Dr. Astrolog Şenay Devi

Çin Burcu'nuza göre 2023 nasıl geçecek? Tavşan Yılı'nda parayı bulacak olan burç...

Çin Burcu'nuza göre 2023 nasıl geçecek? Tavşan Yılı'nda parayı bulacak olan burç...

Çin Burcu'nuza göre 2023 nasıl geçecek? Tavşan Yılı'nda parayı bulacak olan burç...

Kış gündönümünü takip eden ilk Yeni Ay ile 22 Ocak'ta başlayan ve Ejderha Yılı'na geçeceğimiz 9 Şubat 2024'te sona eren Su Tavşanı 2023 Ay Yeni Yılı daha elverişli veya en azından, 2022 Kaplan Yılı'ndan daha iyi enerjileri barındırmakta.

Çin Astrolojisinde Tavşan sabrı ve şansı sembolize eder, bu da Tavşan Yılı 2023'ün 2022'de eksikliğini hissettiğimiz şeyi getireceği anlamına gelir: Barış ve Başarı!

Tavşan'ın etkisi, çok düşünmeden hareket edenleri veya kafası bulutlarda olanları dengeler. Bu nedenle, harekete geçmeden önce iki kez düşünürseniz, tüm planlarınızı başarıyla gerçekleştirmeyi başaracaksınız.

Çin burçlarına göre 2023 Tavşan Yılı tüm burçlar için iyi bir zaman ve çoğu için son derece şanslı bir yıl olacak! Tüm çin burçları aşkta başarılı olacak ve çoğu kariyer açısından bir sonraki seviyeye geçmeyi başaracak.

TAVŞAN YILI BİZİM İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Tavşan Yılı 2023 daha az öfke ve daha fazla rahatlama getirecek! Ve daha iyi haber: Bu yıl, para eskisinden çok daha zahmetsizce gelecek!

Tavşan burcunda doğan insanlar sakin, kararlı ve nadiren paniğe kapılırlar. Bu nedenle en zor durumlardan kolayca sıyrılırlar.

Birçok burç huzurlu bir yıl geçirecek ve en iyi kararları alacak.

Tavşan burcunda doğanlar para açısından şanslıdır ve Ejderha, Maymun ve Öküz burçlarında doğanlarla iyi geçinirler. Horozun küstahlığına veya Kaplanın egolu davranışlarına dayanamazlar.

2023 ÇİN FALI HER BURÇ İÇİN NE DİYOR?

2023 Su Tavşanı Yılı boyunca, her burç için hayat değişecek. 2022'de bazı insanlar yaşadıkları talihsizlikleri geride bırakırken, bazılarının da talihsiz olaylara hazırlanmaları gerekecek.

ÇİN BURCUNUZU ÖĞRENİN

🐭 Fare 2023 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

🐮 Öküz 2023 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

🐯 Kaplan 2023 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

🐰Tavşan 2023 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

🐲Ejderha 2023 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

🐍Yılan 2023 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

🐴At 2023 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

🐐 Keçi 2023 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

🐵 Maymun 2023 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

🐔Horoz 2023 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

🐶Köpek 2023 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

🐷 Domuz 2023 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

2023'ÜN EN ŞANSLI BURÇLARI NELERDİR?

Tavşan Yılı 2023 tahminlerine göre yılın en şanslı işaretleri Keçi ve Köpek! Bu 3 şanslı işaret, sahip olacakları en iyi yıllardan birinde. Tavşan Yılı boyunca, Keçi ve Köpek finansal açıdan nimetler yaşayacak ve müreffeh bir iş ve ödüllendirici bir kariyer ile karşılaşmaları mümkün.

Sıçan yıllarında doğan herkes mutlu olmalı çünkü bu burç 2023 Çin burçlarından en şanslı burçlar arasında yer alıyor. Sıçanlar kendi işlerini kurabilecekleri veya evlenebilecekleri yıldalar.

