İzel Çelebi

"Burçların gezegenleri, bize yansıttıkları enerjileri ve günlük yaşantımıza etkileri derken ister istemez o enerjiye bürünüyoruz.

Birbirine benzerlikleri ya da farklılıklarıyla 12 burcun giyim tarzı ve modayla arası nasıl dersiniz? Burçların kendilerine has olan enerjilerini,

kombinlerine nasıl yansıttıklarına bakalım o halde… "

KOÇ

Koç burcu denilince akla ilk gelen renk kırmızıdır ve kırmızının iddiasının yanında tutkusudur. Trendleri takip etme konusunda oldukça başarılı olan

koç burçları, salaş ve iddiadan uzak parçalardan pek hoşlanmaz ve daha dar, hatları ortaya koyan kombinler yaparlar. Ateş grubu olan koç burcunun, kırmızıyı dikkatli kullanması önerilir. Kritik günlerde kullanılmaması gereken bir renktir. Koç burcu kadınları aynı zamanda tam bir aksesuar düşkünüdür, büyük ebatlı mücevherlerden oldukça haz duyarlar.

BOĞA

Açık yeşil tam bir boğa burcu rengidir. Pratik parçalar eşittir boğa burcu kadını diyebiliriz. Konforlu giyinmeyi severler ve boğaz bölümünü genelde kapatacak parçaları çok kullanırlar. Daha basic ama bir o kadar da kaliteli bir giyim tarzını benimserler. Fular ve atkılar favori parçalarıdır, net.

İKİZLER

Turuncu renk sever ikizler burçlarının skalaları oldukça geniş, sabit kalmayı sevmezler. Alışveriş merkezi gezmeyi

fazlasıyla severler, çanta ve eldiven takıntıları vardır. Tarzları kesinlikle ruh halleriyle değişkenlik gösterir cinsten bir tavır sergiler ve jean, ceket

dolaplarının vazgeçilmezleridir.

YENGEÇ

Menekşe ve bebek mavisinin tutkunu olan yengeçlerin derin ve anlaşılamayan bir iç dünyaları olması, onları giyim konusunda daha soft

kılıyor. Konforlu ve huzurlu olmak öncelikleri olduğundan genelde bu tarz kombinler yaparlar ama isterlerseoldukça feminen bir yengeç olabilirler.

Kalite ve zamansız parçalar onlar için çok önemli olduğundan eskiye her zaman için değer verirler. Dolaplarının olmazsa olmaz parçalarından olan triko parçalar ve kapişonlu hırkalar, onları oldukça mutlu eder özellikle de kumaşları kaliteliyse.

ASLAN

Enerjileri ve parıltıları oldukça yüksek olan aslan burcu kadınlarının rengi sarıdır. Renklerini gezegenlerinden alan aslan burcu kadınları sıradan ve

herkeste olan görünümden hoşlanmaz ve kendine has bir duruşları vardır. Asil bir görünüme önem verdiklerinden siyah favori renklerindendir. İri takılardan, dekolteden ve feminen görünümden hoşlanırlar, pul ve payete düşkündürler. Girdikleri ortamda dikkatleri üzerlerine çekmeleri hiç de

zor değildir.

BAŞAK

Tam bir mavi tutkunu olan başak burcu, gösterişten haz etmez. Onun için önemli olan temiz, ütülü olan bir kombine sahip olmak. Pamuklu ve hatta organik kumaşları tercih ederler, kumaşların sağlıklı olması onlar içinoldukça önemlidir. Desenli taytlar favorileridir ve hayvan desenli çantaları mutlaka vardır. Pudra kokusuna bayılırlar çünkü temiz görünüme önem verirler. Sakin ve dingin bir kombin yaparlar.

TERAZİ

Yeşil ve tonlarını çok seven terazi burçları enerjilerini bu renkle çok iyi yansıtırlar. Trendleri daha trend olmadan yakalayan ve asla kaçırmayan

bir burçtur ve anında moda alarmı verirler. Pastel renklere düşkünlükleri bir hayli fazladır, romantik kombinleri daha çok severler. Duru bir makyajdan

yanadırlar.

AKREP

Siyah ve kırmızı en sevdiği renklerdir akrep burcunun. İddiadan ve cüretkar görünümden asla ödün vermeyi sevmez. Kafalarına göre takılmayı

seven akrep burçları, kombin yaparken de böyle davranırlar. Göz makyajlarına oldukça önem verirler ve dekolte giyinmeyi çok severler. Az parayla

mükemmel parçalara sahip olmayı çok iyi bilen akrepler, gizemli ve seksi olma konusunda harikadırlar.

YAY

Mor renk tutkunu yaylar, bakım denilince ilk akla gelen burçlardan biridir. Özel günler ve özel ortamlar dışında kendilerini pek sıkmayı sevmezler daha konforlu takılırlar. Otantik parçalardan hoşlanırlar ve deri ceket her zaman kurtarıcı parçalarıdır. Son trendlerden pek haberdar olmazlar, olmak da istemezler, abartıdan uzak fresh görünümü benimserler. Doğallıktan yana bir tavırları vardır.

OĞLAK

Kişisel bakım ürünleri en çok para harcadıkları ürünlerdir, hatta bazen kendileri bile yaparlar o kadar düşkündürler. Tam bir kahverengi tutkunudurlar. Kendilerini çok sevdiklerinden çok özen gösterirler ve sentetik kumaşlardan uzak dururlar. Çok mantıklı bir alışveriş stratejileri vardır, alınan her şey gereklidir. Saatlere bayılırlar ve topuklu çizmeleri bir hayli fazladır.

KOVA

Kova burcu kadını, metalik maviye çok düşkündür. Eklektik bir forma bürünürler ister istemez. Vintage parçalara adeta tutkundurlar ve ayak aksesuarları vazgeçilmezleridir, dövmeden de çok hoşlanırlar. Saçlarında değişiklik yapmak konusunda oldukça radikal kararlar almaya açıktırlar, trend saç stillerini her daim onlarda görebilirsiniz.

BALIK

Duru ve sade görünümü benimseyen balık burcu kadınları şifon ve saten kumaşlara bayılırlar. Tam bir ayakkabı düşkünüdürler. Gri tonları favori

renklerindendir. Uçuş uçuş elbiseler, bebe yaka gömlekler kullanmayı çok sevdikleri parçalardandır. Zarif görünmek isterler ve tarzlarının yanı sıra enerjileriyle de bunu başarırlar.

Burcunuzun güzel enerjisi sizinle olsun,

mutlu haftalar, modayla kalın…