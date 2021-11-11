Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya

Her zaman nemli dudaklar! İşte dudak kuruluğunu yok eden o adımlar

Her zaman nemli dudaklar! İşte dudak kuruluğunu yok eden o adımlar

Her zaman nemli dudaklar! İşte dudak kuruluğunu yok eden o adımlar

Mevsim geçişleri özellikle cilt kuruluğu problemleri yaşayanların en çok şikayetçi oldukları dönemler. Bu dönemde cilt kuruluğu en yüksek seviyeye ulaşır ve bundan en çok etkilenen de özellikle dudaklar olur. Kuru bir cildimiz varsa, yeterince de su içmiyorsak dudaklar kuruyup kabuklanır. Düzenli bakımı yapılmadıkça dudakların rengi solar ve cansızlaşır. Nemini ve canlılığını, rengini kaybeden dudaklar solgun, yaş almış ve görünür. Hele de uçuk çıkartılıyorsa dudak kontür hattı belirginliğini kaybeder pigment-renk kayıpları olur. Bu da dudakların yaş almış ve cansız görünmesine sebep olur.

Bu problemi yaşayanların oranı hiç de az değil. Neredeyse 2 kadından biri dudak kuruluğu problemi yaşıyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DAHA FAZLA YAŞANAN BU PROBLEMİN BAŞLICA SEBEPLERİ

Kuru ciltler: kuru ciltler dudak kuruluğu problemlerini yaşamaya yatkındır.

Az su içmek: Vücudun ihtiyacımdan az su içmek dudak kuruluğuna yol açabilir.

Soğuk ya da sıcak hava: Soğuk ya da çok sıcak havada dudaklar kuruyup çatlamaya daha meğillidir.

Dudakları sık yalamak: Dilimizin üzerinde besinleri mideye göndermeden önce ufaltmak ve yumuşatmak için asitler bulunur. Dilimizle dudağımızı sık yaladığımızda bu asİtler dudak kuruluğuna yol açar.

Asitli içecekler: Asitli içecekler dudak tabakasının yapısını bozarak dudak kuruluğuna yol açar.

Acılı yiyecekler: Acı yiyecekler dudakta hassasiyet yaratarak kuruyup kabuklanmasına yol açar.

İaçlar: Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar dudak kuruluğuna yol açabilir.

Ağızdan nefes alma alışkanlığı: Bu alışkanlık dudağın daha fazla hava ile temas halinde olmasına yol açacağından kurumasında etkili olur.

Vitamin eksiklikleri: vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliği dudak kuruluğuna yol açabilir.

Nemsiz mat rujlar: Nemlendirici özelliği düşük, mat rujlar dudak kuruluğuna yol açar.

Sigara içmek: Sigara içmek dudak mukozasına zarar vererek dudak kuruluğuna ve dudağın üzerinde barkod çizgilerinin oluşmasına yol açar.

Dudak ısırma alışkanlığı: Dudakları ısırma, koparma gibi alışkanlıklar da dudak kuruluğuna yol açar.

BU KURULUĞU NASIL ORTADAN KALDIRABİLİRİZ?

Kuru ve çatlamış, rengini ve çerçeve hattını kaybederek cansızlaşmış dudaklarınız varsa, özellikle dudak peelingi yapmak ve sonrasında nemlendirmek ve bunu düzenli yapmak faydalı olacaktır.

Dudak peelingini kozmetik marketlerde satılan hazır dudak peeling ürünleri ile yapabileceğiniz gibi, evde toz şeker ve zeytinyağı karışımı ile basitçe de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra düzenli dudak nemlendiricisi kullanmanız gerekiyor.

Özellikle dudak için üretilmiş dudak nemlendiricilerinin yanı sıra, doğal badem yağı, zeytinyağı ile de dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Bu nemlendiricileri tek kere değil, gece gündüz gün içinde düzenli kullanmanız da çok önemli.

Su içmek çok önemli. Nemli dudaklar için günlük su ihtiyacınızı mutlaka tüketmelisiniz.

Tüm bunlar çok uğraşılı diye düşünenler için de bir diğer çözüm dudağa deri altına uygulanan hyalüronik asidi tavsiye edebiliriz. Dolgunluk özelliği olmadan dudağa yalnızca nem verme özelliğine sahip olan hyalüronik asit ile, dudağınız içeriden nem kazanıp daha gergin, daha parlak ve sağlıklı görünebilir. Doktor tarafından yapılan bu uygulama son dönemde oldukça rağbet görüyor.

Tabi yine yukarıda saydığımız soğuk havalarda dudakları yalamamak, acılı ve asitli yiyecekleri azaltmak, gerekliyse pipet ile içmek, Dudakları koparma yolma huyundan vazgeçmek mevcut kabuklar varsa onları peeling ile temizlemeden hayata devam etmek, kuruluğun giderilmesinde negatif etki eder. Yine için özünde kendine özen göstermek ve bakımları düzenli yapmak var. Unutmayın hiçbir şey tek kere yapıldığında fayda etmez disiplin ve düzen gerektirir.