Dr. Astrolog Şenay Devi

Astrolojide Merkür, aklınıza gelebilecek hemen hemen her lojistik konuyu yönetir R durağan geçişinde, günlük yaşamlarımızı büyük ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Tipik Merkür retrosu etkileri, hatalı programları, beklenmeyen zamanlama gecikmelerini ve bolca yanlış anlamaları içerir. Merkür'ün teknolojiyi de yönettiği göz önüne alındığında, telefonlarımız ve dizüstü bilgisayarlarımız bile bu dönemlerde arızalara daha yatkın görünüyor.

Bu sefer Merkür, iletişim konularına ve bilgilerine ek bir vurgu yapan konuşkan ve meraklı hava burcu İkizler aracılığıyla geri gidecek. Bu Merkür gerileme döneminde gerçekler kolayca çarpıtılabilir, özellikle Merkür'ün illüzyonist gezegen Neptün ile karşı karşıya geleceği ve puslu düşüncelere ve daha da fazla kafa karışıklığına neden olacağı düşünülürse. Bununla birlikte, duyduğumuz her şeye inanmadan önce kaynaklarımızı kontrol etmeli ve çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için göndermeden önce kendi metinlerimizi ve e-postalarımızı tekrar okumalıyız.

Önceden ne bekleyeceğinizi biliyorsanız, bu korkulan geçişi biraz daha az rahatsız edici hale getirecek bazı temel Merkür gerileme önlemleri alabilirsiniz.

KOÇ

Merkür R Durağan konumu, hayatınızdaki iletişim söz konusu olduğunda özellikle baş döndürücü olacak Koç. İş e-postaları, arkadaşlarınızla DM'ler veya komşularınızla küçük konuşmalar gibi en sıradan günlük sosyal etkileşimler bile geriye dönük engellere çarpabilir ve drama veya yanlış anlamalara dönüşebilir. Bununla birlikte, düşünceli bir şekilde konuşmaya ve yakından dinlemeye özen gösterin.

BOĞA

Merkür R Durağan konumu döneminde para meseleleri sizin için biraz kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle banka hesaplarınızı yakından takip etmek isteyeceksiniz. Gecikmeli ödemeler veya kazara fazla harcama yapma olasılığı nedeniyle, şu anda büyük alımlar yapmaktan kaçınmak en iyisidir - ancak ihtiyacınız varsa, daha sonra iade yapmanız gerekebileceğinden tüm ayrıntılı yazıları okuduğunuzdan ve makbuzları sakladığınızdan emin olun.

İKİZLER

Yönetici gezegeniniz merkür, R durağan konuma başlıyor karışıklıkların kendinizi ifade etme şeklinizi etkileyebileceği anlamına geliyor. İnsanlara yanlışlıkla karışık sinyaller göndermeniz kolay olacak, bu nedenle kendinizi nasıl sunduğunuz konusunda daha bilinçli olmanıza yardımcı olacaktır. Bu dönemde sözlerimiz kolayca yanlış yorumlanabilir, bu nedenle kendinize başkalarının gözünden bakmaya çalışın ve puanlarınızın net olduğundan emin olun.

YENGEÇ

Ruhsal olarak düşünen bir su işareti olarak, yüksek benliğinizle temas halinde olmak sizin için önemlidir, Yengeç ve bu gerilemeyi ekstra sinir bozucu yapan şeyin bir parçası. Sezgilerinize erişmekte zorlanabilirsiniz ve bilinçaltınızın size ne söylemeye çalıştığı konusunda kafanız karışabilir. Yaşadığınız bazı karışık duygularla konuşmanıza yardımcı olabilecek güvenilir bir arkadaşınızın içgörülerine güvenin.

ASLAN

Hayatınızdaki grup dinamikleri bu gerileme altında karmakarışık olabilir, bu yüzden başkalarıyla işbirliği yapmak zorunda kalacaksanız, organizasyon ve netlik söz konusu olduğunda ekstra özen göstermek isteyeceksiniz. İş yerindeki ekip projeleri gecikmelere ve yanlış iletişimlere maruz kalabilir ve kaos sosyal hayatınıza da yansıyabilir. Dedikodu ve söylentilerden uzak durun ve hayatınızda sizin için özel ve değerli olan aşkı sevgiyi korumak için üzerinize düşeni yaptığınızdan emin olun.

