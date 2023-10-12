Dr. Astrolog Şenay Devi

2023 yılının ikinci Güneş tutulması 14 Ekim 2023 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını etkileyecek. Bu Halkalı Güneş tutulması yaklaşık 5 dakika sürecek. Bu tutulmanın etkileri ise her burç için oldukça vurucu şekilde ortaya çıkabilir. Peki bu etkilerle kim nasıl karşılaşacak?

KOÇ BURCU

Koç burcu erkekleri ve kadınları için 2023'teki Güneş tutulması, karar verme konusunda hızlı olmaları gereken bir dönemi beraberinde getiriyor. Ancak diğer taraftan kafanız karışabilir. Bir adım ileri atıp iki adım geri gitmek gibi bir durumla karşılaşmanız halinde kendiniz için birkaç detaya dikkat etmenizde fayda var. Huzurlu bir dönem için özellikle mantığınızı ön planda tutarak hareket etmeniz çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

BOĞA BURCU

2023 yılının Güneş tutulması size çok şey sunabilir. Ancak bununla birlikte bazı ruh hali değişimleri de olabilir. Bu nedenle bir gerçeği unutmayın; etkiler ne kadar iyi olursa olsun, sizden sakin olmanızı isteyecektir. Sizi sinirlendirebilecek durumlardan uzak durun. Ayrıca, özellikle profesyonel yaşamınızda, iyi işlere ve amellere devam ettiğinizden emin olun.

İKİZLER BURCU

2023 yılındaki Güneş tutulmasının etkileri İkizler burcuna sahip olanlar için olumsuzdan ziyade olumlu olacaktır. Finansal olarak başarılı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Ancak kişisel yaşamınızda sorunlarla karşılaşabileceğiniz küçük bir ihtimal var. Partnerinizin etrafındaki eylemlerinizi aşırı analiz etmemeli ve 2023 tutulması döneminde işleri gizli tutmamalısınız. Ayrıca sağlığınızı da kontrol etmeye devam edin, çünkü sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Başkalarının desteğine ihtiyaç duyduğunuz kadar, kendiniz için de orada olmalısınız. Yengeç erkekleri ve kadınları için 2023, bazı inisiyatif alma dönemi olacak. Kendinize bakacak ve diğerlerinden daha fazla çaba gerektirebilecek şeyler yapacaksınız. Sonuçta bu sizi daha uzun vadede bağımsız kılacaktır. Ancak diğer taraftan bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmamak için vücudunuzdaki değişimleri izleyebilirsiniz.

ASLAN BURCU

2023 Güneş tutulması Aslan burcunu doğadan ödün vermeyen ve verenle dolu hale getirecek. Çevrenizdeki insanlara değer vereceksiniz ve bazı insanlar hakkındaki yanlış varsayımlar artık hayatınızda sizi rahatsız etmeyecek. Çiftler, aralarında yanlış anlaşılmalar olabileceğinden bazı aksi sonuçlarla karşılaşabilirler. Aşırı düşünmek hayatınızda sizi alışılmadık bir şekilde rahatsız edeceğinden, ruh hali değişimleri hayatınızı da etkileyebilir. Aynı şey sağlığınızı ve refahınızı da etkileyebilir. Bu nedenle herhangi bir hastalık belirtisine dikkat edin.

BAŞAK BURCU

2023 tutulması Başak burcu insanları için bazı dikkatli olmaları gereken konuları beraberinde getiriyor. Çalışma alanınızda bazı aksiliklere karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Aynı durum mali durumlarına da yansıyacaktır. Üstelik bu olayın aileniz ve ilişkileriniz üzerindeki etkilerini de görebilirsiniz. Küçük şeyler ve gereksiz tartışmalar yüzünden fazla öfkelenmemeye dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, yanlış bir davranıştan dolayı kızgın olsanız bile ses tonunuza dikkat edin.

TERAZİ BURCU

Gerçek benliğiniz sizi yalnız bırakıyormuş gibi görünebilir. Ancak sizin için birkaç hoş ve olumlu senaryonun olması muhtemeldir. Finansal olarak motive olacak ve büyümesine yardımcı olacak uygun uygulamaları arayacaksınız. Cazibeniz işte başarılı olmanıza yardımcı olacak ve üstlerinizin ve üstlerinizin gözünde kendinize dair etkili ve olumlu bir imaj yaratacaksınız. Ancak çocuklar ve genç yaştaki insanlar için sağlık açısından bazı olumsuzluklar yaşanabilir.

AKREP BURCU

Bu tutulma Akrep burcuna sahip kişiler için oldukça olumlu geçecek. Hem profesyonel hem de kişisel olarak karar verme becerileriniz gelişecek. İçgüdüleriniz en zor durumlarda bile sizi destekleyici bir güç sunabilir. Finansal açıdan da başarılı olacaksınız. Bazı maddi sorunlar yaşayanlar bundan kurtulacak veya rahatlayacaklar. Çevrenizdeki her şeye ve olaylara baktığınızda kendiniz ve aileniz için düşünceli ve sağlam kararlar vereceksiniz; tutulmanın kişisel yaşamınıza etkilerine bakabilirsiniz.

YAY BURCU

Tutulma size maddi konularda olumlu etkiler getirebilir. Sizi herhangi bir ciddi kayıp veya sorundan uzak tutacak ve sakinleştirecektir. 2023 güneş tutulması nedeniyle kendinize aşırı güvenebilirsiniz ve bu da işyerinde bazı kontrol konularında sıkıntılar ortaya çıkarabilir, yakınlarınız ve ailenizle olan bağlarınızı bozabilecek şeyler yapmanıza neden olabilir. Sağlık ise size destek olacaktır.

OĞLAK BURCU

Tutulma size yeni bir şeyler inşa etmek için bir şeylerin sarsmanız için zorlayabilir. Ayrıca bu tutulma size hayatınızın diğer alanları hakkında düşünmeniz için zaman verecektir. Dünyanız değişirken, üzerinizdeki bu baskıyı doğru anlamak, hem profesyonel hem de kişisel olarak tüm gerekli şeyler üzerinde çalışmak için bir fırsata dönüşebilir

KOVA BURCU

Sizi olduğunuzdan daha diplomatik yapacak ve 2023 Güneş tutulması çoğu zaman aklı başında kalmanızı sağlayacak. Bununla birlikte sabırlı ve sakin olacaksınız. Mali açıdan başarılı olacaksınız ve kariyer ve meslek açısından güzel fırsatlar önünüzde olacak. İlişkiniz için iyi bir zaman olmayabilir. Bu nedenle ilişkinizi berbat etmemeyi ve partnerinize iyi davranmayı unutmayın.

BALIK BURCU

Kişisel yaşamınızda kaybettiğiniz veya eksik olduğunuz her şeyi onarmak için harika bir zaman olacak. Partnerinizle iyi konuştuğunuzdan ve olayları sakin bir şekilde tartıştığınızdan emin olun. Profesyonel olarak başarılı olmanızı sağlayacaktır. Ancak işlerin yürümesi için yapmanız gereken çok çalışmanız gerekecek. Toplamda, 2023 yılındaki Güneş tutulmasının etkileri, bir nevi kendi iç gözleminizi yapmanıza neden olacak.