı bölgeden geçiyor, bu nedenle en büyük hedeflerinize ulaşmak, veya iş ile birlikte plan yaptığınızda, planladığınızda ve eylem adımları attığınızda daha da mümkün olabilir.

İKİZLER

Ay başlarken , yılın üçüncü retrosunun ortasında olan yönetici gezegeniniz haberci Merkür, sayesinde kurucusu olduğunuz oyununuzdan biraz atılmış hissedebilirsiniz . Bu sefer, romantizm ve kendini ifade etme bölgenizde, yani 27 Eylül'den beri veya muhtemelen daha da erken, flört ederken, kalbinizden geçenleri tartışırken, bir sevgili veya arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya çalışırken ve yaratıcı bir projede ilerleme kaydetmeye çalışırken gecikmeler, yavaşlamalar ve genel kafa karışıklığı ile uğraşıyorsunuz. Neyse ki, 6 Ekim'de aynı bölgeye düşen yeni ay gibi, sizi romantik bir niyeti netleştirmeye ve doğru yönde önemli bir adım atmaya teşvik eden birçok başka yön, hayatın bu alanından zevk alma yeteneğinizi destekliyor. Ve 7 Ekim ile 5 Kasım arasında, ilişki odaklı Venüs'ün ortaklık bölgenizdeki yolculuğu, taptığınız insanlarla bire bir bağlantı kurmanızı kolaylaştırabilir. Romantizm bölgenizdeki kendinden emin güneşin macera bölgenizdeki şanslı Jüpiter ile uyum sağladığı 15 Ekim'de özellikle aşk hayatınız önem kazanacak. 18'inde, Merkür geri hareketini sona erdirdiğinde, aşk ve sanatsal arayışlarda ilerleyebilirsiniz. 20'sinde, dolunay alanınızı aydınlattığında arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla aranızda oluşabilecek gerginliğe dikkat edin. Şimdi ortaya çıkan herhangi bir drama, gruba katkılarınızın önemli olduğunu ve etkili, destekleyici bir ekibin parçası gibi hissetmenin sizin için önemli olduğunu hatırlatıyor. Ardından, 23 Kasım'dan 21 Kasım'a kadar, güneşin rutin bölgenizdeki yolculuğu, sağlığınıza ve günlük yapılacak işlere odaklanmanızı sağlayacaktır. Sürekli vızıldayan, günlük koşuşturmacanız daha merkezli, dengeli ve topa sahip hissetmek için bir makyaj gerektiriyorsa, Akrep sezonu intikam alma yeteneğinizi desteklemek için burada.



YENGEÇ

Ayın ilk birkaç haftasında, sade kalmaya, bahçenizden yemek pişirme becerilerinize kadar evle ilgili her şeyle ilgilenmeye ve belki de en önemlisi güneş sayesinde sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmeye odaklanacaksınız. Haberci Merkür orada 18 Ekim'e kadar geri harekette olduğu için, aynı zamanda, daha önce ikinci plana atılan o yeniden dekore etme projesi gibi, evinizin çevresinde bitmemiş işlere de yöneleceksiniz. 6 Ekim civarında, yeni ay aynı bölgeye düştüğünde, ilgili bir hedef etrafında netlik kazanmak ve hatta aksiyon odaklı Mars'tan biraz yardım alarak cesur bir hamle yapmak için tatlı bir fırsat elde edeceksiniz. İlişki odaklı Venüs 7 Ekim'den 5 Kasım'a kadar rutin bölgenizde hareket ederken, ailenizin veya arkadaşlarınızın günlük yapılacak işleri yapmanıza yardımcı olabileceği mesajını almaya devam edeceksiniz. Büyük resmin içine girer girmez, profesyonel hedefler, dolunayın kariyer bölgenizi aydınlattığı 20 Ekim civarında ana odak noktanız haline gelebilir. Tanınma arzunuz artabilir ve kendinizi değersiz, takdir edilmemiş veya üst kademeler tarafından görülmediğinizi hissediyorsanız, genellikle ateşli, dürtüsel bir şekilde cüretkar bir tavır almaya hazır olabilirsiniz. Ayrıca takip eden günlerde, 23'ünde, kendinden emin güneşin kendini ifade etme bölgenize kayması ve 30'unda, harekete geçen Mars'ın hemen ardından gelmesiyle, tutkunuzu hayatınıza dökmek için gösterdiğiniz çabalarda daha da fazla desteklenmiş hissedeceksiniz. çalışın ve sesinize sahip çıkın. Ve bu, mevcut yolunuzdaki sonuçlara dönüşmezse, vites değiştirmek için yetkilendirilmiş hissedebilirsiniz.

