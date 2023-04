Dr. Astrolog Şenay Devi

Nisan ayı, yılın farklı enerjilerini bir arada bulunduran ve gökyüzünün oldukça hareketli olduğu ailerden biri. Hem ilişkilerde hem kariyer alanında hem de sosyal yaşamda büyük bir dönüşümü getirebilecek enerjiler barındırıyor. Her burç için farklı bir detayı getirecek gökyüzü hareketlerini önceden bilmek yolunuzu çizmenize yardımcı olacaktır. İşte her burcu farklı etkileyecek olan o gökyüzü değişimleri... KOÇ 2023 NİSAN AYI YORUMU

Madi manevi yıpratıcı ve zorlu bir süreçten sonra büyük bir değişim enerjisi ile karşı karşıyasınız. Bir dizi sınavdan çok zorlu deneyimleri geride bırakıyorsunuz. Yeni fırsatlar ve kariyerdeki yeni gelişmeleri memnuniyetle karşılayacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Yılın ilk aylarında dikkat etmeniz gereken en önemli konu saldırgan ve öfkeli tutumlar içinde bulunmamak olmalı. Özellikle işinizle ilgili konularda kötümser davranışlarda olmamaya özen göstermeli başkaları ile kendinizi kıyaslamamalısınız. Öncelikle mesleki ve genel sosyal konular şans, umut ve umutsuzluk arasında sıkışıp kaldığınız enerjileri arkanızda bırakmanız gerektiğinin bilincine vakfı olmalısınız. Geçmişin olumsuzluğu ve kötümserliğinde arınacak pozitifliğe iyiye güzele odaklanacaksınız. Mesleki ve kişisel konularda çok fazla başarı elde edebilirsiniz geleceğe yönelik vizyonunuz özellikle yıl sonuna doğru iyimserleşir ve ikili ilişkilerinizi daha iyi hale getirmenin maddi avantajlarını deneyimleyebilirsiniz. 4 Nisan'dan itibaren ilişkiler çok olumlu olacaktır ve evli veya bir ilişki halindeyseniz ilişkinizin daha iyi hale geldiği ve daha olumlu olacağı bilmelisiniz.

Aile ile ilgili ve evlilik konularında bazı öngörülemeyen olaylar yüzünden meslektaşlarınızla olan yakınınızla ilişkileriniz, aileniz ve ilişkileriniz 4 Nisan ve 15 Nisan 2023 arasında oldukça gereksiz karışıklığa maruz kalabilirsiniz. Bu süre boyunca büyük kararlar almaktan kaçınmalı dengeleri korumaya özen göstermelisiniz.

Nisan ayı sizler için finansal kazanımları kıskanılacak dostlukların pekişmesini beraberinde getirebilir. Sosyal çevrenizde ki olumlu enerji eğitim hayatınızda da iş hayatınızda da ilham ve motivasyon kazanmanızı sağlayacak. Yeni bir iş bulabilir aynı anda iki işi birden doğru yöneterek yeni bir gelir kaynağı ile karşılaşabilirsiniz. 6 Nisan 2023'de Karşıt burcunuz da Terazi Dolunayının yansıması sizler için önemli olacaktır. İş dünyasındaki çabalarınız anında sonuç alamayabilir. Bu ay işinizi de değiştirebilirsiniz. Merkür 21 Nisan'dan geriye hareketine başlayacak ve sizlerin zihinsel yapınızı biraz etkileyebileceğinden karar verme yeteneğinizin zayıflaması ile zorluklar yaşamanız muhtemeldir. 14 Nisan 2023'den sonrasında. Harcamalar artarken gelirleriniz düşecektir. Bu ay harcamanız ve kayıplarınız konusunda dikkatli olun. Seyahat, maddi kayıplara ve masraflara yol açabilir, bu yüzden dikkatli olmalı ve planlamalarınızı gözden geçirmelisiniz.

BOĞA 2023 NİSAN AYI YORUMU

Anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğuyorsunuz! Yenilgilerinizi ardınızda bırakıyor ve dünya aleminde ki yerinizi bu kez savaşçı ruhunuzla yeniden belirliyorsunuz. Akılcı doğru, yeni fikirlere açık olmayı başarıp değişimleri kabullenip özde ki güzellikleri harmanlamayı başardığınız anda yeni bir yol başlıyor sizler için. Son birkaç yıldır olumlu ve olumsuz bir çok olay yaşadınız. Akıl yönetimi ile ortaya koyacağınız bir meydan okuma yılı olacak sizler için. Çok ve disiplini çalışmak sizleri zorlasa da her zorluktan sonra kolaylıklar vardır ilkesi ile yürümeyi seçtiğiniz anda her şey sizler için başarıya giden yolda yoldaşınız olacak. Her zamanki tavrınızdan bira daha esnek ve değişiklikleri kabul etmeye istekli iseniz çok fazla başarı ve olmasını arzuladığınız bekleyen olumlu olaylar. Bu dönemde sizi etkileyecek başlıca zorluklar,. Çoğunlukla şans ve kariyeri kendi çabalarınız ve güçlü iradeniz ile elde edebileceksiniz. Nisan ayı, yeni şeyler yapmaya çalışmadan tamamlanmamış işleri tamamlamak için kullanılmalıdır. Kazanç elde etmek ve evinizi düzene sokmak için iyi bir dönem. Ayrıca, bu ay, yaratıcı düşünceleriniz ve gelişiminiz açısından büyük düşünme yeteneğinden dolayı çok olumludur.

