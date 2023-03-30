Dr. Astrolog Şenay Devi

Nisan 2023, 19'unda Koç burcunda Yeni Ay Tam Güneş tutulması ile tutulma Sezonunun başlangıcını getiriyor yeryüzüne. Tutulmalar her zaman son derece dönüştürücü çok güçlü enerjilerdir, bu nedenle Nisan ayının hayatınızda bazı değişiklikler ve geçişler getirmesini bekleyebilirsiniz. Yeni bir fırsat karşınıza çıkabilir Bekarlar hayatınıza yeni biri girebilir. Bu ayki tutulmayı çevreleyen enerjiler nedeniyle, bizim için bir şekilde yeni bir bölümün başlaması çok muhtemel enerjiler hakim gökyüzünde.

Nisan 2023 ayrıca Ocak ayından bu yana ilk geri hareket eden gezegeni getiriyor ve Merkür 21'inde R Durağan seyrine başlıyor. Merkür, kozmik enerjilere bir yavaşlama getirebilir, düşünmemiz için bize rehberlik edebilir. Bu, birkaç aydır yaşadığımız ilk gerileme olduğundan, geçişi daha net fark edebiliriz. Geçmişten gelen şeyler tekrar su yüzüne çıkabilir veya kendimizi, özellikle karar verme söz konusu olduğunda, ara verme ihtiyacı hissederken bulabiliriz. Kendimize haksızlık etmeden doğru kararlar alabilmek için.

Ayın sonuna yaklaşırken, 5 Mayıs'ta Akrep Ay tutulmasına doğru ilerlerken, dönüştürücü tutulma enerjilerinin derinliklerinde olacağız.

İşte ay boyunca not edilmesi gereken önemli tarihler...

3 NİSAN- MERKÜR BOĞA BURCUNDA SEYRİNE BAŞLIYOR

Merkür, ayın ilerleyen saatlerinde R Durağan geri hareket te olacağı Boğa burcuna giriyor. Koç'tan Boğa'ya hareket eden Merkür, işleri biraz yavaşlatmaya yardımcı olacaktır. Zihnimiz daha sessiz hale gelebilir ve durgun bir yere geçmeyi daha kolay bulabiliriz. Netlik, eylemden çok durgunluktan doğar.

5 NİSAN GÜNEŞ CHİRON KAVUŞUMU

Bizi bugün olduğumuz kişi yapan yaraları iyileştirmek ve takdir etmek için güzel bir gün. Chiron, yaralı şifacı olarak bilinen bir asteroittir. Bu günde Güneş tarafından harekete geçirilerek, acı verse de yaralarımızın bizi hayatımızın bu noktasına nasıl getirdiğine ışık tutmamıza rehberlik ediyor. Chiron bize bazı yaraların bizi asla terk etmese de güzel bir şeyin doğum yeri olabileceğini öğretiyor. Işığın doğacağı yer yarayı aldığımız noktadır.

6 NİSAN TERAZİ DOLUNAYI

Dünkü Güneş ve Chiron buluşması sayesinde bu Dolunay'a bağlı güçlü bir şifa enerjisi var. Bu Dolunayın, yaralarımızın bize getirebileceği gücü, şefkati ve farkındalığı bulmamızı sağlayan şifa yüklü enerjileri getirmesi muhtemeldir. Terazi burcundaki Dolunay, ortaklıklarımıza ve ilişkilerimizde nasıl göründüğümüze de bizlere ışık tutabilir. İlişkilerimizde artık bize hizmet etmeyen tutumları, davranışları veya kalıpları bırakmaya ihtiyaç duyabiliriz. Yararsız hatta zararlı davranışlarımızın farkına varmak zor ama bu Dolunay bizim için bazı şeyleri aydınlatabilir, işin daha derinlerine adım atmamızı sağlayabilir. Yeter ki açık ve istekli olalım.

8 NİSAN MERKÜR GERİLEME ÖNCESİ GÖLGESİNE GİRİYOR

Merkür, ayın ilerleyen saatlerinde yaklaşan geri hareketine hazırlık olarak yavaşlamaya başlar. Ocak ayından bu yana geri giden gezegenler yoktu, ancak bu enerji nisan ayında sona eriyor. Henüz Merkür gerilemesinin tam etkilerini hissetmesek de, bu gerilemenin bizi neler beklediğine dair ipuçları veya parıltılar almaya başlayabiliriz. Unutmayın, Merkür Mitoloji de habercidir, bu nedenle yüksek benliğimizin bize verdiği, henüz bakmadığımız veya göz ardı etmediğimiz mesajlar sessizce yüzeye çıkmaya başlayabilir.