ASLAN

Terazi mevsimi, güneşin iletişim bölgenizdeki yolculuğu sayesinde randevulardan etkinliklere, . Görmeyi ve görülmeyi ne kadar sevseniz de, haberci Merkür'ün aynı bölgede gerilemesi, sosyal planları tutmanız gereken yokuş yukarı bir savaş gibi hissettirebilir. 6 Ekim civarında, Yeni Ay da iletişim bölgenizdeyken, programınızın sorumluluğunu üstlenmenin ve büyük resim hedeflerinizle gerçekten uyumlu olmayan planlara ve taahhütlere "hayır" demenin zamanının geldiğini hissedebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir hesap tablosu veya iş akışı uygulaması kullanmak ya da sadece daha fazla sınır belirlemek gibi verimliliğinizi artırmanın yeni yollarını öğrenmek ve beyin fırtınası yapmak için harika bir an olabilir. Ardından, 7'sinde, romantik Venüs, 5 Kasım'a kadar asılı kalacağı romantizm bölgenize giriyor ve günlük yaşamı daha eğlenceli, kendiliğindenlik, Aşk huzur getiriyor size ve sevdiğinize. 20'sine doğru, dolunay, macera ve daha yüksek öğrenme bölgenize düşerek, düzenli olarak planlanmış programlamanız sırasında yaşadığınız herhangi bir huzursuzluğun sesini yükseltiyor. İçinizi aydınlatan her şeyden ilham alarak büyük bir inanç sıçraması yapmak isteyeceksiniz. Bu, doğaçlama bir geziye çıkmak veya becerilerinizi geliştirmenize neden olacak bir kursa kaydolmak ve böylece kariyerinizi ilerletmek anlamına gelebilir. Ardından, 23'ünden sonra, kendinden emin güneş kendi bölgenizde olacak ve onu 30'unda oraya inecek olan aksiyon odaklı Mars takip edecek ve evinizin etrafında ve sevdiklerinizle iş halletmek ana odak noktası olabilir. Daha yavaş, daha alçakgönüllü bir tempo benimsemek ve en yakın bağlarınızı beslemek, başlangıçta hayal ettiğinizden daha canlandırıcı ve enerji verici olacaktır.

BAŞAK

Güneşin 22 Eylül'de başlayan para bölgenizdeki yolculuğu ve ayrıca yöneticiniz, haberci Merkür'ün oradaki gerilemesi, geçmiş, şimdi ve gelecek mali durumunuzun yabani otlarına kafanızı soktu. Ve 6 Ekim civarında, yeni ay, öğrendiklerinizi alıp büyük, uzun vadeli bir yatırım hedefine uygulamak için tatlı bir fırsat olabilir. Belki gerçek para yatırmaya tam olarak hazır değilsiniz, ancak en azından, güvenliğinizi artıracak ve büyümeyi teşvik edecek bir oyun planını tam olarak belirlemek ve topu yuvarlamak için biraz zaman ve enerji harcayabilirsiniz. Kendinizi daha merkezde hissetmenizi sağlayan finansal veya başka türlü temeller etrafında netlik kazanmak, bu ay sizin için oldukça önemli bir tema, aslında, çünkü 7 Ekim ile 5 Kasım arasında Venüs ev bölgenizde olacak, 18'inden sonra, Merkür'ün geri gidişine son vermesi ve para kazandıran projelerde ilerlemeyi kolaylaştırması sayesinde rahat bir nefes alacaksınız. Gerçeklere bağlı kalmak, ancak rahatsız edici, karanlık duyguları tartışmaktan korkmamak, üstesinden gelmenizi sağlar. İyi haber şu ki, bu duygusal açıdan ağır an o kadar uzun sürmeyecek.