Yıl başından bu yana emek verdiğiniz durağan giden konularda çok sayıda fırsata sahip olacaksınız ve size iş ve eğitim hayatınızda yeni alanlar başarılar isim, şöhret ve statünüzde önemli artış sağlayacak gelişmeler söz konusu olacaktır. Yeni fikirler ve yaratıcı çıkışlar olacaktır. Özellikle 4 Nisan ve 15 Nisan 2023 tarihleri arasında iş eğitim ve finansal konularda dikkatli ve temkinli olmalısınız. Başarınızın da mutluluğunuzun da sırrı gizlilik olacak sizler için, Bu sürecin tadını çıkarmak için harika bir zaman olabilir ani kararlar vermediğiniz takdirde. Aşk ve ilişkiler konusunda etkili kararlarınızı 15 Nisan 2023'den sonra almalısınız. Bu ay boyunca tutku ve istekleriniz yüksek olacaktır.

Dikkat edin yanlış kararlar pişmanlıklar getirmesin ilişkiler konusunda sizlere. Kariyer hayatınızda yeni bir sayfa başarıya yönelik girişimler bu ayın getirileri arasında. Hem kişisel hem mesleki hayatınızda muazzam bir ilerleme ile karşılaşabilirsiniz. İşyerinde yeni bir proje yeni bir görev ile daha iyi bir konuma gelebilirsiniz. Bununla birlikte, 21 Nisanda Merkür R geri harekette olduğu için bu ay yeni bir işletme devir almak açmak açılış yapmak pekte beklediğinizi bulmanızı sağlamayabilir. 14 Nisan 2023'den itibaren gelirleriniz düzelmeye başlayacaktır. Büyük kazançlar, ay sonuna doğru sizleri memnun edecek şekilde düzene girecektir. Ayrıca arkadaşlarınızdan gelecek faydalar hem iş hem de aşk hayatınıza olumlu enerjiler olarak yansıyacak gibi görünmekte.

İKİZLER 2023 NİSAN AYI YORUMU

Gökyüzü enerjilerinin ruhlarınızı zihinlerinizi yeniden yapılandırdığı bir ay karşılıyor sizleri. Ay sizin için gün gün anlam kazanacak. Sorumluluk duygunuz geçen aylara göre daha fazla ön planda olmalı bu ay özellikle işiniz ile ilgili konularda çoğunlukla fikirlerinize muhalefet edecek kişiler ile mücadele verebilir bu anlamda baskı görebilirsiniz. Gökyüzünün enerjileri, evlilik, ilişkiler, ortaklıklar ve ortak projeler evinizde etkili olacak doğum haritalarınızda. Bu enerji sizler için olumsuz bir etkiye sahip olsa da sabır ve inançlı yaklaşımlarınız fazlası ile önemli. Bu süreç eş eşin yakınları ve iş hayatı ile ilgili direnç engeller mücadele gerektiren konuları oluşturabilecektir.

Eşinizin yanında yer alır onunla birlikte motivasyonunuzu yüksek tutmayı başarabilirseniz bu süreçte yaşayabilecek zorluklar aşılabilir olacaktır sizler için. Bununla birlikte, iş hayatınızda yeni projelerinizi hayata geçirebilir ve uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir eserinizi engellere rağmen ortaya çıkarıp zincirlerinizi kırabilirsiniz. İş hayatınızda üzerinizde etkili olan baskılar 6 Nisan 2023 Dolunayı gerçekleştiği andan tibaren biraz daha artabilir. İş ve finansla ilgili konularda fırsatları doğru değerlendirdiğiniz takdirde yeni bir gelir kaynağı oluşturulabilir ve iyi planladığınız takdirde kalıcı uzun süreli başarı yakalayacağınız yeni alanları da iş sahanıza ekleyebilirsiniz.