BAŞAK

İş hayatınız bu gerilemeden büyük ölçüde etkileniyor, bu nedenle yeni profesyonel girişimlere başlamaktan veya herhangi bir bağlayıcı sözleşme imzalamaktan kaçının. İster patronunuzdan gelen gözden kaçan bir e-posta, ister büyük bir projedeki gecikmeler, isterse yanlış saat diliminde planlanmış bir toplantı olsun, kabloların aşılmasını bekleyin. Herhangi bir büyük yanlış anlamadan kaçınmak için her belgeyi kontrol ettiğinizden emin olun.

TERAZİ

Bir tatil için can atıyor olsanız da, bu Merkür R Durağan konumu seyahat etmek veya büyük yolculuklar yapmak için iyi bir zaman değil. Beklenmedik gecikmelere, ulaşım sorunlarına veya şehir dışına çıkmayı telaşlı ve stresli hissettirebilecek diğer seyahat engellerine daha fazla maruz kalacaksınız. Eğer yardımcı olabilirseniz, büyük planlarınızı gerilemeden sonra, işlerin daha sorunsuz yürüyeceği zamana saklayın.

AKREP

Merkür R Durağan konumu sırasında bilgiden emin olmak konusunda net olmak zor, bu nedenle şu anda herhangi bir krediye dahil olmak veya diğer insanlara bağlayıcı sözler vermek için iyi bir zaman değil. Dürüstlük sizin için önemlidir Akrep, ancak en basit borçlar ve anlaşmalar bile bu astrolojik havalarda karmaşıklaşabilir. Kırgınlıklardan ve kötü konuşmalardan kaçının ve gerileme geçene kadar işinizi kendinize saklayın.

YAY

Merkür aşk gezegeni değil, Yay, ancak bu gerilemenin ilişkileriniz üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Romantik bir partnerle iletişim bu dönemde dağınık olabilir ve yanlış anlamalar kolayca drama yol açabilir. Partnerinizle görüşün ve daha ciddi bir şeye dönüşmeden önce yanlış yorumlanmış metinleri veya kafa karıştırıcı davranışları ortadan kaldırın.

OĞLAK

Merkür R Durağan konumu programınızı alt üst edebilir, Oğlak, sinir bozucu bir kaç hafta geçirebilirsiniz. Her şeyin zamanlaması geçmiş gibi gelebilir belki de toplantılarınız geç kalırsınız bir randevu için yanlış zamanı yazdınız veya evden her çıktığınızda beklenmedik bir trafiğe yakalanıyorsunuz bunlar olabilir dikkat zamanı. Planlarınızın ayrıntılarını üç kez kontrol etmek ve işleri halletmek için fazladan zaman bırakmak, aksaklıklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

KOVA

Merkür R Durağan konumu sırasında flört hayatınız biraz dağınık olabilir, bu yüzden karışıklığı önlemek için duygularınız konusunda daha açık olun. Yapabiliyorsanız, aşk hayatınızda büyük kararlar vermekten kaçının (yeni bir ilişkiye başlamak veya bir partnerle taşınmak gibi), çünkü Merkür gerilemesi sırasında başladığımız şeylerin genellikle kalıcı bir gücü yoktur. Daha sonra geri dönmek zorunda kalmamak için flörtleri geçici olarak değerlendirin çok umut bağlamayın.

BALIK

Merkür R Durağan konumu, özel hayatınıza biraz stres katabilir, Bu yüzden işleri dramadan uzak tutmak ve yaşam durumunuzda büyük değişikliklerden kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Ev arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle evdeki gerilimi artıran yanlış anlamalar yaşayabilirsiniz ve ev onarımları veya kira ödemeleri ile ilgili iletişim normalden çok daha uzun sürebilir. Kendinizi topraklamaya yardımcı olmak için öz bakımınızı artırın.