TERAZİ

Sezonunuz 22 Eylül'den bu yana tüm hızıyla devam ediyor, ancak biraz kaotik olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Burcunuzda geri giden Merkür, planları bozuyor ve kafa karışıklığı yaratıyor ve bu eğilim en az 18 Ekim'e kadar devam edecek. 6 Ekim civarında, burcunuza yeni ay düştüğünde, uzun vadeli bir vizyon konusunda hoş bir netlik kazanabilirsiniz. Ardından, 5 Kasım'a kadar, yöneticiniz, Venüs, iletişim bölgenizden geçerek hayal kurma ve arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, iş arkadaşlarınızla tüm hareketli parçalar aracılığıyla konuşma yeteneğinizi güçlendiriyor. Ancak, 20'sine doğru, dolunay ortaklık bölgenizi aydınlatacak ve ihtiyaçlarınız, sevgili arkadaşınızın veya iş ortağınızın ihtiyaçları konusunda zaten çok keskin olan farkındalığınızı güçlendirecektir. Her ikisini de tatmin etmenin bir yolunu bulmak için zorlanacaksınız ya da ikinizi de bitmiş hissetmenize neden olmayacak başka bir tür uzlaşmaya varacaksınız. Bu ders aynı zamanda 23'ünde başlayan ve para bölgenize çok fazla aktivite getiren Akrep sezonu için bir köprü görevi görebilir.

AKREP

Ekim, sizin için enerjilerin ilginç, neredeyse kırbaç uyandıran bir güçlü enerjiyi sunuyor, Akrep, çünkü 22 Eylül'den bu yana maneviyat bölgenizden geçen güneş sayesinde, onu çok özel, yansıtıcı bir şekilde başlatıyorsunuz. 23'ünde imza atın ve ayın ikinci yarısı, sezonunuzun spot ışığında olmaya adanmıştır. 6 Ekim civarında, yeni ay, önümüzdeki haftalarda ve aylarda gerçekten neyi başarmak istediğinizi yansıtmak için önemli bir tarihtir. Yardımcı yöneticiniz, ateşli Mars ay ile eşleştiği için, sadece ilham almıyorsunuz, gözünüze diktiğiniz her şeye hükmetmek için tamamen ateşleneceksiniz. Ve yolunda duran herkes daha iyi dikkat et. Yine de bu ayın başlarında her şey ağır güç oyunu planlaması değil, çünkü Venüs para bölgenize geçerek biraz hafiflik getiriyor ve sizi para kazanma çabalarında ilerleme kaydetmek için eşiniz veya sevgili bir arkadaşınızla işbirliği yapmaya teşvik ediyor. 20'sine doğru, dolunay rutin bölgenize düştüğünde, şu anki koşuşturmanızın nasıl göründüğünden bıkmış, daha fazla denge ve günlük işlerin üstesinden gelmek için ölçülü bir yaklaşım isteyebilirsiniz. Artık size hizmet etmeyen kalıplardan ve alışkanlıklardan kurtulmanın zamanı geldi. Ardından, 23'ünde, yeni, ilham verici ve benlik duygunuzla tamamen uyumlu her şey için daha fazla alanla sezonunuza başlayabilirsiniz. Yardımcı yöneticiniz, eylem odaklı Mars, 30'unda, kendinden emin güneşle güçlerini birleştiriyor ve önümüzdeki iki ayı orada geçiriyor, bu nedenle görüşlerinizi hırslı bir niyete kilitlediğinizde, bunu yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

YAY

Güneşin yolculuğu 22 Eylül'de başladı ve ay ortasına kadar sürüyor, bu nedenle arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı ve topluluğunuzun üyelerini, özellikle de görmemiş olabileceğiniz kişileri içeren bir aktivitede keyfini çıkarmaya devam edeceksiniz. Merkür Retrosu, astrolojik an olarak, size daha büyük ve kendi dışınızda bir şeyin parçası olmayı ne kadar sevdiğinizi ve bunun için ortak bir çaba olup olmadığını hatırlatmak için tasarlandı. Daha önce hak ettiği ilgiyi görmediysen, şimdi ekibinle geri dönmenin tam zamanı. Bu son derece sosyal titreşimler, yalnızca ilişki odaklı Venüs 7 ile 5 Kasım arasında burcunuzdan geçerken daha belirgin hale gelecektir. 20'sine doğru, dolunay romantizm bölgenizi aydınlattığında, kendinizi bir kırılma noktasında, başkaldırmak için motive olmuş bir halde bulursanız, bu neşeli, neşeli enerjiye karşı daha da savunmacı hissedebilirsiniz. sıradan sorumluluklar yerine macerayı seçmek. 22'sinde, Mars, para bölgenizde dönüştürücü Plüton ile sert bir kare oluşturacak ve bu nedenle güç mücadeleleri kaçınılmaz olabilir. Herhangi bir drama patlak verdikten sonra, meditasyon, günlük kaydı, yoga için daha fazla yalnız zaman ayırmayı terapötik bulabilirsin, hangi uygulama olursa olsun içsel benliğinizle temasa geçmenize, gölge tarafınızda çalışmanıza ve iç huzuru geliştirmenize izin verir. Bu, hemen köşede olan sezonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için çok önemli bir adımdır.