3 Nisan ve 15 Nisan 2023 tarihleri arasında size sıkıntılar verebilecek olaylar ile zorlanabilirsiniz. Bu günlerde bekar İkizler bir çalışma arkadaşınız ile romantik bir yakınlaşma içine girebilirsiniz. Bu dönemde iş yerindeki rekabet seviyesi sizi rahatsız edebilir ve iş yerinde de sorun yaratabilen bir kadınla uğraşmak zorunda kalabilir onun baskıları yüzünden gerginlikler yaşayabilirsiniz. 4 ve 17 Nisan 2023 tarihlerinde her zamankinden dikkatli olun ve tartışmalara engel olun. Özetlemek gerekirse, esnek ve tartışmadan kaçınmaya çalışmanız akıllıca olacaktır. Sakin kalmalı öfkeyi yenmelisiniz. Aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde hoşgörünün getireceği güzellikler bağlarınızı güçlendirmek elinizde. Kariyer yükselişi 14 Nisan 2023'den sonra önem kazanacak. Bir çok önemli gezegen bu ay geri harekette olacağından, İş ve özel yaşamınızda önemli kararlar almaktan kaçınmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda farklı duygular içinde olabilir ve iş ilişkileri arkadaşlıklar konusunda kararlar almakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca bu dönem, aşk hayatınızda netlik ve iletişim eksikliğini de beraberinde getirebilir sizlere!

YENGEÇ 2023 NİSAN AYI YORUMU

Nisan 2023 ile öncelileriniz dönüşüyor ve önem sıralamanızda ilk sırayı kendiniz almaya başlıyor başkalarını düşünürken yok saydığınız kendinizi değerli kılmak için çabalamalısınız. Çok çalışırken ve yükselişte olduğunuzda yanınızda yer alanlar ile düşüş yaşadığınız günlerde sizi yalnız bırakmayanlar arasında ki farkı ayırt edebilmeli ve iyi gün dostları ile ilişkilerinizi sonlandırma cesaretini göstererek değişimin içinde ki yerinizi almak için gayret etmelisiniz. 6 Nisan Terazi Dolunayı düşüncelerinizde büyük bir değişime işaret eder. Zihnindeki olumsuz ve hoş olmayan düşünceler, çok olumlu ve pozitif bir düzeye dönüşebilir. Disiplinli çalışırsanız, hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Aynı tekrarlar ile hareket etme eğiliminde olursanız başarı sizlerden oldukça uzak kalacaktır. Öğretmen Satürn'ün mesajlarını doğru değerlendirmeli sonuç odaklı hareket edip zihninizi karanlıklardan arındırmalısınız.

Bu ay hiç bir konuda kendinizi tüketmeyin. İş hayatınızda farklı kaynaklardan gelirler elde edebilirsiniz. Ancak başarınız dan dolayı bir sürü problemle de karşılaşabilirsiniz. Hükümet ve vergi ile ilgili engeller bazı sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. 6 Nisan 2023'den sonra iş hayatınızda daha fazla mücadele ve rekabet gerektiren konular ile karşılaşabilirsiniz. Size ve fikirlerinize karşı gelen kişiler tarafından oluşturulan engeller nedeniyle günden güne iş yapmakta zorlanabilirsiniz mücadele etmeli asla ve asla pes etmeyi tercih etmemelisiniz.

21 Nisanda Merkür ''R'' geri harekete başlayacak, bu ay iş ve özel yaşamınızda önemli adımlar atmaktan kaçınmalısınız. işverenleriniz ile hukuki alanlara girecek kadar büyük sorunlar yaşamamaya anlaşmazlıkları bu boyutlara getirmemeye dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde itibarınız zedelenebilir hem maddi hem manevi zorluklar ile karşılaşabilirsiniz. Siz kötü bir evlilik ya da ilişkinin acısı ile aşka küskün bir yengeç burcuysanız sağlam temeller üzerine bir evlilik gerçekleştirebilir yeni bir ilişki ye adım atabilirsiniz. İlişkisi devam edenler ise, 15 Nisan 2023 de akabinde mükemmel enerjiler hayatınızı yapılandırmanız için sizleri destekleyecek. Yeter ki geçmişin gölgesini yaşamınızdan kaldırmak için mücadele edin ve şüphe kıskançlık gibi kavramların ilişkilerinizi yaralamasına izin vermeyin.

ASLAN 2023 NİSAN AYI YORUMLARI

Uyanıyor korkularınızı alt edip özdeki güzelliği ortaya koyuyorsunuz Nisan ayında. Ayrıca bu ay bürokratik sorunlar ile mücadele eden Aslanlar bu alanda iş hayatlarında önemli gelişmeler yaşayabilir bu anlamda faaliyetlerde bulunarak dikkatleri üzerinize çekerek bu alanda başarı sağlayabilirler. Eş ya da sevgiliniz araçlığı ile iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşamanız mümkün. 6 Nisan Dolunayı ile özel yaşamınızda hatalarınızı kabul edip önce zihninizi sonra kalbinizi grilerden arındırıp sevginize ve sevdiğinize hak ettiği değer ve önem vererek kalbinizi aşk ile tamamlayacaksınız. 14 Nisan 2023'den sonra yatırım ve ortaklıklar için acele etmemeli yerli yersiz işinizle ilgili planlarınızı konuşmamaya özen göstermelisiniz. Fikirleriniz Çalınabilir! Ayrıca, 21 Nisanda Merkür Retro geri harekette. Dolayısıyla, bu ay borçlanmanın veya borç vermenin size zarar vereceği enerjiler ile karşı karşıyasınız dikkatli olmalısınız. Doğru planlama yaptığınız takdirde Nisan ayı, Maddi ve manevi kazanımlar ile ilerleyebileceğiniz enerjileri getiriyor sizlere. Bu ay hırçınlıklarınızdan kendinize zarar veren davranış ve alışkanlıklarınızdan uzaklaşmayı başardığınız anda istikrar okları sizden yana yer alacaktır.