11 NİSAN GÜNEŞ JÜPİTER KOÇ BURCUNDA KAVUŞUYOR

Güneş ve Jüpiter yıllık kavuşumları için aynı hizada! Yılda bir kez gerçekleşen bu gökyüzü etkinliği yaşamlarımıza bol, müreffeh ve genişleyen bir enerji saçar. Jüpiter hayatımızdaki şeyleri büyütür, daha net görmemizi ve daha büyük resmi anlamamızı sağlar. Jüpiter olumluya ışık tutma eğilimindedir, bu nedenle bizim için büyütülmüş olan her şeye olumlu bir çözüm görme olasılığımız daha yüksektir. Jüpiter ve Güneş'in aynı hizaya geldiği gün, niyetleri belirlemek için de olumlu bir zaman olarak kabul edilir. Özellikle Koç burcuna düştüğü için yeni başlangıçların enerjisi güçlü olacak.

11 NİSAN VENÜS İKİZLER BURCUNA GİRİYOR

Ağustos 2022'den beri eril, ateşli Mars'ın İkizler burcundaki varlığından sonra Venüs şimdi İkizler burcuna giriyor ve özellikle başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğumuz ve sosyalleştiğimiz söz konusu olduğunda dişil tarafımıza denge getirmeye yardımcı oluyor. İkizler aynı zamanda hem insan tarafımızı hem de taraf olmamızı onurlandırma ihtiyacını yönetir. Venüs buradayken, daha sezgisel "Varlık" tarafımızı kabul etmeyi ve çalışmayı daha kolay bulabiliriz.

19- 20 NİSAN 2023 KOÇ BURCUNDA TAM YENİ AY GÜNEŞ TUTULMASI

Koç Tam Yeni Ay Güneş tutulması yılın en büyük gökyüzü olaylarından biri! Güneş tamamen tutulacak, bu da onu görülmesi gereken özel bir manzara ve ekstra güçlü kılacak! Güneş tutulması, ruh yolculuğumuzun evriminde yeni bir başlangıcı dönüşümü betimler. Yeni başlangıçlarla bağlantılı burç olan Koç burcuna düştüğü için bu enerji çok daha yoğun hissedilecek yeryüzünde ve ruhlarımızda. Bu Tutulma, niyet belirlemek, sonuçları görselleştirmek ve fırsatları aramak için güçlü olacak. Koç burcuna denk gelmesiyle birlikte önümüzdeki 18 ay boyunca üzerinde çalışacağımız yepyeni bir tutulma döngüsünü de başlatıyor. Tutulma zamanı boyunca hayatınızda hangi temaların ortaya çıktığına dikkat edin, çünkü bu size sonraki Koç tutulmalarında neyin ortaya çıkacağına dair ipuçları verebilir. Bu tutulmanın altında o kadar çok "yeni başlangıç" enerjisi var ki, yaşam yolumuzu gerçekten tamamen yeni bir yöne çevirme gücüne sahip. Tutulmalar genellikle değişiklik, dönüşüm veya altüst oluş getirir, ancak bu bizi daha yüksek bir bilinç durumuna taşıma çabası içindedir. Bu tam Güneş tutulması olduğu ve çok şiddetli olduğu için, bu tutulmayı gelmeden bir ay öncesine kadar ve geçtikten bir ay sonrasına kadar hissedebiliriz.

20 NİSAN GÜNEŞ BOĞA MEVSİMİ BAŞLIYOR

Güneş, ateşli Koç burcundan dünyevi, topraklanmış Boğa burcuna geçer. Koç mevsimi hızlı hareket etme eğilimindedir ve bize bir motivasyon patlaması verebilir. Güneş Boğa'ya yerleştiğinde, işler yavaşlama eğilimindedir ve bize duraklama fırsatı verir. Duraklama anlarıyla yüzleşmek her zaman kolay değildir. Duraklatmak, yolunda gitmeyen şeyleri gündeme getirebilir ama aynı zamanda daha fazla farkındalık kazanmamız yenilikler içinde yer almamız için bizlere zaman da yaratabilir. Boğa mevsimi en yüksek titreşiminde küçük şeylerden zevk almamızı sağlar, bizi şükran, takdir ve bolluk ile hizalar. Pratik düzeyde Boğa Mevsimi, mali durumunuzu düzenlemek için harika bir zamandır.