Geleneksel olarak, Horozlar Tavşanların düşmanıdır ve bu nedenle Çin Horoskopu, Horoz Yılı'nda doğanların Su Tavşanı Yılı'nda şanslı olmak istiyorlarsa dikkatli olmalarını ve daha fazla çalışmalarını tavsiye eder. Ayrıca, Horozların hastalık ve kazalardan kaçınmak için Feng Shui sembolleri kullanması gerekecektir .

2023 TAVŞAN YILI BOYUNCA ŞANSLI UNSURLAR:

5, 7, 9 gibi şanslı sayılar ve bunları içeren sayılar (35 ve 47 gibi).

Şanslı günler: Çin Ay Yılı'nın her ayının 15'i, 27'si ve 30'u.

Şanslı aylar: Mart ayı Tavşan'a aittir. Tavşanın Yin Ormanı, büyümek için güneşin sağladığı enerjiye ihtiyaç duyar. Yin Wood büyük bir ağaç, duvar veya düz bir arazi bulabilirse çok hızlı bir şekilde yayılacaktır.

Şanslı renkler: Mavi, yeşil, sarı ve siyah.

Şanslı yönler: Güneybatı, batı ve kuzeybatı.

2023'te yönetici Tai Sui , Pi Shi'dir . Tai Sui'nin yönü kuzeydoğudur. Tai Sui, Çin'in Horoz burcuyla rekabet halindedir, dolaylı çatışma içindeki diğer hayvanlar Fareler ve Kaplanlardır.

2023 Şanslı Feng Shui Tılsımları

Lotus Anahtarlık Size yöneltilmiş olabilecek zararlı, negatif enerjiyi tersine çevirmek için 2023'te güçlü ve etkili çare!

Gümüş Sikke Charmslı Kırmızı İpli Makrome Bileklik Finansal Başarı ve Nazardan Korunma İçin

Altın Külçe Heykeli ile Feng Shui Para Kurbağası Zenginlik ve İyi Şanslar getirir.

2023'ÜN ÇİN UNSURU – YİN S

2023'te Tavşan, yağmur, soğuk su, göller veya nehirlerle bağlantılı olan Yin Suyu ile ilişkilidir. Çin'in 5 element sistemine göre su, siyah renkle ilişkilendirilir. Bu nedenle 2023, Kara Tavşan Yılı olarak da anılmaktadır.

Bu Su elementiyle ilişkilendirilen insanlar, suyun karakteristik akışkanlığıyla hareket ederek güçleri ve gizli çekicilikleri ile çevreyi etkilerler. Yaratıcı ve ilgi çekici, diplomatik ve sezgisel olan bu bireyler, incelikli manipülasyon ustalarıdır. Denemeye bile gerek duymadan, çevrelerindekilerin güvenini ve sevgisini kazanacaklar.

Tavşan Yılları Tavşan için talihsizliklerle mi dolu?

Çin burçlarına göre Tavşan Yıllarından birinde doğanlar, kötü şans getireni (Tai Sui) sinirlendirir. Hal böyle olunca da Tavşanların 2023 yılı boyunca hayatlarındaki her şeye biraz daha temkinli yaklaşmaları gerektiği önem taşır.

TAVŞAN YILI 2023 İÇİN KARİYER VE REFAH TAHMİNLERİ

Bu yıl profesyonel başarı ve ilerleme ile dolu olacak. Ancak bu aynı zamanda çok fazla çaba ve ciddi bir taahhüt gerektirir.

Şans burçların tarafında olacak ve sık sık yapmaya başladığınız her şeyi başarabileceğinizi fark edeceksiniz. İş ortaklıkları da faydalıdır. 2023, burçların tüm isteklerini yerine getirmelerine izin verdiği yıldır çünkü bu harika bir mali yıl.