Yatırımlar ve genel statü iyi olsa da, çocuk sahibi Aslanlar sorunlar yaşayabilir özellikle boşanmış bir anne ya da babaysanız bu anlamda eski eşle yaşanan krizlere bağlı çocuğunuz ile ilgili sorunlar la mücadele verebilirsiniz. Ayrıca yetişkin çocukları olan Aslanlar sizden bağımsız alınan kararlar karşısında duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Geri giden Merkür'ün enerjileri ile bilinçaltınızın açık olduğu ve başkalarından fazlası ile etkileneceğiniz enerjilere dikkat etmeli verilen sözlere itibar etmeden gerçeklere odaklanarak işinizle ilgili konularda aklınıza yatmayan hiç bir söylemin sözcüsü olmamalısınız.

6 Nisan 2023 ve 20 Nisan 2023 tarihleri arasında iş ve özel yaşamınızda keskin kararlar almamaya dikkat etmeli işinizle ilgili belirsizliklerin endişesi ile farklı alanlara yönelerek iş değişikliği ya da ek iş gibi eylemlere yönelmemelisiniz. Bu dönemde yapacağınız planlar var olanı korumak ve iyileştirmek üzerine olmalıdır. 15 Nisan 2023 itibarı ile önemli değişiklikler ve işinizle ilgili konularda iki yüzlü insanlardan kaynaklanan sorunlara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönemde tartışmalardan ve ani kararlar almaktan kaçınmanız gerekir. 15 Nisan 2023'den sonraki periyot daha net olacak sizler için. Aşk hayatınızda sevginiz için mücadele edin ve sizi seven insanın kalbini kalbiniz ile aşkla tamamlaya olsun gayretiniz.

BAŞAK 2023 NİSAN AYI YORUMU

Nisan, kariyerinizde yükselmek için birçok fırsatı beraberinde getirirken keskin çıkışlarda bulunmamanız adına da uyarıyor sizleri. Başarı kontrollü olup hırsla hareket etmediğiniz takdirde gerçekleşecek. İş hayatınızı kontrollü şekilde güçlendirecek ve çalışmalarınızın sonucunda başarıya doğru ilerleyeceksiniz. Özellik ile sağlık sektöründe çalışan Başaklar başarı çıtanızı yükselteceğiniz enerjileri iyi değerlendirmelisiniz. Bununla birlikte, kendi merkezinizde olmalı yönlendirmelere itimat etmeden hareket etmelisiniz, 14 Nisan 2023'den sonra işinde ortakları olan Başaklar bu anlamda sorunlar ile karşılaşabilir. Bu ay, miras hukuk ile ilgili konularda sıkıntılar söz konusu olabilir. İkili diyaloglarda dikkatli olmalı gizliliğe önem vermelisiniz. Nisan sonu itibariyle özel yaşamınızda dengeler oturmaya çalışıyor.

21 Nisan'da yönetici gezegeniniz Merkür R geri harekete başlıyor hem eş hem de aile üyeleri ile çatışmaları önlemek için akılcı olmalı sakinlikle kararlar almaya özen göstermelisiniz. Ailevi ve sağlıkla ilgili sorunlar 6 Nisan 2023' Dolunayından sonra azalabilir. Sabırlı olursanız azminiz sayesinde iş hayatınızda ve finansal konularda muazzam bir sıçrayış yaşayabilirsiniz. Ayrıca, Bu ay içinde sosyal değerlere önem vermeli ilişkilerinizi güçlü tutmak için çaba göstermelisiniz.

Duygularınız yükselmeye başlıyor ve süre gelen ilişkinizde alışılmadık olaylar ile karşılaşabilirsiniz dikkatli davranmalı evlilik ile ilgili kararlarınızı Nisan sonu gibi vermeye gayret göstermelisiniz. Bu süre zarfında önemli bir adım atmayın, yeni bir ilişkiye adım atmakta evlilik yada ayrılık kararı almakta acele etmemelisiniz. Ayaklarınızı yere sağlam basmalı anlık kararlar almamalısınız.