OĞLAK

Ay başladığında, en hırslı iş çabalarınızın içinde olacak ve kendinizi çok yakın hissedeceksiniz.Hangi dağa yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde tırmanıyorsan, yapmaya meyilli olduğun gibi. Bu durum, 22 Eylül'de başlayan kariyer bölgenizdeki kendinden emin güneşin yolculuğuna borçludur. Ancak aklınızda tuttuğunuz başarıların veya vizyonun ulaşamayacağınız gibi hissediyorsanız veya yavaşlamalar ve gecikmeler bir adım ortaya çıkıyor. Neyse ki, 6 Ekim civarında, yeni ay da oraya düştüğünde, yeni bir bakış açısı ve enerji ile devam eden bir plana yeniden başlayabilir veya muhtemelen arkadaşlarınızdan biraz yardım alarak farklı bir yaklaşım bulabilirsiniz. Bunların hepsi sizin için oldukça rahat, tanıdık bir bölge, ancak 20 Ekim civarında, dolunay kendi bölgenize düştüğünde, aile draması çirkin yüzünü ortaya çıkarır ve öyleymiş gibi hissederse, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Gökyüzü sizi eski rotadan atacak. Duygusal olarak tamamen mevcut olmayı düşünün, çünkü bu, başına gelenleri bir kez ve herkes için ele almanın ve iyileştirmenin en iyi yolu olabilir.

KOVA

Kendini gördüğün kadar özgür ruhlu ve açık fikirli Kova 22 Eylül'de başladığından beri Terazi mevsimi öğrenme, büyüme ve duyularını besleme fırsatı sundu. Şimdi, 23 Ekim'e kadar, haberci Merkür'ün aynı bölgede gerilemesi sayesinde süreç biraz yavaş, sinir bozucu ve hatta zaman zaman kafa karıştırıcı olsa da, diğer bakış açılarını ve görüşleri dikkate almak için deney yapmaya ve bir noktaya değinmeye devam edeceksiniz. 6 Ekim civarında, oradaki yeni ay, konfor alanınızın tamamen dışında olan bir rutini, hedefi veya projeyi benimsemeniz ve sürdürmeniz için size ilham verebilir ve bu fikri eğlendiriyor olmanız bile gerçek ilerleme anlamına gelir. 10'unda, burcunuzdaki görev yöneticisi Satürn, burcunuz aracılığıyla beş aylık geri gidişini sona erdiriyor ve yavaş ama istikrarlı bir şekilde, son zamanlarda öğrendiklerinizi sınırlar koymanın, kısıtlamalar ve zorluklarla çalışmanın gücü hakkında öğrendiklerinizi birleştirmeye başlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, son zamanlarda verdiğiniz zorlu savaşlar - özellikle daha içsel, zihinsel, duygusal olanlar - ilerlemekte olan en büyük süper gücünüzdür

BALIK

Terazi mevsimini hafif, havadar, ortaklık odaklı ve tsosyal olarak düşünebiliriz, ancak sizin için Balık, güneş yakınlık bölgenizdedir, bu da muhtemelen Eylül ayından bu yana oldukça yoğun duygusal bölgelerden geçiyorsunuz demektir. Bu mutlaka kötü bir şey değildir; empatik, derinden hisseden bir su burcu olarak, sonuçta buna bağlısınız. Ancak, özellikle haberci Merkür geri giderken, dikkatinizi eski duygusal yaralara ve daha önce çözülmemiş ilişki savaşlarına çevirerek zaman zaman çok fazla hissedebilirsiniz. 6 Ekim civarında, aynı sektöre yeni ay düştüğünde, tüm bu temaları son zamanlarda olduğundan daha eylem odaklı bir şekilde düşünmek mümkün olacak. Ayın ikinci yarısı, ayın ev sahipliği yaptığı başka bir dramatik an ile başlıyor. 20 Ekim civarında, para bölgenizdeki dolunay, güç mücadelelerini ve alıp verme konularını yüzeye çıkarır.