Tavşan yılında ise tatsız meselelerle uğraşmamak, yerine getirmemiz gereken işleri olabildiğince ertelemek istesek de çok daha kolay para kazanacağız.

2023 yılının sonlarına doğru hayatımız görünüşte monoton bir şekilde devam edecek ve kendimizi kandırmaya yöneleceğiz. Bununla birlikte, Tavşan'ın dualizmi dikkatli olmayı öneriyor çünkü bu yıl belden aşağı darbeler, finansal depremler ve sosyal kargaşa getirebilir.

Para

Tavşan, parayla ilgilenme, mali durumunuza çok fazla zenginlik ve refah getirme konusunda harika olarak bilinir. Çok fazla güçlük çekmeden hayatınızı kazanabilirsiniz ve bu nedenle eski "Daha çok değil, daha akıllıca çalışın" sloganı 2023'te parayla ilgili her şey için çok doğru.

Su gelecek yıla kararlılık getirir, kararlılığın sizi ileriye götürdüğünü gösterir ve eldeki göreve odaklanmak sizi yıl sonuna kadar işinizle gurur duyacağınız bir noktaya ulaştırır.

Su ve Tavşan arasındaki birliktelik, bu yılın, dedikleri gibi "ya hep ya hiç", istediğiniz ve cesaret ettiğiniz şeyleri yapma yılı olduğunu teyit ediyor.

Öte yandan, böylesine güçlü bir etki, yapmanız gereken görevlerden veya sizi biraz zorlayan diğer projelerden kaçınma alışkanlığına neden olabilir.

Aşk ve evlilik

2023, romantik ilişkilere başlamak için olumlu duygular ve mükemmel koşullarla dolu bir yıl olacak. Bu yılın en önemli tavsiyelerinden biri tutkularımızın peşinden gitmeye çalışmak ve bizi mutlu eden ve iyi hissettiren etkinliklere zaman ayırmaktır.

Hayatımızdaki ilişkiler, dikkat etmemiz gereken başka bir alandır, onları dengelemek ve uyumlu hale getirmek için iç gözlem gereklidir.

Çin burcu 2023'e göre, 22 Ocak'ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı'nın mottosu, şimdiye kadar olan her şeyi, özellikle de henüz sona eren çalkantılı Kaplan yılında ortaya çıkan olayları düşünmektir. Etrafımızdakilere karşı empati kurmak ve cömert olmaya çalışmak gereklidir.

Sağlık

Çin Yeni Yılı burç 2023'e göre, birçok burç bol miktarda enerjiye sahiptir, ancak doğru yöne yönlendirmek ve eğlence aktivitelerinden tam anlamıyla zevk almak için dikkatli olmaları gerekir. Ancak Ejderha burçlarında doğanlar bazı stresli durumlarla da karşılaşacak ve bunları aşmak için sevdiklerinin yardımına ihtiyaç duyacaklardır. Bazı konular onlar için çok zor olabilir, bu nedenle yıl boyunca stres ve kaygı onları takip edecektir.

2023 BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN İYİ BİR YIL MI?

2023 Tavşan Yılı, bebek sahibi olmak için harika bir yıl. Çin Burcu 2023, erkek çocuk sahibi olma ihtimalinin en yüksek olduğu ayın Temmuz ayı olduğunu ve kız çocuk sahibi olma olasılığının en yüksek sayının Nisan ayı olduğunu gösteriyor.

Tavşan Yılı'nda doğanlar, fiziksel olarak aktif olmayanlardan daha çok sosyal, ama aynı zamanda bir şekilde geleneksel insanlardır. Tavşanlar güvenilir arkadaşlardır.

Tavşanlar için en uygun zodyak işaretleri: Keçi, Köpek

Köpek , Tavşan için en uyumlu burçtur. İkisi de hayatı, aileyi sever ve düzgün konuşurlar. Birbirlerine çok benzerler. İkisi de birbirine güvenmez, ancak diğer kişinin nasıl hissettiğini çok önemserler. Mutlu bir evlilikleri olması bekleniyor.