TERAZİ 2023 NİSAN AYI YORUMLARI

Öfkeden hırstan bencillikten uzak dur diyor gökyüzü sizlere. Düşünceleriniz iyilik ve güzellikle olduğunda başarılı ve mutlu olabilirsiniz. Ayın ilk günlerinden itibaren gelen olumlu haberler hayatınızı kolaylaştırabilir. 6 Nisan burcunuzda gerçekleşecek Dolunay ile işler ile ilgilenmenize ve pek çok aksiliği düzeltmenize vesile olabilir.

14 Nisan 2023'den sonra, Kariyer, dinamik kişiliğiniz nedeniyle daha iyi bir aşamaya gelecektir. Emeklerinizin karşılığını maddi manevi alıyorsunuz. Yaşamın çeşitli yönlerinde iyi ilerleme ve gelişmeler ile iyi hissedecek doğru kararlar alıp uygulayabileceksiniz. Yıl ilerledikçe şansınız başarı ve büyüme düzeyinizi artıracak enerjiler hakim. Maddi manevi zenginliğinizin ve ailevi ilişkilerinizin düzene gireceği enerjiler ile karşı karşıyasınız. Yılın ilk aylarından itibaren Adınız, statünüz ve faaliyetleriniz bu dönemde iyileşme ve yükseliş içinde olurken kim dost kim değil farkına varmalı tavrınızı da buna göre alarak hareket etmelisiniz. 6 Nisan 2023'de ve 19 Nisan 2023 Tarihleri arasında dikkatli olmalı geçmişte yaptığınız hataları tekrar edecek her şeyden kaçınmalısınız.

İş ve yatırımlar ile ilgilide bazı aksilikler ile karşılaşabilirsiniz dikkatli olmalısınız. Bu enerji evli ve çocuk sahibi Terazileri de etkileyecektir. 21 Nisan'da Merkür R geri hareketinin yansıması çocuklar ve yatırımlar ile ilgili sorunlara neden olabilir ve dengeleri sağlamak için biraz daha fazla özveri göstermek zorunda kalabilirsiniz. 25 Nisandan itibaren iş hayatınızda ani yeni bir faaliyet hayatınıza girebilir ve kariyerinizde önemli gelişmeler yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özel hayatınızda ise zorlu sınavları vererek kendinizi aşkın tam merkezinde bulabilirsiniz. 15 Nisan 2023 23 Nisan 2023 arasındaki süre kafa karıştırıcı olacak, ancak çok heyecan vericidir ve iş hayatında olduğu kadar kişisel yaşamda da büyük kararlardan kaçınmanız gereken bir zamandır. Öğrenim ve kariyerinizde ki başarı için yeni şeylerin peşinden gitmelisiniz. Bu ay yaratıcılık ve dürüstlük ilerleme açısından çok yararlı olacaktır sizler için.

AKREP 2023 NİSAN BURÇ YORUMLARI

Nisan 2023 iş hayatınızda güçlü iş birlikleri yapmanıza katkı sağlayacak enerjiler ile karşı karşıyasınız. Dostlardan gelecek faydalar iş hayatınızda yarım kalan bir projenin tamamlanmasını ve hukuki bir meselenin lehinize sonuçlanması rahatlatabilir sizleri. 14 Nisan 2023'den sonra yakınınızdaki kişiler ile her şeyi paylaşmamaya özen göstermeli ve tüm düşüncelerinizi açık etmemelisiniz. Gökyüzü bu ay yatırımlar yeni bir mülk ve evle ilgili konularda sizi destekleyecektir. Eğitim hayatınızda ise bu ay disiplinle çok çaba vermeniz gerekebilir. Amaçlarınızı belirlemeli şikayet etmek yerine çözüm üretmelisiniz.

Olumlu olaylara rağmen, kişisel hayat ve kişisel ilişkiler sizin için yılbaşından bu yana daha zor olabilir. Genel olarak gezegensel enerjiler bu ay kişiliğinizi etkilediği ve mizacınızı büyük ölçüde değiştirdiği iki yıldan fazla olumsuz dönemden sonra bu ay tepki ve kararlarınızda daha iyi kavrayacak hayır diyebilmenin hatalarınızla yüzleşebilmenin rahatlığına erişeceksiniz. 2 Nisan 2023'den itibaren çevrenizdeki bazı insanlara mesafeler koyabilir bu insanların özel yaşamınızda söz sahibi olmasını sonlandırabilirsiniz. 6 Nisan Dolunayından hemen sonra işinizle ilgili başkalarından kaynaklanan aksilikler engeller ve gizli düşmanlıklar ile karşılaşarak mücadele verebilirsiniz. Sakinlik ve diplomasi bu süreci akıllıca yönetmenizi sağlayacaktır.