20 NİSAN GÜNEŞ PLUTO KARESİ

Bu, Plüton'un birkaç hafta önce Kova burcuna geçtikten sonra Güneş'le ilk kez kare açı yapması . Boğa burcundaki Güneş ve Kova burcundaki Plüton, kozmik gökyüzümüzde kare bir konfigürasyon oluşturarak, Plüton'un Kova burcuna geçişinin hikayesini geliştirmeye yardımcı olacak. Pluto, zodyakın her burcunda yaklaşık 20 yıldan fazla zaman kalıyor, bu nedenle Kova'ya geçişi, önümüzdeki yıllarda çok rahat edeceğimiz bir şey. Pluto'nun Kova burcunda olduğu son zaman 200 yıldan fazla bir süre önceydi, bu yüzden bu, üzerinde çalışılması gereken nadir ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir enerjidir. Pluto, güç ve dönüşümün gezegenidir ve Kova, devrimin, teknolojinin, özgürlüğün, şifanın ve topluluğun burcudur. Bunların hepsi, hem kolektif hem de kişisel düzeyde dönüştüğünü görebildiğimiz alanlardır.

21 NİSAN MERKÜR BOĞA BURCUNDA R DURAĞAN GERİ HAREKETİNE BAŞLIYOR

Ocak ayından bu yana ilk geri giden gezegenimiz! Merkür, 1 Mayıs'a kadar Boğa burcunda geri hareketine başlayacak. Merkür Retrosu bazen düşüncelerimizi bulandırabilir, bazı şeyleri gözden kaçırmamıza veya önemli detayları gözden kaçırmamıza neden olabilir. Bu nedenle, konu büyük veya uzun süreli kararlar almaya geldiğinde, Merkür Retrosu sırasında ağırdan almak en iyisidir. Ancak Merkür Retrosu, sezgilerimizin bizimle daha net bir şekilde konuşabildiği bir zamandır. Ayrıca ele almamız veya incelememiz gereken bilinçaltı düşünce kalıplarını da ortaya çıkarabilir. Boğa burcundaki Merkür Retrosu, öz değerimizle ilgili ele almamız gereken sorunları gündeme getirebilir.

24 NİSAN GÜNEŞ KUZEY DÜĞÜMÜ KAVUŞUMU

Bu, Güneş'in 18 yıl daha Boğa burcundaki Kuzey Düğümü ile son hizaya gelişidir. Bu yılın ilerleyen saatlerinde, Kuzey Düğümü Koç burcuna geçerek yeni bir döngü yaratacak. Kuzey Düğümü en yüksek kaderimizi ve nereye gittiğimizi temsil eder. Kuzey Düğümü Boğa burcundaki yolculuğunu tamamlayıp Güneş ile son kez hizalanırken, döneminin dersleri burada yoğunlaşıyor. Boğa'daki Kuzey Düğümü, bolluk ve öz-değer ile olan ilişkimize odaklanmamız için bize rehberlik ediyor. Belki de son 1,5 yılda bu alanların tetiklendiğini fark etmişsinizdir? Maddi varlıklarla ilişkinizi ayarlamak için nereye çağrıldığınızı hissettiniz? Bolluk vermek ve almak söz konusu olduğunda kendinizi nasıl zorlanmış hissettiniz? Öz değeriniz nasıl sorgulandı? Son bir buçuk yıl içinde kendinizi savunmanız veya kendinizi savunmanız için her zamankinden daha fazla çağrıldığınız oldu mu? Bunların hepsi, Güneş ve Kuzey Düğümü bir araya gelirken üzerinde düşünülmesi gereken harika sorular. Bu karşılaşma aynı zamanda hayatımızda mukaddes ya da mukaddes karşılaşmaları ya da durumları tetikleyebilir.