Tavşan ve Keçi çok hoş insanlardır. Kavgaları ve tartışmaları ayırma konusunda çok yeteneklidirler. Bu ikisi arasındaki evlilik mutlu olacak ve çatışmalardan ve tartışmalardan yoksun olacak.

Tavşanlar söz konusu olduğunda birbirine en az yakışan: Sıçan veya Horoz

Tavşan ve Horoz arasındaki ilişki genellikle mali açıdan şanssızdır.

Fare'nin sorumsuzluğu Tavşan'ı sinirlendirirken, Fare, Tavşan'ın detaylara gösterdiği dikkatten dolayı üzgündür.

TAVŞANIN KİŞİLİĞİNİN BEŞ UNSURU

AHŞAP TAVŞAN

2023, aileleriyle yeniden yakınlaşmayı başaran ve sonunda güvenecek birini bulan Ahşap tavşanı için pek çok yeni şeyle geliyor. Tavşanlar için en romantik aylar Haziran, Temmuz ve Kasım aylarıdır. Gerginlikler, özellikle ilkbahar, Ağustos ve Ekim aylarında artma eğilimindedir.

2023'te daha sonra yakın ortaklıklar (arkadaşlıklar, işbirlikleri, dernekler, çiftler) kuracakları veya aileleri veya görgü kuralları üzerinde olumlu bir etkisi olacak insanlarla tanışabilirler.

SU TAVŞANI:

2023, Su Tavşanlarının yaratıcı yönünü vurgulayacak. Mesleki riskleri almaktan çekinmeyerek yıl boyunca tam anlamıyla ödüllendirilecekler.

Su Tavşanları önlerine çıkan her fırsattan yararlanmalı. Maaş artışı veya terfi talep etmek için doğru zaman çünkü üstleriyle yıl boyunca mükemmel bir ilişki içinde olacaklar. Borç almaktan kaçınmalı ve harcamaları kısmaya çalışmalıdırlar.

METAL TAVŞAN

Metal tavşanı, girişimci bir ruha sahiplerse 2023'te kendi işlerini açabilir ve bu onlara yalnızca finansal fayda sağlayacaktır. Para baştan gelmez ama mutlaka gelir. Daha fazla borca girmemek ve sadece kendi kaynaklarını kullanmak için kredi vermemek en doğrusu olacaktır.

TOPRAK TAVŞANI

Dünya Tavşanlarının hayatı yerine oturmaya başlar. Harika bir insanla tanışacaklar ve sağlıklı bir ilişki içinde olacaklar. Onun yanında bir aile ve evliliğe başlayabilirler.

Bu kişiyle işleri veya arkadaşları aracılığıyla tanışmak için iyi şanslar var. Dikkatlerinin çoğu finansal ve profesyonel alanlara yönelir.

Yılın ilk yarısından itibaren muhtemelen başka bir şehre veya ülkeye taşınacaklar veya yeni bir işe başlayacaklar. Uyumun ve sevginin hakim olduğu, birbirine kenetlenmiş çiftlerde 2023 yılı, yeni bir aile üyesini de vaat ediyor.

ATEŞ TAVŞANI

2022'de külfetli bir deneyim yaşadıysanız, 2023 ödeşiyor. Ateş Tavşanlarının dostluk ve ortaklık ilişkileri kendilerini yeniden keşfediyor. Muhtemelen, aynı fikirleri ve hayalleri paylaştıkları, yıllar boyunca kötü ve kötü yanlarında olan biriyle geçmişten bir arkadaşla yeniden bağlantı kuracaklar.

Romantik ilişkileri istikrar, sevgi ve karşılıklı desteğe dayanmaktadır. 2023 yılının Nisan-Mayıs aylarında bir aile üyesi hakkında küçük tartışmalar olabilir, ancak iletişim onların üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.