21 Nisan'da Geri harekette ki Merkür'ün yansıması ile iş ve finansal konularda durağan bir süreç olabilir sabırla beklemeli farklı alanlara yönelmeden var olan için mücadele etmelisiniz. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise bekar Akrepler bu ay içinde çok özel bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Nisan ayı boyunca yeni bir iş ya da yatırım yaparken dikkatli olmalısınız ve bu dönemde büyük risk veya değişikliklerden kaçınmalısınız. Bu ay başarınız ve mutluluğunuzun artması ile hem açık hem de gizli düşmanlar artabilir, bu nedenle dikkatli ve temkinli olmanız gerekir. İş hayatınızda sürekli gelişim yeni fırsat lar ile karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla, çok dikkatli olmanız gerekir. Aşk hayatınızda 15 Nisan 2023 ortası arasında özel şeyler yaşayabileceğiniz enerjiler söz konusu. Macera aramamalısınız. Bu ay başlangıçların sizin kalbinizden geçenlerin hayat bulması arzusundaysanız başkalarının ağırlıklarını omuzlarınızdan bırakmalısınız.

YAY 2023 NİSAN AYI BURÇLARI

Bu ay iş ve özel yaşamınızda hesapta olmayan sorunlar yaşanabilir. Yine bu dönemde sağlığınızla ilgili konuları özellikle mideniz ve alt batın ile ilgili rahatsızlıkları önemsemelisiniz. 6 Nisan da Dolunay gerçekleşecek 6 Nisan ve takip eden 10 gün boyunca, Önemli kararlarınızı bu ayda almamalı girişimlerden uzak durmalısınız. Özel yaşamında problemler yaşayan Yay'lar çok önemli bilgiler öğrenebilir ve ilişkinizin seyrini bu bilgiler doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Hayatın içinde kazandığınız tecrübeleri uygulama zamanıdır şimdi. Bu ay boyunca bilgiye olan merakınızı giderebileceğiniz bir çok imkanla karşılaşacaksınız iyi değerlendirdiğiniz takdirde İş ve eğitim hayatınızda hızlı ve önemli gelişmeler söz konusu. Kariyer ve özel yaşamınızda köklü değişimlerin yaşanacağı özel bir ay karşılıyor sizleri.. 2012 Nisanında zorluklar yaşadıysanız vu ayda bazı zorluklar yaşamaya devam edebilirsiniz. 2012 boyunca karşılaştığınız sorunlar beklenmedik ve kontrolünüzün ötesinde idi; 2023 Nisanı boyunca karşılaşacağınız sorunlar kendinize seçimlerinize göre şekillendirdiğinizde farklı bir şekilde baş edebileceğiniz şeyler olacaktır. Tutumunuz ve durumlara tepkileriniz şansınızı ve kazanımlarınızı büyük ölçüde belirleyecek. Bir yandan, kazançlarınızın gelişeceğini olumlu olaylar artan temponuz ve ailenizden ve kendi kişisel konularınızdan kopuk olduğunuzu düşüneceksiniz. Öte yandan, kişisel sorunlarınızın yanı sıra kaygı ve hayal kırıklığı da artabilir. Çaresiz hissettiğiniz durumlara girebilirsiniz, Beklentilerinizi netleştirmeli, anlaşmalarınızda açık ve dürüst olmayı seçmelisiniz. Çılgınlıklara yenik düşmeyin ve hayata olumsuz bakmayın.

Değerleriniz hakkında açık ve net olanlarınız, sorunların ortadan kalktığını ve iyi sonuç vereceğinizi göreceksiniz. 6 Nisan 2023 ve 23 Nisan 2023 tarihleri arasında sağ duyudan yoksun çıkarcı insanlar iş ve eğitim hayatınızda sorun yaratabilir sizlere. Gerçek dostlarınız ile dost diye bildiklerinizi ayırt edebilmeli hatalarınızın bir an evvel farkına varabilmelisiniz. Ayrıca, kişisel sorunlarınız ve iş yerinde karşılaştığınız engeller rağmen, 21 Nisanda Geri hareketine başlayacak Merkürün mesajlarını anlayabildiğiniz takdirde, Bu ay işiniz için iyi bir zamandır, büyüme, olumlu tutum ve olumlu hareketlerinizin girişimlerinizin sonucu olarak başarıyı getirecektir sizlere. Yeter ki hırsla hareket etmeyin bunu başardıktan sonra mutlu dönemler gelecek kaygılarından uzaklaştıracak sizleri ve iyi sosyalleşme fırsatları, arkadaşlarınızla vakit geçirme aşkta sürpriz gelişmeler ile hayattan keyif almaya başlayacaksınız.

Özel yaşamınızda geçmişin gölgesinden kurtulabildiğiniz takdirde kalıcı bir ilişki gökyüzünün sizlere armağanı olacaktır. 10 Nisana kadar gayrimenkulden elde edilen bazı önemli kazançlar elde edebilirsiniz. 15 Nisan 2023'den sonra sürpriz bir evlilik yapabilirsiniz. Nisan ayı genel olarak zorlu geçse de sizler için iyi bir ilerleme kaydetmek için stratejinizi doğru belirlemeniz gerekir. Sabırlı olmak ve çok çalışmak dürüst olmak ilerlemenin anahtarıdır. Bu ay boyunca sağlığınıza iyi bakmanız gerekiyor.

OĞLAK 2023 NİSAN AYI YORUMU

Nisan 2023 boyunca karşınıza çıkan fırsatlar konusunda net kararlar vermelisiniz. Kararsız kaldığınız takdirde gelen şansları değerlendiremeyebilir büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bu ay iletişime çok önem vermeli ve kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için geliştirmeli dinlemeyi bilerek hareket etmelisiniz. Yeniliklere açık olmalısınız. Yeni insanlar ve işbirliklerinden doğacak büyük başarılar deneyimleyebilirsiniz. Ay'ın 2nci yarısında ise iş ve özel yaşamınızda sorumluluklarınızı yerine getirmenin olumlu yansımalarıyla yaşamınız aydınlanmaya başlayacak. Sosyal yaşamınız oldukça hareketlenecek ve doğru yerde doğru insanlarla tanışmanın olumlu getirilerini deneyimleyebilirsiniz. İletişim kurmakta zorlandığınız bencil kişilerle tartışmalar içine girmemeye özen göstermelisiniz bu ay.21 Nisan da Merkür geri hareketi bu anlamda uyarıyor sizleri. 15 Nisan sonrasında İş hayatınızda alacağınız sürpriz teklifleri değerlendirmeli ve sizi daha üst seviyelere gelebileceğiniz her imkanı değerlendirmelisiniz. Yeni insanlarla tanışmalar yeni başlangıçları da beraberinde getirecek sizlere iş arıyorsanız 18 Nisan itibari ile uzun süreli ve huzurla çalışabileceğiniz bir işe başlayabilirsiniz. Bu ay iş ve eğitim hayatınızda Yurtdışı kaynaklardan ve yabancı bağlantılardan dolayı kazançlar ve önemli ilerleme bulacaksınız.

Özel yaşamınızda eş ya da sevgilinizle sevginizin gücü ile orantılı olarak bağlarınız oldukça kuvvetlenecek ve var olan sorunların çözüme kavuşması ile birlikte kendinizi daha huzurlu hissederek iş yaşamınızda da etkili girişimlerde bulunarak bulunmak istediğiniz noktaya güvenli adımlarla ilerleyeceksiniz. Bu ay boyunca dikkat etmeniz gereken konu duygusal zekanızı mantıksal zekanızla dengelemek ve kendi yakınlarınızın arkadaşlarınızın ilişkinizi yıpratacak davranışlarına geçmişte olduğu gibi sessiz kalmamanız olmalı. Kişisel gelişiminize fazlasıyla önem verecek ve iç dünyanızda keşfedilmeyi bekleyen özünüzün güzelliklerini dış dünyaya yansıtacaksınız.

Hayatınızda sizi sürekli eleştiren iş ve özel yaşamınıza yön vermeye çalışan kişilerle karşı tavrınızı net bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyin kimse sizin hayatınızın patronu değil. 19 Nisan'dan itibaren nakit akışınızın düzene girmesi ile birlikte emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Fakat aşırı yoğunluğun ve çalışma temposunun getirdiği yorgunluktan dolayı mide ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Sağlığınızı asla ihmal etmemelisiniz. Özel hayatınızda yaşadığınız talihsiz olaylar aşka olan bakış açınızı değiştirmiş olsa da yıl sonuna doğru özel bir insanla kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz. 15 Nisan 2023'e kadar hayatınızı etkileyebilecek daha önce yapmadığınız büyük bir hamle yapmamalısınız. Bu ay yeni ilişkiler ve ortaklıklar gerçekleştirebilirsiniz güvenilirlik testini geçmeden kimse ile resmi ortaklık yapmamaya özen göstermelisiniz.

KOVA 2023 NİSAN AYI YORUMU

Nisan 2023 dönüşüm yenilenme farkındalık enerjileri getiriyor sizlere. Bu ay yolculuklarda sizin için olumlu sonuçlar vermeyebilir. Özellikle 21 24 Nisan tarihleri arasında direksiyon başına geçtiğinizde dikkatli olun ve uykusuz yorgun olarak araç kullanmayın hem kendinizin hem başkalarının zarar görebileceği durumlar yaşayabilirsiniz. 27 Nisanla birlikte enerjiniz yükselmeye başlıyor. Bu enerjiyi kendinizi yaşamınızı yeniden yapılandırmak için kullanabilir evlilik yada birlikteliğinizle ilgili önemli kararlar alabilir belirsizlikler ile devam eden bir ilişkiyi bitirebilir kendinize zaman ayırarak farklı yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Keyifli sıcacık bir birlikteliğe adım atabilirsiniz…Şans ayın son döneminde mali konularda olacaktır. Bununla birlikte, takıntı ve kaygılarınızı en aza indirilmelisiniz. Bu süreç kendinize güvenmek için çaba göstermenin zamanıdır. 21 Nisanda Merkürün geri hareketi ile kazançlar ve gelirler açısından bir sıçrama gerçekleştirebilirsiniz.

Başkalarının yönlendirmeleri ile hareket etmediğiniz takdirde dengeleri sağlayabilecek ve mali dengesizlerin önüne geçebileceksiniz. Sektör değişikliğine gidebilir olarak meslek sahibi olarak çalışarak ya da ortakla ve ortak çalışma alanlarında çalışarak muazzam bir kazanç elde edersiniz. Aynı zamanda eşiniz muazzam kazançlar elde edebilir ve eşten yararlanma hakkınız olabilir.

6 Nisan 2023 - 17 Nisan 2023 özel yaşamınızda ise kendi yakınlarınızdan kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir. Akrabalar ve kardeşlerinizle ilişkilerinizde ki gerginlikler özel yaşamınızda da sorunlar yaşatabilir sizlere. İlişkilerinize sınırlandırmalar getirmeli fevri davranışlar içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Bu ay boyunca geri hareketteki gezegenlerin enerjisini sizler için değerlendirdiğim de öfkeden aslı astarı olmayan söylemlerden keskin çıkışlardan mesleki konularda sınırları zorlayan kışkırtıcı kelimelerden uzak durmanız ve kendi merkezinizde kalıp yeteneklerinizi geliştirmeye çabalamanız yapacağınız en doğru davranış ve başarıya giden yolun anahtarı olacaktır. Bekar Kovalar 21 Nisandan itibaren aşk hayatınıza oldukça olumlu gelişmeler yaşanabilir arkadaşlarınız aracılığı ile ay sonuna doğru hayatınız da sürpriz ve olumlu enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal hayatınıza önem verin geçmişin olumsuz izlerini ardınızda bırakmalı ve anın size sunduğu güzelliklerin içinde yer almaya gayret etmelisiniz.

BALIK 2023 NİSAN AYI YORUMU

Nisan 2023 özellikle ilk hafta gökyüzü enerjileri İş ve özel yaşamınızda sizin dışınızda yaşanan olaylar gerginlikler yaratabilir sevgi ve güvenin yetersiz kaldığı evlilik iş ilişkileriniz sizin müdahaleniz olmadan çıkıp gidebilir yaşamınızdan ve sizlere önerim kendinize güvenin ve kimsenin sizi alabora etmesine izin vermeyin. 14 Nisan 2023'den itibaren, Aşk hayatınızda olumlu enerjiler hakim olmaya başlayacaktır birlikte olduğunuz insanla ortaklaşa kararlar iş birlikleri ile maddi hayatınızda da karlı yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Karamsar davranmayıp kaygılarınızı kontrol altında tuttuğunuz sürece bu dinamik enerji doğru değerlendirerek pek çok ilkin altına başarı ile imza atacaksınız! Siz ev hanımıysanız ve uzun zamandır hayata geçirmeyi düşündüğünüz yetenekleriniz varsa bu ayı harekete geçmek için iyi değerlendirmelisiniz. Yılbaşından bu yana hayatınızda ama tatlı ama acı birçok değişiklik oldu zihniyetiniz ve düşünceniz artık geçmişteki durumdan farklı olarak gelişti.

Nisan ayı gökyüzü enerjileri ile bundan sonraki adımları atmanıza ve beklediğiniz ilerlemeyi ve kararları vermenize yardımcı olacaktır. Bu ay dikkat etmeniz gereken en önemli konu gizli düşmanların iş ve arkadaşlık ilişkilerinizde kuracağı baskılara karşı dikkat etmek tepkilerinizi zamanınızda ortaya koymak olmalı. Baskılar ve bu anlamda sorunlar 21 Nisanda Merkür geri hareketine başlaması ile bu süre boyunca daha yoğun bir hal alabilir. 6 Nisan 2023'de 29 Nisan 2023 tarihleri arasında dikkatli olmalı bu anlamda mücadele etmekten korkmamalısınız.

Özel yaşamınızda ise evlilik konularında da nisan keyifli ve huzur verici gelişmeleri getiriyor sizlere. Evli değilseniz, bu ay evlilik yolunda ilerleme şansınız var. Ay sonuna doğru Popülariteniz artacak insanların üzerinde olumlu etkiler bırakarak takdir toplayacaksınız. Eğitim hayatı devam eden öğrenci Balık burçları bu ay fazlası ile konsantrasyon problemi yaşayabilir. Zihninizde susmak bilmeyen soruların sancıları sınav dönemlerinizde başarınızı gölgeleyebilir. Ay boyunca meditasyon ibadet gibi ruhsal olarak güçleneceğiniz aktivitelere yönelerek her türlü olumsuz düşünce ve kaygıdan uzaklaşmalısınız.

NOT: Aylık astroloji analizlerinizi Güneş Yükselen ve Ay burcunuza göre okuyunuz.